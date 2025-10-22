إيلاف من لندن: بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للعاهل المغربي الملك محمد السادس ، بمناسبة فوز المنتخب المغربي تحت (20) سنة لكرة القدم بكأس العالم.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات للعاهل المغربي بتحقيق مزيد من الإنجازات، ولشعب المملكة المغربية الشقيق التقدم والرقي.

وكان المنتخب المغربي لأقل من عشرين سنة قد توج، أخيرًا، بلقب كأس العالم لكرة القدم، عقب انتصاره المستحق على نظيره الأرجنتيني بهدفين نظيفين، في نهائي احتضنته سانتياغو، عاصمة تشيلي.