إيلاف من واشنطن: من البيت الأبيض إلى البنتاغون، تتواصل الردود الرسمية "المهينة" للصحفيين في الولايات المتحدة، الأمر الذي يفسره البعض أنه يتعلق بكراهية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومن ثم فريق علمه للصحافة والإعلام بصفة عامة، وخاصة الميديا صاحبة التوجهات اليسارية.

بل إن هناك من يفسر ما يحدث، بأنه تعليمات مباشرة من ترامب لفريقه بممارسة ما يسمى على المستوى الشعبي "قصف الجبهات" في الردود على الصحافة، حتى وإن بدا مستفزاً قياساً بصدوره عن مؤسسات أميركية رسمية.

المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل هاجم مراسل صحيفة هافينغتون بوست الذي شكك في اختيار وزير الدفاع بيت هيغسيث لربطة العنق خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن الأسبوع الماضي، والتي تتشابه ألوانها مع لون العلم الروسي.

فقد رد بارنيل بتعليق "حول والدة المراسل"، وقال له "أمك اشترت له رابطة عنقه التي تتحدث عنها"، وهو تكرار لعبارة استخدمتها في وقت سابق السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، والتي قالت رداً على سؤال لصحفي حول هوية الشخص الذي اختار بودابست مكاناً لقمة ترامب وبوتين، فجاء الرد :"امك هي التي اختارت المكان".

عندما سأل أحد الصحفيين شارنيل عما إذا كان هيغسيث على علم بردود الفعل الإيجابية من الروس، خاصة أن ألوان رابطة العنق مثل ألوان العلم الروسي، وما إذا كان قد ارتدى ربطة العنق من قبل، رد المتحدث بخط مُعد مسبقًا: "لقد اشترتها والدتك له - وهي ربطة عنق أميركية وطنية، أيها الأحمق".

بعد ذلك سأل أحد ممثلي هافينغتون بوست هيغسيث ما إذا كان يعلم أنه بموجب قانون العلم الأميركي، لا يجوز استخدام العلم الوطني كملابس أو فراش أو زينة.

إذا كان حب الوطن بما يكفي لتمثيله من الرأس إلى القدمين جريمةً في نظر مدونة هافينغتون بوست اليسارية، فاعتبروا الوزير هيغسيث مذنبًا. إنه وطني يُكرم هذه الأمة وعلمها، هذا ما رد به البنتاغون.

في 20 أكتوبر (تشرين الأول)، شاركت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت لقطة شاشة لحوارها المثير للجدل مع الصحفي في صحيفة هافينغتون بوست، حيث ردت على سؤاله بنكتة بذيئة عن والدته.

ردت ليفيت بشكل غريب على سؤال حول سبب انعقاد الاجتماع المتوقع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير بوتن في بودابست. وعندما سألها موقع هافينغتون بوست عن من اختار العاصمة المجرية لاستضافة القمة، أجابت: "والدتك".

وبعد لحظات، رد مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونج بنفس الطريقة: "والدتك".