إيلاف من موسكو: جذب الرئيس السوري للمرحلة الإنتقالية أحمد الشرع أنظار الميديا العالمية بالمزحة التي أطلقها خلال حديثه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو "الأربعاء"، فقد قال الشرع ممازحا بوتين، في مستهل لقائهما في الكرملين إن "لديكم درجاً طويلاً، ومن الجيد أننا نلعب شوية رياضة ونستطيع أن نصعده دون أن نتعب".

بوتين يستقبل الشرع pic.twitter.com/cXhgcUvFCQ — موسى العمر (@MousaAlomar) October 15, 2025

الدرج الطويل .. دخله منتصراً … pic.twitter.com/R3Eu1BIsUn — موسى العمر (@MousaAlomar) October 15, 2025

وقبل لقائه بوتين، صعد الشرع درجاً طويلاً باتجاه بهو الكرملين، وقد خلع معطفه في منتصف المسافة، وأثارت مزحة الشرع تفاعلاً كبيراً في الصحف والمواقع العالمية، وكذلك عبر حسابات السوشيال ميديا، فهناك من أخذها على محمل الجد، وحاول البحث عن تفسيرات لها، وإذا ما كانت مزحة تحمل رسالة ما، وتعبر عن إصرار الشرع على علاقات جيدة مع روسيا والعالم، مهما كلفه ذلك من جهد، وحواجز وعقبات.

فيما فسرها البعض الآخر بصورة لا تحمل تأويلاً عميقاً، حيث يقول أصحاب هذا الرأي أن الشرع حاول إزالة الحواجز مع أحد أهم القيادات العالمية، فضلاً عن أن بوتين كان بالأمس حليفاً لنظام الأسد الذي أطاح به الشرع، وهو اليوم يلتقي معه.

وأكد الرئيس الروسي خلال استقباله "الشرع" على العلاقات الوثيقة مع الشعب السوري، مشددًا على سعي موسكو إلى تطوير العلاقات مع دمشق، حيث ستستأنف اللجنة الحكومية المشتركية بين سوريا وروسيا عملها، مشيرًا إلى أن روسيا لديها علاقات قوية مع سوريا منذ أكثر من 80 عاماً.

وأضاف بوتين أن العلاقات الروسية السورية علاقات صداقة ولم تكن لروسيا أي علاقات منوطة بالحالة السياسية أو المصالح الضيقة وهي مرتبطة بالمصالح المتبادلة ومصلحة الشعب السوري.

من جانبه قال الرئيس الشرع: "نحن في سوريا الجديدة نعيد ربط العلاقات مع كل الدول الإقليمية والعالمية، وهناك علاقات ثنائية ومصالح مشتركة تربطنا مع روسيا ونحترم كل الاتفاقيات معها."

وأضاف الرئيس السوري: "لدينا علاقات وثيقة مع روسيا وجزء كبير من قطاع الطاقة في سوريا يعتمد على الخبرات الروسية."

وكان من اللافت في كلمات الشرع تأكيده على استقلالية سوريا في علاقتها المستقبلية مع روسيا، حيث أشار إلى سعي بلاده إلى علاقة قوية مع روسيا تقوم على الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة.