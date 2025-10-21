إيلاف من لندن: نُشرت قوات بريطانية "لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة" بناءً على طلب أميركي.

صرّح وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، أمام جمهور في لندن يوم الاثنين، بأن القوات البريطانية يمكن أن تلعب "دورًا محوريًا" من خلال المساهمة "بخبرتها ومهاراتها المتخصصة" في ضمان سلام طويل الأمد.

أرسلت بريطانيا قائدًا رفيع المستوى وعددًا صغيرًا من القوات إلى إسرائيل لدعم الجهود الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار الهش في غزة، بناءً على طلب أميركي.

كشف جون هيلي، وزير الدفاع، عن هذا الانتشار بعد أسبوع واحد فقط من تصريح وزيرة الخارجية الجديدة، إيفيت كوبر، بأن المملكة المتحدة "ليس لديها خطط" لإرسال جنود.

وسيعمل الضابط البريطاني نائبًا لقائد أميركي، مكلف بإدارة مركز تنسيق مدني-عسكري، ومن المتوقع أن يضم أيضًا قوات من مصر وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة.

وقال هيلي إن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي توسط فيه دونالد ترامب، بين حماس وإسرائيل قد أتاح "فرصة لسلام طويل الأمد". قال، مُجيبًا على أسئلة بعد إلقائه محاضرة حول قضايا دفاعية أوسع نطاقًا أمام قادة أعمال في فعالية بلندن مساء الاثنين: "لدينا خبرة ومهارات متخصصة عرضنا المساهمة بها".

وأضاف وزير الدفاع: "يمكننا المساهمة في مراقبة وقف إطلاق النار. ومن المرجح أن يقود ذلك آخرون. كما قمنا، استجابةً للطلب الأميركي، بتعيين ضابط من الدرجة الأولى بنجمتين في قيادة مدنية عسكرية، نائبًا للقائد|.

وقال هيلي: "لذا، ستلعب بريطانيا دورًا محوريًا، وستُسهم بالخبرة والمهارات المتخصصة حيثما أمكن. لا نتوقع أن نكون قياديين... لكننا سنؤدي دورنا".

وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستوفر ما يصل إلى 200 جندي لدعم مركز تنسيق العمليات العسكرية، لكنهم لن يُنشروا بشكل نشط في غزة نفسها.