أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن شروط التقديم لحج القرعة لعام 1446/ 2025م، مشددة على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط الصحية والتنظيمية لضمان سلامة الحجاج وتنظيم عملية السفر.

الشروط الصحية الأساسية

يشترط حصول المتقدم على التطعيمات الوقائية اللازمة، وعلى رأسها لقاح الالتهاب السحائي الرباعي.يجب أن تكون الجرعة قد أُخذت قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 5 سنوات.قد تُطلب لاحقًا تطعيمات إضافية وفقًا لتوجيهات الجهات الصحية المختصة.يُمنع سفر من يعانون من أمراض مزمنة أو خطيرة، مثل: الفشل الكلويتليف الرئةأمراض القلب أو الكبد المتقدمةالزهايمرالسرطان النشطالأمراض المعديةالحوامل في الشهور الأخيرة أو حالات الحمل عالية الخطورة.

شروط التقديم العامة

يُقدَّم الطلب شخصيًّا، دون التقيّد بمحل الإقامة، عبر: أقسام ومراكز الشرطة في جميع المحافظات.الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية عبر بوابة وزارة الداخلية.الخدمة الصوتية المخصصة لاستقبال الطلبات.يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية وقت التقديم، ويُرفض أي طلب مرفق ببطاقة منتهية الصلاحية.لا يُسمح بتقديم أكثر من طلب، سواء عبر الداخلية أو عبر برامج الحج التابعة لوزارتي السياحة أو التضامن الاجتماعي، وإلا يُستبعد جميع الطلبات المقدمة من نفس الشخص.

الشروط العمرية ومرافقة الأقارب

الحد الأدنى لعمر المتقدم الفردي: 21 عامًا.يُسمح بمرافق واحد فقط، بشرط أن: يكون من أقارب المتقدم حتى الدرجة الرابعة.يبلغ من العمر 18 عامًا على الأقل (في حالات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة).يُمنع تمامًا سفر الأطفال دون سن 12 عامًا.يجب تقديم مستندات رسمية تثبت صلة القرابة، وإلا يُلغى طلب المرافق أو الطلب كاملاً دون مسؤولية على الوزارة.

ضوابط خاصة بالحج لأول مرة

لا يُقبَل طلب من سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته.يُقدَّم إقرار رسمي يفيد بعدم أدائه للحج من قبل، وينطبق الشرط نفسه على المرافق إن وُجد.

إجراءات القرعة والتنازل

تُجرى قرعة علنية عبر البوابة المصرية الموحدة للحج.سيتم الإعلان لاحقًا عن الجدول الزمني لإجراء القرعة في كل محافظة.لا يُسمح بالتنازل عن فرصة الحج بعد غلق باب التقديم، إلا في حالات استثنائية: يُسمح فقط للأبناء بالتنازل لصالح أحد الوالدين.بشرط استيفاء الشروط الصحية وتقديم المستندات خلال المهلة المحددة.أي تأخير في تقديم التنازل يؤدي إلى إلغاء الطلب تلقائيًّا.

دعم الفئات الأكثر احتياجًا

خصصت الوزارة نسبة 1% من تأشيرات الحج في كل مديرية أمن لكبار السن الذين تنطبق عليهم الشروط كافة.يُدرج هؤلاء تلقائيًّا ضمن الفائزين دون الدخول في القرعة.يُسمح لهم بمرافق واحد فقط، شرط أن يكون قادرًا صحيًا على تقديم الرعاية طوال فترة السفر.

تحذيرات هامة

يُعدّ التقديم الإلكتروني أو عبر الخدمة الصوتية إقرارًا رسميًّا باطلاع المتقدم على جميع الشروط وموافقته عليها.مسؤولية صحة البيانات تقع بالكامل على المتقدم، وأي خطأ أو مخالفة يؤدي إلى استبعاد الطلب دون مسؤولية على الوزارة.الالتزام بمواعيد السفر المقررة إلزامي، وأي تأخير أو مخالفة لجداول التفويج يُعد إخلالًا بشروط السفر، ولا تتحمل الوزارة تبعاته.

الهدف من نظام القرعة

أكدت وزارة الداخلية أن تنظيم موسم الحج عبر نظام القرعة يأتي في إطار جهود الدولة لضمان راحة وسلامة الحجاج، وتيسير إجراءات السفر، والالتزام بالضوابط الصحية والتنظيمية، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية في مصر والمملكة العربية السعودية، لضمان موسم حج آمن، منظم، ومستدام.