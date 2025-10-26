إيلاف من لندن: بواقعيته الشديدة، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده ثرية في مواردها، فهي تنام على النفط والذهب ولكنها جائعة، في إشارة إلى المشاكل الكبيرة في استغلال الموارد وإدارتها، وأثارت مقولة بزشكيان غضباً كبيراً في طهران، على حد وصف موقع "إيران انترناشيونال" المعارض الذي يصدر من لندن.

فقد وجهت صحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، انتقادًا لاذعاً إلى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، على خلفية تصريحاته الأخيرة، التي قال فيها: "نحن ننام على الذهب لكننا جياع، ونجلس على النفط والغاز لكننا جياع".

وقالت الصحيفة إن النقد الحقيقي لا يكون بتكرار كلمة "الجوع"، بل بتقديم سياسات اقتصادية واجتماعية تعزز العدالة التوزيعية وتقلص الفجوة الطبقية.

وأضافت أنه من المتوقع أن يكون الرئيس، باعتباره صوت الحكومة ورمز الإرادة الوطنية، منصة لنشر روح القوة والثقة بالنفس والنظرة المستقبلية، لا لتغذية مشاعر الإحباط.

كما انتقدت الصحيفة الروح المعنوية السلبية لتصريحات بزشكيان، معتبرة أنها تتنافى مع صورة القيادة المفترض عليها بث الأمل في المجتمع.

وجاءت انتقادات الصحيفة التابعة للحرس الثوري الإيراني للرئيس ومؤسسة الرئاسة لتؤكد صراع القوى في إيران بين المؤسسات السيادية التي تدير وتحكم البلاد، كما أن تصريح بزشكيان يوحي بأنه لا يملك السلطة الكاملة في تحسين اقتصاج البلد الذي يعد من أكثر دول العالم ثراءً على مستوى الموارد الطبيعية.