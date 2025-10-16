إيلاف من لندن: في مقتطف من مذكراتها التي نشرت بعد وفاتها، تتذكر فيرجينيا روبرتس جيوفري اليوم الذي جندها فيه "المفترس الجنسي" من مار إيه لاغو، عندما كانت تبلغ من العمر 16 عامًا فقط، وكيف تم تهريبها إلى تسليمها لسلسلة من الرجال الأثرياء أصحاب النفوذ، وكيف كان الجميع يعلمون ما كان يحدث.

أناما زلت أتذكر دخولي إلى حدائق مار-أ-لاغو المُعتنى بها بعناية لأول مرة. كان ذلك في الصباح الباكر - بدأت مناوبة والدي في السابعة صباحًا، وكنت قد استقلتُ سيارةً معه للذهاب إلى العمل. كان الهواء ثقيلًا ورطبًا بالفعل، وبدت مساحات النادي الخضراء، التي تمتد على مساحة 20 فدانًا، متلألئةً.

كان والدي مسؤولاً عن صيانة وحدات تكييف الهواء داخل غرف المنتجع، فضلاً عن ملاعب التنس الخمسة المُجهزة للبطولات، لذا كان خبيراً في كل شيء. أتذكر أنه اصطحبني في جولة قصيرة قبل أن يُعرِّفني على مدير التوظيف، الذي وافق على توظيفي. في اليوم الأول، أُعطيتُ زيّاً رسمياً - قميص بولو أبيض مُزيَّن بشعار مار-أ-لاغو، وتنورة بيضاء قصيرة - وبطاقة اسم كُتِبَ عليها اسم "جينا" بأحرف كبيرة. (مع أنني كنت أُنادى فيرجينيا، إلا أن الجميع في المنزل كانوا يُنادونني "جينا").

والدي أخذني إلى ترامب

بعد بضعة أيام، قال والدي إنه يريد أن يُعرّفني على السيد ترامب نفسه. لم يكونا صديقين تمامًا. لكن والدي كان يعمل بجد، وكان ترامب يُعجبه ذلك - فقد رأيتُ صورًا لهما معًا وهما يتصافحان. لذا في أحد الأيام، اصطحبني والدي إلى مكتب ترامب. قال أبي بصوتٍ مُنمّق: "هذه ابنتي". كان ترامب ودودًا للغاية، وأخبرني أن وجودي هناك كان رائعًا. سألني: "هل تُحبين الأطفال؟" "هل تُجالسين الأطفال أصلًا؟" أوضح أنه يمتلك عدة منازل بجوار المنتجع يُقرضها لأصدقائه. وسرعان ما أصبحتُ أكسب مالًا إضافيًا لبضع ليالٍ في الأسبوع، وأنا أُعنى بأطفال النخبة.

لكن عملي اليومي هو ما منحني أول رؤية حقيقية لمستقبل أفضل. كان المنتجع الصحي، كالمنتجع نفسه، مطليًا بالذهب، بتشطيبات فاخرة وديكور أنيق متألق. كانت هناك أحواض استحمام ذهبية ضخمة، كأنها أحواض استحمام فاخرة. دهشتُ من مدى الهدوء الذي يشعر به الجميع داخل جدرانه.

كانت واجباتي - إعداد الشاي، وترتيب الحمامات، وتجديد المناشف - تُبقيني بعيدًا عن حرم غرف التدليك، لكنني كنت أرى كيف يبدو الزبائن مسترخين عند خروجهم. تمسكتُ بفكرة أنه بالتدريب المناسب، يُمكنني في النهاية كسب عيشي من خلال مساعدة الآخرين على تخفيف التوتر. ربما، كما اعتقدتُ، سيُغذي شفاؤهم شفاءي.

في يومٍ شديد الحرارة، قبل أسابيع من عيد ميلادي السابع عشر، كنتُ أسير باتجاه منتجع مار-أ-لاغو الصحي، في طريقي إلى العمل، عندما أبطأت سيارة خلفي. كانت في السيارة سيدة مجتمع بريطانية تُدعى غيسلين ماكسويل وسائقها خوان أليسي، الذي أصرت على مناداته "جون". شهد أليسي لاحقًا تحت القسم أنه في ذلك اليوم، عندما رآني ماكسويل - بشعري الأشقر الطويل، وبنيتي النحيلة، وما وصفه بمظهري "الشاب" اللافت - أمرته من المقعد الخلفي قائلةً: "توقف يا جون، توقف!"

نفذ أليسي ما أُمر به، وعلمتُ لاحقًا أن ماكسويل خرج وتبعني. لم أكن أعلم ذلك بعد، لكن مفترسًا من الطراز الأول كان يقترب.

تخيل فتاة ترتدي زيًا أبيض ناصعًا تجلس خلف مكتب استقبال رخامي. الفتاة نحيفة، بوجه طفل مليء بالنمش، وشعرها الأشقر الطويل مربوط إلى الخلف بربطة عنق.

في هذه الظهيرة الحارة، كان المنتجع الصحي شبه فارغ، لذا كانت الفتاة عند مكتب الاستقبال تقرأ كتابًا في علم التشريح استعارته من المكتبة. تأمل الفتاة أن يمنحها هذا الكتاب شيئًا افتقدته طويلًا: الهدف. تتساءل كيف سيكون الحال إذا تفوقت في شيء ما؟

أرفع نظري عن كتابي لأرى امرأة ملفتة للنظر ذات شعر قصير داكن تتجه نحوي بخطوات واسعة.

قالت المرأة بحرارة: "مرحبًا". تبدو في أواخر الثلاثينيات من عمرها، لكنتها البريطانية تُذكرني بأفلام ماري بوبينز. لا أستطيع تحديد المصممين الذين ترتديهم، لكنني أراهن أن سعر حقيبتها أغلى من ثمن شاحنة والدي. مدت المرأة يدها المُعتنى بها لأصافحها.

قالت: "جيسلين ماكسويل"، وهي تنطق باسمها الأول "جيلين". أشرت إلى بطاقة اسمي. قلت: "أنا جينا"، مبتسمة كما لو أنني أُمرت بالابتسام. وقعت عينا المرأة على كتابي الذي ملأته بأوراق الملاحظات اللاصقة. سألت: "هل أنتِ مهتمة بالتدليك؟". "رائع!"

تذكرتُ واجباتي، فقدّمتُ لهذه المرأة الفاتنة مشروبًا، فاختارت شايًا ساخنًا. ذهبتُ لأحضره، وعدتُ بفنجانٍ ساخن. توقعتُ أن ينتهي الأمر عند هذا الحد، لكن المرأة واصلت الحديث. قالت ماكسويل إنها تعرف رجلًا ثريًا - عضوًا قديمًا في مار-أ-لاغو، كما قالت - يبحث عن معالج تدليك ليرافقه في رحلته. قالت: "تعالي لمقابلته. تعالي الليلة بعد العمل".

حتى اليوم، وبعد مرور أكثر من عشرين عامًا، ما زلت أتذكر كم شعرتُ بالحماس. وكما أُمرتُ، دوّنتُ رقم هاتفها وعنوان صديقتها الثرية: 358 طريق إل بريلو. قالت ماكسويل وهي تلوّح بيدها اليمنى بتحريكها برفق عند المعصم: "أراك لاحقًا، آمل ذلك". ثم اختفت.

أبي التزم الصمت وأحذني إلى القصر

بعد بضع ساعات، أوصلني أبي إلى طريق إل بريلو. استغرقت الرحلة خمس دقائق، ولم نتحدث كثيرًا. لم يضطر أحدٌ قط لشرح أهمية كسب المال لأبي.

عندما وصلنا، وجدنا أنفسنا أمام قصرٍ فسيح من طابقين وست غرف نوم. في عددٍ لا يُحصى من الأفلام الوثائقية التلفزيونية، ظهر هذا المنزل مطليًا باللون الأبيض الأنيق، كما كان عليه الحال بعد سنوات. ولكن في صيف عام 2000، كان المنزل الذي توقفنا عنده ورديًا صارخًا، لون بيبتو-بيسمول.

قفزتُ من السيارة قبل أن يُطفئ والدي المحرك، وتوجهتُ نحو الباب الخشبي الكبير، ورننتُ الجرس. ردّت ماكسويل وخرجت. قالت لأبي، مبتسمةً: "شكرًا جزيلاً لك على توصيلها".و بدت متلهفةً لمغادرته.

قالت وهي تصعد الدرج: "جيفري كان ينتظرك. تعال."

بينما كنت أسير خلفها، حاولتُ ألا أُحدّق في الجدران المُزدحمة بصور ولوحات نساء عاريات. ربما هكذا يُزين الأثرياء ذوو الذوق الرفيع منازلهم؟

عندما وصلنا إلى طابق الهبوط في الطابق الثاني، انعطف ماكسويل يمينًا وقادني إلى غرفة نوم. استدرنا حول سرير كبير، ثم دخلنا غرفة مجاورة بها طاولة تدليك. كان رجل عارٍ مستلقيًا على السرير ووجهه لأسفل، ورأسه على ذراعيه المطويتين، ولكن عندما سمعنا ندخل، رفع رأسه قليلًا لينظر إلي. أتذكر حاجبيه الكثيفين والتجاعيد العميقة على وجهه وهو يبتسم.

أمرني ماكسويل قائلاً: "صافحي السيد جيفري إبستين ". ولكن قبل أن أفعل ذلك، قال لي الرجل: "يمكنك مناداتي جيفري". كان عمره 47 عامًا، أي أكبر مني بثلاث أضعاف تقريبًا.

مؤخرة إبستين العارية

أمام مؤخرة إبستين العارية، التفتُّ إلى ماكسويل طلبًا للإرشاد. لم يسبق لي أن خضعتُ لتدليك، ناهيك عن أن أُعطيته إياه. مع ذلك، فكرتُ: "أليس من المفترض أن يكون تحت ملاءة؟". كان تعبير ماكسويل اللامبالي يوحي بأن العُري أمر طبيعي. قلتُ لنفسي: "اهدأ، لا تُضيع هذه الفرصة".

كانت بالم بيتش تبعد 16 ميلاً فقط عن مسقط رأسي، لوكساهتشي، لكن الفجوة الاقتصادية جعلتها تبدو أبعد بكثير. كنتُ بحاجة لمعرفة كيف يتعامل الأثرياء مع الأمور. علاوة على ذلك، بينما كان الرجل على الطاولة عارياً، لم أكن وحدي معه. وجود امرأة معي جعلني أتنفس الصعداء.

بدأت الدرس. عند التدليك، قالت إنه يجب عليّ إبقاء راحة يد واحدة على جلد العميل طوال الوقت، حتى لا أفزعه. وأوضحت: "الاستمرارية والانسيابية هما الأساس". بدأنا التدليك على كعبيه وأقواسه، ثم انتقلنا لأعلى جسده. عندما وصلنا إلى أردافه، حاولتُ الانزلاق فوقهما، وهبطتُ على أسفل ظهره. لكن ماكسويل وضعت يديها فوق يدي ووجهتهما إلى مؤخرته. قالت: "من المهم ألا تتجاهل أي جزء من الجسم. إذا قفزتَ، فلن يتدفق الدم بشكل صحيح".

قال إبستاين: "نعلم أين يذهب أخوك إلى المدرسة. لا تخبر أحدًا بما يحدث في هذا المنزل". لاحقًا فقط، أدركتُ كيف كانا، خطوةً بخطوة، يكسران دفاعاتي. في كل مرة أشعر فيها بوخزة انزعاج، كانت نظرةٌ واحدةٌ إلى ماكسويل تُخبرني أنني أبالغ في ردة فعلي. وهكذا استمر الأمر لنصف ساعة تقريبًا: درس تدليكٍ يبدو حقيقيًا.

سألني إبستاين أسئلة. "هل لديك أشقاء؟" قلتُ: "أخوان". "أين تدرسين في المدرسة الثانوية؟" أخبرته أنني تركتُ الدراسة بعد الصف التاسع، لكنني كنتُ في السادسة عشرة من عمري فقط. "هل تتناولين وسائل منع الحمل؟" سأل إبستاين. هل كان سؤالًا غريبًا في مقابلة عمل؟ أشار إبستاين إلى أن هذه كانت مجرد طريقته للتعرف عليّ. ففي النهاية، قد أسافر معه قريبًا. أخبرته أنني أتناول حبوب منع الحمل.

قال إبستاين لي: "أخبريني عن أول تجربة جنسية لكِ". ترددتُ. من سمع بصاحب عمل يسأل مُتقدمة للوظيفة عن فقدان عذريتها؟ لكنني كنتُ أرغب في هذه الوظيفة، فأخذتُ نفسًا عميقًا ووصفتُ طفولتي القاسية. قلتُ بغموض: "تعرضتُ للإساءة من قِبل صديق للعائلة"، وقضيتُ وقتًا في الشارع هاربة. لم يتراجع إبستاين، بل استخفّ بالأمر، وسخر مني مُتهمًا إياي بأنني "فتاة شقية".

"لا، على الإطلاق،" قلتُ دفاعًا عن نفسي. "أنا فتاة جيدة. لكني دائمًا ما أجد نفسي في المكان الخطأ." رفع إبستاين رأسه وابتسم لي بسخرية. "لا بأس"، قال. "أنا أحب الفتيات المشاغبات".

ثم انقلب على ظهره، وفوجئتُ بانتصابه. دون تفكير، رفعتُ يدي، رافعًا إياهما في الهواء كما لو كنتُ أقول: "توقف". لكن عندما نظرتُ إلى ماكسويل، لم تُبدِ أي انزعاج. تجاهلت انتصابه، ووضعت يديها على عضلات صدره اليمنى وبدأت تُدلكه. قالت، مُتابعةً حديثها كما لو لم يكن هناك شيءٌ خاطئ: "هكذا. تريد أن تُبعد الدم عن القلب".

غمز لها إبستاين ثم حرك يده اليمنى إلى فخذه. "لا بأس، أليس كذلك؟" سأل وهو يبدأ بمداعبة نفسه.

هذه هي اللحظة التي انكسر فيها شيء ما بداخلي. كيف أشرح تفتت ذكرياتي عمّا حدث لاحقًا إلى شظايا خشنة؟ ماكسويل تخلع ملابسها، وعلى وجهها نظرة شقية؛ ماكسويل خلفي، تفتح سحاب تنورتي وتسحب قميص بولو مار-أ-لاغو فوق رأسي؛ إبستاين وماكسويل يضحكان على ملابسي الداخلية المزينة بقلوب صغيرة.

قال إبستاين: "ما أجملها - لا تزال ترتدي سراويل داخلية للفتيات الصغيرات". مدّ يده إلى جهاز هزاز، ودفعه بين فخذيّ، بينما أمرتني ماكسويل بقرص حلمات إبستاين وهي تفرك ثدييها، ثم ثدييّ.

غمرني فراغٌ مألوف. كم مرة وثقتُ بشخصٍ ما، لأُصاب بالأذى والإهانة؟ شعرتُ أن عقلي بدأ ينهار. لم يستطع جسدي الفرار من هذه الغرفة، لكن عقلي لم يستطع البقاء، فوضعني في وضعٍ آليٍّ نوعًا ما: خاضعًا وعازمًا على البقاء.

سلقد تعرضت العديد من الشابات، بمن فيهن أنا، لانتقادات بسبب عودتهن إلى وكر إبستين حتى بعد أن عرفنا ما يريده منا. كيف يمكنكِ الشكوى من تعرضكِ للإساءة، كما تساءل البعض، بينما كان بإمكانكِ بسهولة البقاء بعيدًا؟ لكن هذا الموقف يقلل من شأن ما مر به الكثير منا قبل أن نواجه إبستين، وكذلك مدى براعته في اكتشاف الفتيات اللواتي جعلتهن جروحهن عرضة للخطر.

لقد تعرض العديد منا للتحرش أو الاغتصاب في طفولتنا؛ كان الكثير منا فقراء أو حتى بلا مأوى. كنا فتيات لا يهتم لهن أحد، وتظاهر إبستين بالاهتمام. كان متلاعبًا محترفًا، فقد ألقى ما يشبه طوق نجاة للفتيات اللاتي كن يغرقن. إذا أردن أن يصبحن راقصات، فقد عرض عليهن دروسًا في الرقص. إذا كن يطمحن إلى أن يصبحن ممثلات، فقد قال إنه سيساعدهن في الحصول على أدوار. ثم فعل بهن أسوأ ما لديه.

سأكون تحت أمره ليلًا ونهارًا

في أحد الأيام، ربما بعد أسبوعين من لقائي بهما، صعد إبستاين الأمور. كنتُ في الطابق العلوي، أُنظّف المكان بعد جلسة تدليك أخرى، عندما طلب مني إبستاين الحضور إلى مكتبه. قال: "ما رأيكِ أن تتركي وظيفتكِ في مار-أ-لاغو وتعملي معي بدوام كامل؟" أراد أن يُسهّل عليّ الأمور، كما قال. لكن لديه بعض الشروط. بصفتي موظفة لديه، سأكون تحت أمره ليلًا ونهارًا.

وأمر آخر: لم أعد أستطيع العيش في مقطورة والديّ. قال إن رؤيتي أعود وأذهب في أي وقت قد يُثير شكوكهما. مد لي رزمة من النقود - ربما 2500 دولار. قال: "استخدمي هذا لاستئجار شقة".

لم يسبق لي أن حملتُ هذا القدر من المال في يدي. شكرته، حتى وإن تسلل إلى ذهني شعورٌ بالقلق. في هذه المرحلة، كنتُ قد رأيتُ عشرات الفتيات يدخلن ويخرجن من منزله. كثيراتٌ منهن لم يعدن. لو تخلص منهن بهذه السرعة، هل كان إبستاين ليتخلص مني أنا أيضًا في النهاية؟ لا بد أن إبستاين شعر بقلقي، إذ تجول حول مكتبه، والتقط صورةً مشوشةً، وناولني إياها. التُقطت الصورة من مسافة بعيدة، لكنها بلا شك صورة أخي الصغير. شعرتُ بوخزة خوف.

قال إبستاين: "نعلم أين يذهب أخوك إلى المدرسة". استوعب الأمر للحظة، ثم وصل إلى النقطة الأساسية: "لا تخبر أحدًا بما يحدث في هذا المنزل". كان يبتسم، لكن تهديده كان واضحًا. قال: "وأنا أملك قسم شرطة بالم بيتش، لذا لن يفعلوا شيئًا حيال ذلك".

منذ البداية، التزم إبستاين وماكسويل بوعدي بأن أكون متاحًا دائمًا. في بعض الأيام، كانت تأتي المكالمة صباحًا. كنت أحضر، وأمارس أي أنشطة جنسية يريدها إبستاين، ثم أقضي وقتًا ممتعًا بجانب مسبحه الواسع بينما يُجري بعض التمارين.

إذا كانت ماكسويل موجودة، كان يُطلب مني غالبًا أن أهتم بها جنسيًا أيضًا. كانت تُبقي صندوقًا من الهزازات والألعاب الجنسية في متناول اليد لهذه الجلسات. لكنها لم تطلب مني أبدًا ممارسة الجنس وجهًا لوجه - فقط عندما نكون مع إبستاين. أحيانًا كانت هناك فتيات أخريات أيضًا، وكنت أقضي اليوم كله في إل بريلو واي.

الأمير أندرو يظهر في الصورة

في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2000، سافرت ماكسويل إلى نيويورك للقاء صديقها القديم الأمير أندرو ، الابن الثاني للملكة إليزابيث الثانية. وفي عيد الهالوين، حضرت ماكسويل والأمير أندرو، برفقة ضيوف آخرين، منهم دونالد ترامب وزوجته المستقبلية ميلانيا كناوس، حفلةً أقامتها عارضة الأزياء الألمانية هايدي كلوم في فندق هدسون الفاخر.

كانت ماكسويل فخورة بصداقاتها مع المشاهير، وخاصةً الرجال. كانت تحب الحديث عن سهولة اتصالها بالرئيس الأميركي بيل كلينتون عبر الهاتف؛ فقد زارت هي وإبستاين البيت الأبيض معًا عندما كان كلينتون في منصبه.

بينما كانا ينامان عادةً في غرف نوم منفصلة، ​​ونادرًا ما كانا يقبلان أو يمسكان بأيدي بعضهما، بدا لي أن ماكسويل وإبستاين يعيشان في تكافل تام. كان إبستاين، الذي وصف ماكسويل بأنها أفضل صديق له، يقدر موهبتها في ربطه بأشخاص ذوي نفوذ.

في المقابل، قدرت ماكسويل أن إبستاين لديه الموارد اللازمة لتمويل الحياة الباذخة التي اعتقدت أنها تستحقها ولكنها واجهت صعوبة في تحملها بعد وفاة والدها، قطب الإعلام روبرت ماكسويل.

في المناسبات الاجتماعية، غالبًا ما كانت ماكسويل تبدو مفعمة بالحيوية، روح الحفل. ولكن في منزل إبستاين، كانت تعمل أكثر كمخططة للحفلات: جدولة وتنظيم العرض الذي لا نهاية له من الفتيات اللاتي تم تجنيدهن لممارسة الجنس معه. بمرور الوقت، أصبحت أرى إبستاين وماكسويل أقل كصديق وصديقة، وأكثر كنصفين من كل شرير.

(فيرجينيا جيوفري)

8 حبات زاناكس يومياً

وعندما أتذكر تلك الفترة، لا أشعر بالفخر بنفسي. مع أنني كشخص بالغ أعلم أنني كنت أكافح من أجل البقاء، إلا أنني أتألم من قلة حيلتي. كنت ألجأ أكثر فأكثر إلى زاناكس وأدوية أخرى وصفها لي الأطباء الذين أرسلني إليهم ماكسويل. أحيانًا، عندما كنت أعاني بشدة، كنت أتناول ما يصل إلى ثماني حبات زاناكس يوميًا.

بدأ إبستاين وماكسويل بتمريري لأصدقائهما. في المرة الأولى، بدا الأمر وكأنه يُطلقني في مرحلة جديدة ومثيرة من "تدريبي على التدليك". كان "عملائي" الجدد، كما وصفهم إبستاين، رجلاً وزوجته الحامل. قال إبستاين إنهما بحاجة إلى تدليك. كانا يقيمان في فندق "ذا بريكرز"، وهو فندق فاخر في بالم بيتش ليس بعيدًا عن طريق إل بريلو، وكان لدى إبستاين تعليمات محددة لكيفية معاملتهما. "اجعلها مرتاحة. لكن وفر له معظم طاقتك." عندما قال إبستاين هذا، رفعتُ رأسي. هل كان يقصد ما ظننته يقصد؟ أكد إبستاين: "أعطه ما يشاء. تمامًا كما تفعل معي."

في تلك الليلة، استقللتُ سيارة أجرة إلى "ذا بريكرز". كان الرجل - سأسميه الملياردير رقم واحد - وزوجته يقيمان في شقة في القسم السكني من العقار الشاسع.

عندما وصلتُ، أرشداني إلى غرفة النوم الرئيسية، حيث سأبدأ بتدليك المرأة. على سبيل المزاح، حذرني ماكسويل من أنني قد أُسبب ولادة مبكرة إذا دلكتُ كاحلي المرأة "بطريقة خاطئة".

لم أكن أعرف شيئًا عن تدليك ما قبل الولادة، لكنني بذلتُ قصارى جهدي، متجنبًا كاحليها تمامًا. بعد حوالي 45 دقيقة، قالت المرأة إنها ستنام.

مارست الجنس على الأرض مع الملياردير

كانت الشقة مظلمة، واضطررتُ للتجول قليلاً قبل أن أجد الملياردير رقم واحد في غرفة الجلوس، يخلع ملابسه. تمنيت، رغم كل أمل، أن يكون التدليك هو كل ما يتوقعه هذا الغريب. كنتُ أُدلك عضلاته عندما رفع رأسه، وتأوه، وسألني: "ألن تشعري براحة أكبر وأنتِ عارية؟" شعرتُ بخيبة أمل، لكنني لم أُفاجأ. مارسنا الجنس على الأرض، وبعد ذلك، دفع لي بقشيشًا قدره 100 دولار. عندما غادرتُ تلك الليلة، شعرتُ بذلك الشعور المألوف بالفراغ والانقطاع.

الشخص الثاني الذي أُقرضتُ له كان أستاذًا في علم النفس، وكان إبستاين يُساهم في تمويل بحثه. كان رجلًا قصير القامة غريب الأطوار، ذو شعر أبيض ناصع، ومن توتره، بدا أنه غير معتاد على الاختلاط بالنساء. لم يطلب الرجل الجنس مباشرةً، لكن إبستاين أوضح أنه يتوقع ذلك.

قال: "أبقِه سعيدًا، كما فعلتَ مع عميلك الأول". لذلك عندما طلب الأستاذ في إحدى المرات "إحدى جلسات التدليك الشهيرة التي أخبرني جيفري عنها كثيرًا"، امتثلتُ. لم نمارس الجنس إلا مرة واحدة. في الليلة التالية، أخبرني الرجل أنه يريد مشاهدة الأفلام بدلًا من ذلك. كنتُ سعيدًا، لكنني أتذكر أنني شعرتُ بالقلق من أنني خيبتُ أمل الأستاذ بطريقة ما، بطريقة سيشاركها مع إبستاين.

قال لي ماكسويل: "لقد أحسنتَ صنعًا. استمتع الأمير". سيدفع لي إبستاين 15 ألف دولار مقابل خدمة الرجل الذي أطلقت عليه الصحف الشعبية لقب "راندي آندي".

لم يكن عالم النفس سوى أول أكاديمي من بين العديد من الأكاديميين من جامعات مرموقة أُجبرتُ على خدمتهم جنسيًا. لم أكن أعلم حينها، لكن إبستاين قضى سنواتٍ في حملاتٍ لمواكبة كبار مفكري العالم. أقنع إبستاين نفسه بأنه - وهو من ترك الدراسة الجامعية - على قدم المساواة مع المبتكرين والمنظرين الحاصلين على شهادات جامعية، ولأنه موّل العديد من مشاريعهم البحثية ونقلهم على متن طائراته، فقد لقي ترحيبًا واسعًا في صفوفهم.

لم يكن العلماء هم الأشخاص الوحيدين الذين استخدم إبستين موارده الهائلة للوصول إليهم - وهكذا تم تهريبي إلى عدد كبير من الرجال ذوي النفوذ. كان من بينهم مرشح لمنصب حاكم ولاية كان سيفوز قريبًا في الانتخابات في ولاية غربية، وعضو سابق في مجلس الشيوخ الأمريكي.

ولأن إبستين كان يتجاهل عادةً تعريفي بهؤلاء الرجال بالاسم، لم أعرف هوية بعضهم إلا بعد سنوات، عندما درستُ صورًا لشركاء إبستين وتعرّفتُ على وجوههم.

اللقاء الجنسي الأول مع الأمير أندرو

في 10 مارس (آذار) 2001، كنا في لندن، نقيم في مسكن ماكسويل - وهو منزل صغير أبيض على بُعد خطوات من هايد بارك. أيقظتني ماكسويل ذلك الصباح بصوتٍ عذب: "انهضي من فراشكِ أيتها النائمة!" قالت: "سيكون يومًا مميزًا". ومثل سندريلا، سألتقي بأميرٍ وسيم! قالت إن صديقها القديم الأمير أندرو سيتناول العشاء معنا تلك الليلة، وكان لدينا الكثير لنفعله لتجهيزي.

قضيتُ أنا وماكسويل معظم ذلك اليوم في التسوق. اشترت لي حقيبة يد فاخرة من بربري وثلاثة أزياء مختلفة. عندما عدنا إلى منزلها، وضعتها على السرير. كان هناك فستانان جذابان وأنيقان اختارتهما، وخيار ثالث كنتُ قد ناقشتُه: تيشيرت وردي قصير بدون أكمام، وبنطال جينز لامع متعدد الألوان مطرز بنقشة أحصنة متشابكة.

وبعد أن استحممت وجففتُ شعري، ارتديتُ الجينز والبلوزة، مما كشف عن جزء من بطني. لم تكن ماكسويل سعيدة، ولكن كمعظم المراهقات آنذاك، كنتُ معجبة جدًا ببريتني سبيرز وكريستينا أغيليرا، والزي الثالث كان شيئًا تخيلتُ أنهما سترتديانه.

عندما وصل الأمير أندرو إلى المنزل ذلك المساء، كانت ماكسويل أكثر غزلاً من المعتاد. حثت الأمير بعد أن عرفتني عليه قائلة: "خمن عمر جينا". خمن دوق يورك، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 41 عامًا، تخمينًا صحيحًا وقال: 17 عامًا. قال لي موضحًا دقته: "بناتي أصغر منك بقليل".

أندرو حالياً ممتلئ الجسم، أشيب الشعر، وذقنه بارزة - كان الأمير أندرو آنذاك لا يزال يتمتع بلياقة بدنية نسبية، بشعر بني قصير وعينين شابتين. لطالما عُرف بأنه زير نساء العائلة المالكة. عندما لاحظتُ أن إبستاين يُنادي الأمير "آندي"، بدأتُ أُناديه بذلك أيضًا.

بينما كنا نتجاذب أطراف الحديث عند مدخل ماكسويل، خطر ببالي فجأةً أمرٌ ما: لن تسامحني أمي أبدًا إن التقيتُ بشخصيةٍ مشهورةٍ كالأمير أندرو ولم ألتقط صورةً له. ركضتُ لأحضر كاميرا كوداك فان سيفر من غرفتي، ثم عدتُ وناولتها لإبستاين. أتذكر الأمير وهو يضع ذراعه حول خصري بينما ابتسم ماكسويل بجانبي. التقط إبستاين الصورة.

بعد حديثٍ عابر، خرجنا نحن الأربعة إلى أجواء الربيع الباردة. ذهبنا إلى مطعم لتناول العشاء، ثم إلى ملهى ليلي فاخر يُدعى "ترامب". ذهب الأمير إلى البار وعاد حاملاً كوكتيلًا لي. ثم دعاني للرقص. كان راقصًا أخرق نوعًا ما، وأتذكر أنه كان يتصبب عرقًا بغزارة. في طريق العودة، قال لي ماكسويل: "عندما نعود إلى المنزل، عليكِ أن تفعلي له ما تفعلينه لجيفري".

عند عودتي إلى المنزل، قال ماكسويل وإبشتاين ليلة سعيدة وصعدا إلى الطابق العلوي، مشيرين إلى أن الوقت قد حان لأعتني بالأمير. في السنوات التي تلت ذلك، فكرت كثيرًا في سلوكه، كان ودودًا بما فيه الكفاية، لكنه لا يزال متغطرسًا - كما لو كان يعتقد أن ممارسة الجنس معي حقه الطبيعي. أحضرت له حمامًا ساخنًا. خلعنا ملابسنا ودخلنا في حوض الاستحمام، لكننا لم نمكث هناك طويلًا لأن الأمير كان حريصًا على الوصول إلى السرير.

كان منتبهًا بشكل خاص لقدمي، يداعب أصابع قدمي، كانت تلك المرة الأولى بالنسبة لي، وقد دغدغتني. كنت متوترة من أنه سيريدني أن أفعل الشيء نفسه معه. لكن لم يكن لدي داعٍ للقلق. بدا في عجلة من أمره لممارسة الجنس. بعد ذلك، قال شكرًا لك بلهجته البريطانية المختصرة. في ذاكرتي، استغرق الأمر برمته أقل من نصف ساعة.

في صباح اليوم التالي، قالوا: "لقد أحسنتَ صنعًا. استمتع الأمير." سيدفع لإبستاين 15 ألف دولار مقابل خدمة الرجل الذي أطلقت عليه الصحف الشعبية لقب "راندي آندي".

اللقاء الجنسي الثاني مع الأمير

كان لقائي الثاني بالأمير أندرو بعد حوالي شهر، في منزل إبستين في نيويورك. استقبل إبستين أندرو واصطحبه إلى غرفة المعيشة، حيث كنت جالسًا أنا وماكسويل. وصلت ضحية أخرى من ضحاياهم، جوهانا سيوبرغ، بعد ذلك بوقت قصير. ثم أعلنت ماكسويل للأمير أنها اشترت له هدية مزحة، وهي دمية تشبهه تمامًا.

اقترحت أن نلتقط صورة معها. جلسنا أنا والأمير بجانب بعضنا البعض على الأريكة، ووضعت ماكسويل الدمية في حضني، ووضعت إحدى يديها على أحد ثديي. ثم وضعت سيوبرغ في حضن الأمير، ووضع الأمير يده على صدر سيوبرغ. كان من المستحيل تجاهل الرمزية. كنت أنا وجوهانا دميتي ماكسويل وإبستين، وكنا نحرك الخيوط.

حفلة جنس جماعي

لا أعرف تحديدًا متى مارستُ الجنس مع الأمير أندرو للمرة الثالثة، لكنني أعرف الموقع: جزيرة مساحتها 72 فدانًا يملكها إبستين في جزر فيرجن الأمريكية. كانت هذه المحمية الخاصة، المجاورة لجزيرة سانت توماس، تُسمى "ليتل سانت جيمس"، لكن إبستين كان يُفضل تسميتها "ليتل سانت جيف". أعرف أيضًا أننا لم نكن وحدنا هذه المرة؛ بل كانت حفلة جنسية جماعية. قلتُ في إقرارٍ مُحلف عام 2015: "كنتُ في الثامنة عشرة تقريبًا.

مارستُ الجنس مع إبستين وآندي وحوالي ثماني فتيات صغيرات أخريات. بدت جميع الفتيات الأخريات دون سن الثامنة عشرة ولم يكنّ يتحدثن الإنجليزية جيدًا. ضحك إبستين من صعوبة تواصلهن، قائلًا إنهن أسهل الفتيات في التعامل معهن".

منذ أن قدمتُ هذه الرواية، ذكر طيار إبستين في إفادة أن ملاحظة مشفرة ("AP") دونها في سجل رحلته ليوم 4 يوليو (تموز) 2001، تشير إلى الأمير أندرو. وقال إن إبستين، والأمير، وامرأة أخرى، سافرنا جوًا من سانت توماس في ذلك اليوم إلى بالم بيتش.

أعتقد أنه من المحتمل أن تكون حفلة الجنس الجماعي التي أتذكرها قد حدثت في الأيام التي سبقت تلك الرحلة، مما يعني أنني كنت لا أزال في السابعة عشرة من عمري. على الأرجح، لن أعرف التاريخ على وجه اليقين أبدًا. ما أعرفه، لأن إبستين أخبرني، هو أن جان لوك برونيل، وكيل عارضات الأزياء الفرنسي الذي كان حاضرًا أيضًا، هو من زوّد الفتيات الأخريات بالمعلومات اللازمة.

فبعد كل ما حدث لكشف جرائم إبستين وماكسويل، ثمة حاجة إلى مزيد من التحرك. لأن البعض ما زال يعتقد أن إبستين كان حالة شاذة، حالة استثنائية. وهؤلاء مخطئون. فبينما قد يضعه العدد الهائل من الضحايا الذين استغلهم إبستين في فئة خاصة، إلا أنه لم يكن استثناءً. فنظرته للنساء والفتيات - كأدوات تُستخدم ثم تُرمى - ليست غريبة على بعض الرجال النافذين الذين يعتقدون أنهم فوق القانون. ولا يزال العديد منهم يمارسون حياتهم اليومية، متمتعين بمزايا سلطتهم.

لا تنخدعوا بمن يزعمون في دائرة إبستين أنهم لم يكونوا على دراية بما يفعله. إبستين لم يُخفِ ما كان يحدث فحسب، بل كان يستمتع بجعل الناس يشاهدون. وقد شاهد الناس بالفعل - علماء، وجامعو تبرعات من جامعة آيفي ليج وغيرها من المؤسسات المرموقة، وعمالقة الصناعة. شاهدوا ولم يكترثوا.

انتحار فيرجينيا

توفيت فيرجينيا جيوفري منتحرة في 25 أبريل (نيسان 2025. وفي فبراير (شباط) 2022، حصل محاموها على تسوية من الأمير أندرو . وقد أتموا التسوية دون أي اعتراف من جانبه بالمسؤولية، وهو لا يزال ينكر مزاعم فيرجينيا بأنه مارس الجنس معها، أو أن إبستين باعها إليه، أو حتى أنه التقى بها.

أعدت إيلاف هذه المادة نقلاً عن الغارديان

https://www.theguardian.com/us-news/2025/oct/15/prince-andrew-virginia-giuffre-abuse-epstein-maxwell

مقتبس من كتاب "فتاة لا أحد: مذكرات النجاة من الإساءة والنضال من أجل العدالة" للكاتبة فيرجينيا روبرتس جيفري، والذي نُشر في 21 أكتوبر (تشرين الأول) عن دار دبلداي.