إيلاف من لندن: حكمت محكمة بريطانية على ثلاثة نازيين جدد خططوا لهجمات إرهابية على مساجد ومعابد يهودية بالسجن لمدة 29 عامًا.

حُكم على بروغان ستيوارت بالسجن 11 عامًا، وماركو بيتزيتو بالسجن ثماني سنوات، وكريستوفر رينغروز بالسجن عشر سنوات في محكمة شيفيلد الجنائية يوم الجمعة.

وقام ستيوارت، ٢٥ عامًا، وبيتزيتو، ٢٥ عامًا، ورينغروز، ٣٤ عامًا، بتخزين دروع واقية وأكثر من ٢٠٠ سلاح، بما في ذلك أقواس ونشاب وسيوف ومناجل وفؤوس وسكاكين صيد، وكان لديهم أجزاء مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد من مسدس.

وعُثر على بندقية هجومية شبه مكتملة من طراز FGC-9 Mk II مطبوعة في علية رينغروز، وكانت تفتقد السبطانة ودبوس الإطلاق، لكن الرجال كانوا يجمعون المكونات اللازمة لإكمال السلاح، والذي قال المدعون إنه ربما "استُخدم لعواقب وخيمة".

حرب عرقية

واستمعت المحكمة إلى أن الرجال الثلاثة كانوا مهتمين بفنون البقاء في البرية ومقاطع فيديو على يوتيوب لـ"المستعدين" - الذين يستعدون لاحتمال وقوع كارثة تغير العالم من خلال تخزين الإمدادات والطعام والذخيرة.

لكن الادعاء قال إنهم كانوا يستعدون لحرب عرقية، واستخدموا المجتمعات الإلكترونية لتجنيد دائرة مقربة منهم، والتي انتقلت بدورها إلى مجموعات دردشة للنازيين الجدد قبل أن تنشئ مجموعتها الخاصة، استعدادًا للتحرك.

وكان اخترق المجموعة ضابط سري في 5 يناير/كانون الثاني من العام الماضي.

أرسل ستيوارت رسالة إلى الضابط عبر تطبيق تيليغرام المشفر، يخبره فيها بخيبة أمله من الجماعات اليمينية المتطرفة الأخرى التي "تكتفي بالحديث"، مضيفًا: "أريد أن أجمع مجموعتي الخاصة لأن الفعل أبلغ من الأقوال".

وعيّن ستيوارت، الذي نصّب نفسه قائدًا، من تينغلي، ويكفيلد، غرب يوركشاير، رينجروز، من كانوك، ستافوردشاير، وبيتزيتو، من ميكلوفر، ديربيشاير، "صانعي أسلحة"، حيث ناقشوا الحصول على زيّ رسمي، بالإضافة إلى تحديد أهداف محتملة، بما في ذلك المساجد والمعابد اليهودية.

أهداف بشرية

وفي مكالمة جماعية في 5 فبراير من العام الماضي، قالوا إن الخطة كانت "التجول" بحثًا عن "أهداف بشرية" بالقرب من مركز تعليم إسلامي، "نفعل ما نريد، ثم نعود إلى مركزي لتناول الشاي والميداليات وجلسة استماع".

وقبل بدء "العملية"، أراد من الأعضاء، الذين لم يلتقوا شخصيًا من قبل، "قضاء وقت ممتع، والتقارب فيما بينهم، وترسيخ تلك الأخوة" في 18 فبراير.

لكن الحدث لم يُعقد، وأُلقي القبض على المجموعة في 20 فبراير بعد أن داهمت شرطة مكافحة الإرهاب عقارات في يوركشاير وديربيشاير وستافوردشاير.

إدانة

وأُدين الرجال الثلاثة بالتحضير لأعمال إرهابية وحيازة معلومات مفيدة للإرهاب في مايو. في المحاكمة، تجاهلت هيئة المحلفين حجج الدفاع بأن المتهمين كانوا خياليين لا ينوون تنفيذ تهديداتهم.

كما أُدين رينغروز بتصنيع جهاز الاستقبال السفلي لسلاح ناري ثلاثي الأبعاد، وهو سلاح محظور، بينما أقر بيتزيتو بحيازة مسدس صاعق.

واستمع المحلفون إلى كيفية تشكيل المتهمين لمجموعة إلكترونية تُدعى "إينساتز 14" في يناير 2024، تضم "متطرفين متشابهي التفكير" يسعون "لخوض الحرب من أجل قضيتهم المختارة".

هتلر - ريشي سوناك

وقال ستيوارت للمجموعة: "لقد فعل هتلر لشعبه أكثر مما فعله أي سياسي. وأن يكون في بريطانيا شخص أحمق وصهيوني على رأس البلاد أمرٌ مُشين للغاية".

وقال الادعاء إن هذا التعليق الأخير كان إشارة إلى رئيس الوزراء آنذاك ريشي سوناك.

وعند النطق بالحكم عليهم، قالت القاضية كاتس إنها تعتقد أنهم جميعًا ما زالوا يؤمنون بأيديولوجيتهم اليمينية المتطرفة.

وأضافت بأن كل شيء سيكون خطيرًا بعد إطلاق سراحهم من السجن، مشيرةً إلى أن أيديولوجية المجموعة "مكشوفة" في ملف من 374 صفحة عن نشاطهم على الإنترنت عُرض على هيئة المحلفين.

وثيقة الكراهية

كانت الوثيقة "مليئة بالكراهية تجاه السود وغيرهم من الأعراق غير البيضاء، وخاصة المسلمين والمهاجرين، مع أفكار عن تفوق العرق الأبيض والنقاء العرقي، إلى جانب الاعتقاد بأنه لا بد من اندلاع حرب عرقية قريبًا".

وتضمنت الوثيقة "تمجيدًا وإعجابًا بسياسات وأفعال هتلر والحزب النازي الألماني، بما في ذلك معاداة السامية، وبالقتلة الجماعيين الذين استهدفوا المجتمعات السوداء أو المسلمة".

وقالت القاضية إنها لا تعتقد أن هجومًا إرهابيًا "وشيكًا"، ولكن "من المرجح أن يقع في المستقبل غير البعيد".

وقال كبير مفتشي المباحث جيمس دنكرلي، رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في الشمال الشرقي، إن المجموعة اجتمعت بسبب "آرائهم العنصرية المتطرفة".

واضاف: لقد عَبَدوا الحزب النازي، ومجّدوا جرائم القتل الجماعي، ويشتركون في كراهية جماعات مثل الجالية اليهودية والجالية المسلمة، كما قال.

وقال دنكرلي: "أعتقد حقًا أنه لو لم نتخذ أي إجراء، لكانت هذه المجموعة قد نفذت هجومًا عنيفًا وكانت عواقب هذا الهجوم قد تكون قاتلة."