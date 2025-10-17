إيلاف من لندن: أعلن الأمير البريطاني أندرو، شقيق الملك تشارلز الثالث، اليوم الجمعة، عن التخلى عن جميع ألقابه وأوسمته، بما في ذلك لقب دوق يورك.

يأتي ذلك في أعقاب تزايد الضغوط على الأمير أندرو بعد ظهور المزيد من التقارير عن علاقته بالممول جيفري إبستين، المتحرش بالأطفال، وعلاقته بجاسوس صيني مزعوم.

ومع ذلك، سيبقى أميرًا، كونه ابن الملكة إليزابيث الثانية.

كما أن زوجته السابقة، سارة فيرغسون، ستتخلى أيضًا عن لقب دوقة يورك.

وفي بيان، قال الأمير أندرو: "بعد نقاش مع الملك، وعائلتي المباشرة والواسعة، خلصنا إلى أن الاتهامات المستمرة الموجهة إليّ تُشتت الانتباه عن عمل جلالته والعائلة المالكة".

وأضاف: لقد قررت، كما فعلت دائمًا، أن أضع واجبي تجاه عائلتي وبلدي في المقام الأول. وأنا متمسك بقراري الذي اتخذته قبل خمس سنوات بالابتعاد عن الحياة العامة.

وخلص الأمير إلى القول: "بموافقة جلالته، نشعر الآن بضرورة اتخاذ خطوة إضافية. لذلك، لن أستخدم لقبي أو الأوسمة التي مُنحت لي بعد الآن".

"كما ذكرتُ سابقًا، أنفي بشدة الاتهامات الموجهة إليّ."

