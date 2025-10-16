إيلاف من واشنطن: أفادت صحيفة تلغراف بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعمل على إنشاء "صندوق نصر" لأوكرانيا، والذي سيتم تمويله من الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الصين.

وقد كلف الرئيس الأمريكي وزير الخزانة سكوت بيسنت بعرض الخطة على نظرائه الأوروبيين قبل زيارة فلاديمير زيلينسكي إلى واشنطن يوم الجمعة، وفقا للصحيفة، وذلك وفقاً لما نشره موقع RT الروسي.

وقالت مصادر دبلوماسية في واشنطن لصحيفة التلغراف أيضا إن فكرة فرض عقوبات على الصين بسبب مشترياتها من النفط الروسي قوبلت في السابق بمقاومة من جانب الحكومات الأوروبية، حيث رفضت العديد من دول حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك بريطانيا، وصف الصين بالعدو.

وكان ترامب صرح سابقا بأن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على البضائع الصينية، بدءا من الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) أو قبل ذلك، بالإضافة إلى المستوى الذي تدفعه الصين حاليا، مشيرا إلى "الموقف التجاري العدواني" للصين.

وفي وقت لاحق، صرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بأن واشنطن قد تؤجل فرض رسوم جمركية جديدة للسماح لقادة البلدين بالالتقاء وحل أي خلافات.