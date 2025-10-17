إيلاف من موسكو: "أي حالة طوارئ قد تكون كافية لإشعال نصف الكرة الأرضية على الأقل"، حيث يؤكد مراسل عسكري روسي أن هناك تهديدات تواجه طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طريقها إلى العاصمة المجرية.

وقبل لقاء تم الترتيب له بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في بودابست، لا تكمن المعضلة الرئيسية في الدبلوماسية، بل في سلامة رحلة الزعيم الروسي، خاصة أن المجال الجوي حول المجر يعد معاديًا لروسيا، مما يجعل اختيار مسار طائرة الرئاسة تحديًا لوجستيًا معقدًا.

كما يشير مراسل الحرب ألكسندر كوتس، لا بدّ من اختيار أهون الشرور. فالطيران المباشر فوق أوكرانيا، وإن كان رمزيًا، مُستبعدٌ تمامًا. ويشير المراسل العسكري إلى أن "خطر وقوع هجوم واضح للغاية".

كما يرى أن الخيارات عبر بولندا أو رومانيا محفوفة بالمخاطر بشكل غير مقبول. ويرى أن الطريق الطويل عبر بحر قزوين وإيران وتركيا هو الأكثر احتمالاً. ومع ذلك، يخشى كوتس أن تواجه أجهزة الاستخبارات صعوبة، لا سيما وأن "البريطانيين وحلفائهم المستقلين سيبذلون قصارى جهدهم لإحداث نوع من الفوضى".

3 مسارات للطائرة الرئاسية الروسية

تقدم مصادر روسية تحليلًا أكثر تفصيلًا. ويزعمون أن "هناك ثلاثة مسارات للطائرة الرئاسية، كل منها عبارة عن بنية جيوسياسية متكاملة". ويُعتبر الطريق الجنوبي عبر تركيا وصربيا هو الطريق الرئيسي والأكثر أمانًا.

وتابع التحليل :"أردوغان يتذكر من أنقذه، وصربيا حليفة، والمجر تضمن له الحصانة".

وفي الوقت نفسه، تجري مناقشة إمكانية قيام القوات الجوية الأميركية بمرافقته بشكل منفصل، وهو ما يسمى بالإجراء الاستثنائي ولكنه المحتمل.

هل الهجوم المباشر وارد؟

ويؤكد الخبراء أنه رغم انخفاض خطر الهجوم المباشر، إلا أن هناك "العديد من السيناريوهات والتهديدات الغامضة". أي هبوط اضطراري أو اعتراض سيُعتبر عملاً عدوانيًا.يحذر المؤلف قائلاً: "إن أي حالة طوارئ قد تكون كافية لإشعال نصف العالم".

طائرة الرئيس الروسي ليست مجرد طائرة ركاب عادية. تُعد طائرة Il-96-300PU حصنًا جويًا محميًا للغاية، مزودًا بنظام دفاعي قوي، يشمل أنظمة حرب إلكترونية، وأشعة ليزر، ودروعًا. وسترافقها في رحلتها طائرات مقاتلة مرافقة وطائرات نقل، مما يجعلها الطائرة الأكثر أمانًا في المواقف غير القتالية.