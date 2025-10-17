إيلاف من لندن: كشفت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم Ofcom) أن فيلمًا وثائقيًا لـ(بي بي سي) عن غزة انتهك قواعد البث.

تضمن برنامج "غزة: كيف تنجو من منطقة حرب" سردًا لصبي شغل والده منصبًا في الحكومة التي تديرها حماس.

وأوفكوم هي الهيئة التنظيمية في المملكة المتحدة لخدمات الاتصالات ومن بينها خدمات الإنترنت عريض النطاق، والهاتف المنزلي، والهاتف المحمول، والتلفزيون.

وأكدت الهيئة أن عدم الكشف عن أن الصبي البالغ من العمر 13 عامًا الذي قدّم البرنامج هو ابن نائب وزير في الحكومة التي تديرها حماس يُعدّ خرقًا للقواعد، وأن عدم ذكره يُعدّ "مضلّلًا جوهريًا".

اعتراف بي بي سي

وفي يوليو/تموز، صرّحت بي بي سي بأنها انتهكت قواعدها التحريرية بعدم الكشف عن الهوية الكاملة لوالد الطفل الراوي في الفيلم الوثائقي "غزة: كيف تنجو من منطقة حرب".

وكان أنتج الفيلم الوثائقي شركة الإنتاج المستقلة "هيو فيلمز"، ويشارك فيه عبد الله اليازوري، البالغ من العمر 13 عامًا، والذي يتحدث عن الحياة في غزة خلال الحرب بين إسرائيل وحماس.

وسُحب الفيلم الوثائقي من منصة BBC iPlayer في فبراير بعد أن اتضح أن الصبي هو ابن أيمن اليازوري، الذي شغل منصب نائب وزير الزراعة في حكومة حماس.

وأفادت مراجعة أجرتها BBC للبرنامج المثير للجدل أن ثلاثة أعضاء من شركة الإنتاج المستقلة كانوا على علم بدور والد الصبي، لكن لم يكن أحد داخل BBC على علم بذلك.

وخلص تحقيق Ofcom في الفيلم الوثائقي، الذي أعقب 20 شكوى، إلى أن الجمهور حُرم من "معلومات جوهرية" كان من الممكن أن تكون "وثيقة الصلة" بتقييمهم للراوي والمعلومات التي قدمها.

وأشار التقرير إلى أن عدم الكشف عن صلات الراوي بحماس "كان من شأنه أن يُضعف مستويات الثقة العالية التي كان يتوقعها الجمهور في برنامج واقعي لـ BBC يتناول حرب إسرائيل على غزة".

وبعد المراجعة الداخلية للبرنامج، ومراجعة شاملة لتقصي الحقائق، اعتذر مدير الشكاوى والمراجعات التحريرية في BBC، بيتر جونستون، والمدير العام للهيئة، تيم ديفي، وشركة Hoyo Films.

وصرحت شركة هويو فيلمز بأنها "تعمل عن كثب مع هيئة الإذاعة البريطانية" (BBC) لمعرفة ما إذا كان بإمكانها إيجاد طريقة لإعادة أجزاء من الفيلم الوثائقي إلى iPlayer، مضيفةً: "خاطر فريقنا في غزة بحياته لتوثيق الأثر المدمر للحرب على الأطفال. غزة: كيف تنجو من منطقة حرب؟ يبقى تقريرًا حيويًا، ويستحق مساهمونا - الذين لا رأي لهم في الصراع - أن تُسمع أصواتهم."

يذكر أن إسرائيل لا تسمح لوكالات الأنباء الدولية بدخول غزة لتقديم تقارير مستقلة.

انتهاك خطير

ووصفت أوفكوم هذا الأمر بأنه "انتهاك خطير" لقواعدها، وقالت إنها وجهت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) لبث بيان بالنتائج التي توصلت إليها ضده على قناة BBC2 الساعة التاسعة مساءً، ولم يُحدد موعد البث بعد.

وردًا على نتائج تحقيق أوفكوم، قال متحدث باسم بي بي سي: "يتوافق قرار أوفكوم مع نتائج مراجعة بيتر جونستون، والتي أشارت إلى وجود خلل كبير في الفيلم الوثائقي فيما يتعلق بالمبادئ التحريرية لهيئة بي بي سي بشأن الدقة، وهو ما يتوافق مع القاعدة 2.2 من قانون البث الخاص بأوفكوم.

وقالت بي بي سي: لقد اعتذرنا عن هذا الأمر، ونقبل قرار أوفكوم بالكامل. وسنلتزم بالعقوبة بمجرد تحديد التاريخ والصياغة النهائية."