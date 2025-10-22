إيلاف من واشنطن: كان دونالد ترامب ينظر عبر قاعة الرقص في البيت الأبيض إلى جمهوره من المانحين الأثرياء ورجال الأعمال - الأشخاص الذين قدموا ملايين الدولارات لخطته الباهظة لبناء قاعة رقص ضخمة متصلة بالجناح الشرقي للمبنى.

وقال الرئيس، البالغ من العمر 79 عاما، للحشد إنه استمتع "برحلة تاريخية حقا" إلى الشرق الأوسط، وانغمس في بعض ثرثرته المألوفة: قائلا إن التعريفات الجمركية التي فرضها كانت ناجحة، وادعى أنه في عهد جو بايدن، كانت الدول "تفرغ حرفيا ملاجئ المجانين في بلادنا".

وبينما كان يواصل خطابه الذي ألقاه يوم الأربعاء الماضي، تحول ترامب إلى الحديث عن تفاصيل قاعة الرقص.

كان الخطاب، ببداياته الخاطئة المُربكة وانحرافاته المتكررة عن مساره، نموذجيًا للعديد من خطابات ترامب، أكبر رئيس سنًا، التي ألقاها مؤخرًا. كثيرًا ما يبدو الرئيس وكأنه يفقد تركيزه، قبل أن يعود إلى منطقه اللفظي الآمن بتكرار ادعاءات خاطئة في كثير من الأحيان حول النجاح الحالي للولايات المتحدة.

النظام مصمم لحماية الرئيس

ومن بين الأسئلة التي تدور في أذهان الملايين حول العالم وليس في أميركا وحدها: ما هي الحواجز الموجودة لإبعاد ترامب عن منصبه؟

قال برايان كالت، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة ولاية ميشيغان ومؤلف كتاب "غير قادر: القانون والسياسة وحدود المادة الرابعة من التعديل الخامس والعشرين": "النظام مُصمم لحماية الرئيس. من الصعب جدًا التخلص من رئيس أتى بالانتخابات".

هناك طريقتان أساسيتان لعزل رئيس الولايات المتحدة من منصبه: من خلال العزل والإدانة من قبل مجلس الشيوخ، ومن خلال المادة الرابعة. لم يُعزل أي رئيس من قبل بأي من الإجراءين - على الرغم من عزل ثلاثة رؤساء: بمن فيهم ترامب، مرتين.

يتعين على أغلبية بسيطة من أعضاء مجلس النواب التصويت على عزل الرئيس بتهمة "الخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم والجنح الكبرى"، ثم يُحاكم الرئيس في مجلس الشيوخ، حيث تشترط أغلبية الثلثين لإدانته.

في عام 2021، صوت 57 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ لإدانة ترامب، أي أقل بعشرة أصوات من العدد المطلوب وهو 67 صوتًا.

ونظرا لوجود 53 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ، فمن الصعب أن نتخيل إدانة ترامب وإبعاده من منصبه.

ماذا عن البند الرابع؟

هذا يبقي البند الرابع من التعديل الخامس والعشرين، المصمم للاستخدام عندما يكون الرئيس "غير قادر على أداء صلاحياته وواجباته". هذا الشهر، دعا جيه بي بريتزكر، حاكم ولاية إلينوي، الذي اختلف مرارًا مع ترامب، إلى تطبيق هذا التعديل ضد الرئيس، مدعيًا أن "هناك خطأً حقيقيًا في هذا الرجل".

جاء ذلك في الوقت الذي أعاد فيه ترامب نشر مقطع فيديو مزيف تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي على موقع Truth Social، والذي ظهر فيه وهو يعلن عن "مستشفيات الأسرة الطبية"، وبعد أن تحدث بشكل مربك عن "بعض عناصر العبقرية التي يمكن منحها لطفل" خلال خطاب في البيت الأبيض. كما نشر فيديو "ذكاء اصطناعي" وهو يلقي البراز على المحتجين من طائرة يقودها بنفسه.

في حديثه عن المنح المُقدمة للبحث في مرض التوحد، أضاف ترامب: "عليهم التحرك بسرعة. هم، هم - عندما يكون البديل هو أنه لا يمكن أن يحدث أي شيء سيء، فلنفعل ذلك الآن. كنت أقول لبوبي [وزير الصحة روبرت إف كينيدي الابن] والمجموعة: فلنفعل ذلك الآن. لا يمكن أن يحدث أي شيء سيء، لا يمكن أن يحدث إلا الخير".

الأمثلة تتوالى. في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، كرر ترامب كلامه عدة مرات عند الحديث عن الهجرة، وفي إحدى المرات بدا مرتبكًا بشأن ما يُسمى بالهجرة القانونية.

قال ترامب: "حدودنا هي الأقوى بين جميع الحدود - لا أحد لديه حدود. لدينا حدودٌ ظهرت فيها الأرقام مجددًا، ولم يدخلها أي شخص بشكل غير قانوني. الآن نستقبل أشخاصًا بشكل قانوني، ولكن لا أحد يدخلها".

في حين دخل حوالي 7 ملايين شخص إلى الولايات المتحدة من الخارج خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 وحده.

صُمم البند الرابع من التعديل الخامس والعشرين للدستور الأميركي للاستخدام عندما يكون الرئيس "لا يؤدي عمله بشكل جيد فحسب، بل لا يقوم بأي شيء على الإطلاق - كأنه عاجز عن أداء مهامه"، كما قال كالت.

ولتفعيل هذا البند، يجب أن يتفق جيه دي فانس وأغلبية أعضاء حكومة ترامب على أن ترامب غير قادر على أداء مهامه الرئاسية. ولكن حتى في هذه الحالة، قد يُعارض ترامب ذلك، مما قد يُجبر مجلسي النواب والشيوخ على التصويت. ويتطلب عزل الرئيس أغلبية الثلثين في كليهما - وهو شرط أعلى من العزل. وقال كالت إنه شرط مُشدد عمدًا.

حماية اختيار الناخب أولاً

قال كالت: "الأمر لا يقتصر على حماية الرئيس فحسب، مع أن هذا هو أوضح تجلياته. بل يتعلق في الواقع بحماية نظام الانتخابات. فبمجرد أن ينتخب الشعب رئيسًا، يُفترض أن تمر أربع سنوات قبل أن يُتاح له قول أي شيء آخر - فاختياره يُحترم ويُطبّق".

على الرغم من ادعاء البيت الأبيض في وقت سابق من هذا العام أن "حدة ذهن ترامب لا مثيل لها"، إلا أن أمثلة السلوكيات غير المألوفة تتراكم. فقد وقعت حادثة هذا الصيف حيث اختلق ترامب قصة كاملة عن لقاء عمه المتوفى بـ"يونابومبر". وفي يوليو (تموز)، انفجر ترامب فجأةً في حديثٍ غاضبٍ عن طواحين الهواء التي تُجنِّن الحيتان، خلال اجتماعٍ مع رئيس المفوضية الأوروبية. وفي تلك المناسبة، عرقل اجتماعًا وزاريًا بالحديث، دون تحريض، لمدة 13 دقيقة عن ديكور الغرفة.

في الشهر الماضي، تصدرت عضو الكونغرس الديمقراطية مادلين دين عناوين الأخبار الوطنية بعد مواجهتها لرئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في محادثة حول صحة ترامب سجلتها قناة MSNBC .

قال دين لجونسون الذي بدا عليه الانزعاج: "الرئيس مختل عقليًا. إنه مريض". وكان رده مؤشرًا قويًا على انعدام رغبة الجمهوريين في إخضاع زعيمهم للتدقيق. وقال جونسون "الكثير من الناس في صفك كذلك أيضًا".

أعدت "إيلاف" هذه المادة نقلاً عن الغارديان

https://www.theguardian.com/us-news/ng-interactive/2025/oct/21/donald-trump-25th-amendment