إيلاف من لندن: دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك إلى تشكيل قوة أمنية عربية مشتركة في غزة خلال أسابيع لمنع حماس من استعادة السيطرة.

قال باراك ردا على سؤال لقناة (سكاي نيوز)، عما إذا كان التدخل ضروريًا لمنع حماس من ملء الفراغ الحالي في السلطة داخل القطاع، باراك إنه يعتقد أن هناك حاجة إلى قوة، ولكن لا ينبغي أن تكون دولية.

وقال: "يجب أن تكون هناك قوة عربية مشتركة خلال بضعة أسابيع، وليس عدة أشهر"، محذرًا من أن استعداد الحركة للتخلي عن سلاحها سيتراجع مع مرور الوقت".

وأضاف باراك أيضًا أن "الشرط الوحيد للنجاح" في خطة وقف إطلاق النار في غزة هو "عزيمة" دونالد ترامب. وأضاف أن هناك مخاوف من أن الرئيس الأميركي "قد يفقد اهتمامه بالقضية" وأن خطته لإنهاء الحرب "ستستغرق وقتًا".

وأضاف: "لا يمكن أن يحدث ذلك بين عشية وضحاها. لكن روح العصر، والأجواء السائدة في العالم، والضغط على الجانبين لإيجاد حل، كلها أمور نراها أمام أعيننا. لذا، فالأمر واعد للغاية".

سمعة إسرائيل

ومع ذلك، قال إن الحرب مع حماس خلال الأشهر القليلة الماضية أضرت بسمعة إسرائيل الدولية، وسيستغرق إصلاح هذا الضرر وقتًا.

وقال: "لقد قضت على مكانتنا في العالم". إنه ضرر جسيم. سيستغرق تصحيحه جيلاً كاملاً على الأرجح. لقد خلق شعوراً في العالم بأن إسرائيل ربما ارتكبت جرائم حرب."

ووفقاً لوزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس، قُتل ما يقرب من 68,000 فلسطيني منذ بدء الحرب عام 2023 - عندما قُتل أكثر من 1,200 شخص واختُطف أكثر من 250 شخصاً خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل.

ولا تُفرّق الوزارة التي تديرها حماس بين المدنيين والمقاتلين في إحصائها، لكنها تقول إن نصف هذا العدد من النساء والأطفال.

كما سوّت الحرب مساحات شاسعة من غزة بالأرض وخلّفت ما يقرب من 170,000 جريح، وفقاً للوزارة.

نجاح سياسي

وقال السيد باراك إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "حوّل هزيمة حماس العسكرية قبل عام إلى نجاح دبلوماسي وسياسي غير مسبوق، وأعاد القضية الفلسطينية إلى الواجهة".

وتشير تعليقاته إلى إقامة دولة فلسطينية، والتي قال إنها "الحل الوحيد المستدام".

وأضاف: "أي حل آخر سينهار". قال السيد باراك: "وليس لأننا نحمل مشاعر خاصة تجاه حياة الفلسطينيين، بل لأننا نؤمن بمصالحنا الخاصة".

وفال: "لدى إسرائيل ضرورة ملحة للانفصال عن الفلسطينيين. إذا كان هناك كيان واحد فقط يحكم هذه المنطقة بأكملها، ألا وهو إسرائيل، فسيصبح حتمًا إما غير يهودي أو غير ديمقراطي".

سلاح حماس

يأتي حديث ايهود باراك، ذلك بعد دخول شاحنات المساعدات إلى غزة عقب نزاع حول إعادة جثث الرهائن، مما هدد اتفاق وقف إطلاق النار الناشئ بين إسرائيل وحماس.

وهددت إسرائيل بخفض إمدادات المساعدات لأن حماس تُعيد الجثث ببطء شديد.

وأعادت الجماعة المسلحة أربع جثث تم تأكيدها كرهائن قتلى يوم الاثنين، بالإضافة إلى أربع جثث أخرى في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، لكن السلطات الإسرائيلية قالت إن إحدى هذه الجثث لم تكن جثة أحد الرهائن.

ولا تزال هناك العديد من القضايا الأخرى التي لم تُحل بعد، حيث دعت المراحل اللاحقة من خطة الهدنة حماس إلى نزع سلاحها والتخلي عن السلطة، وهو ما رفضته حتى الآن.

ويوم الثلاثاء، بدا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يُهدد حماس بشأن هذه القضية، حيث قال في مؤتمر صحفي: "إذا لم تُنزع حماس سلاحها، فسننزع سلاحها - ربما بعنف".

في غضون ذلك، شنت حماس حملة أمنية في غزة، نفذتها الإعدامات العلنية والاشتباكات مع العشائر المحلية.