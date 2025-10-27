إيلاف من واشنطن: توقع ستيف بانون ، الخبير الاستراتيجي السابق في البيت الأبيض، عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لولاية ثالثة، رغم القيود الدستورية. وفي حديثه مع " ذا إنسايدر" ، جادل بانون بأن ترامب مُقدر له قيادة البلاد مجددًا، مُدعيا أن الرئيس "أداة من أدوات العناية الإلهية" وأن مسيرته السياسية لم تنتهِ بعد.

جاءت تعليقات بانون في إطار نقاش أوسع حول مستقبل السياسة الأمريكية. وأعرب عن ثقته بفوز ترامب بولاية ثالثة، مشيرًا إلى أن قيادة الرئيس جزء من حركة ثقافية وسياسية أوسع.

قال بانون: "النظام مُزوَّر، وعلينا استعادته من أجل الشعب. سيعود ترامب لإكمال مهمة في تحقيق شعار "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا "".

ورفض بانون، الذي كان مدافعا قويا عن السياسات الشعبوية، المخاوف بشأن القيود الدستورية، قائلا إن عودة ترامب هي جزء من تحول سياسي أوسع يعتقد أنه سيعيد تشكيل الأمة.

قال بانون: "علينا إصلاح ما هو معطل في هذا البلد. نظام الشركات مُزور، ونراه في كل مؤسسة".

عندما سُئل كيف يُمكن لترامب التحايل على الدستور الأميركي، أجاب بانون: "الطريقة الوحيدة لفوز الرئيس ترامب عام 2028، واستمراره في منصبه، هي إرادة الشعب الأمريكي، أليس كذلك؟ وإرادة الشعب الأمريكي هي ما يُجسده الدستور. لذا أعتقد أننا سنكون في أيدٍ أمينة. علينا أن نُكمل ما بدأناه".

«لقد بدأنا للتو. العمل لم ينتهِ بعد»، قال بانون.

الصراع المدني والاستراتيجية السياسية

ناقش بانون أيضًا احتمال نشوب صراع سياسي في الولايات المتحدة، محذرًا من أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات جادة، قد تواجه البلاد انقسامات أعمق. وشدد على أهمية تعزيز سيطرة الكونغرس والحفاظ على الزخم السياسي لحركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا".

وأضاف "يتعين علينا السيطرة على المؤسسات ومحاربة النظام".

ورغم أنه لم يتنبأ بشكل مباشر باندلاع حرب أهلية، أعرب بانون عن قلقه إزاء التوترات السياسية المتصاعدة وأكد على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع المزيد من الاستقطاب.

التأثير العالمي للشعبوية

بالإضافة إلى تعليقاته حول الولايات المتحدة، تحدث بانون عن صعود الشعبوية عالميًا. وأشار إلى نجاح الحركات الشعبوية في المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا، مشيرًا إلى أن اتجاهات مماثلة قد تستمر في الانتشار في السنوات القادمة.

وأعرب بانون عن دعمه القوي لشخصيات مثل نايجل فاراج في المملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن فاراج قد يصبح رئيس وزراء بريطانيا القادم.

قال بانون: "الشعبوية تتزايد عالميًا. نشهدها في أوروبا، وهي مسألة وقت فقط قبل أن تُعيد تشكيل السياسة العالمية".

أعتقد أننا نساهم في دفع بعض هؤلاء الناس إلى التوجه الصحيح الذي نحتاجه لحل المشاكل. هذا هو عصر ترامب، وعلينا أن نستغل كل الفرص المتاحة.