إيلاف من لندن: دافعت المملكة المتحدة عن نفسها أمام اتهامات بأنها تسعى إلى إطالة أمد الحرب في أوكرانيا، مؤكدةً التزامها بسلام عادل ودائم. وأن وسيا وحدها مسؤولة عن استمرار حربها.

جاء ذلك، في بيان المملكة المتحدة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذي ألقاه السفير نيل هولاند الذي نفى تلك الادعاءات.

وقال هولاند: دعوني أكون واضحًا: المملكة المتحدة تُريد إنهاء هذه الحرب. لقد كانت هذه ثلاث سنوات ونصف مُدمِّرة، اتسمت بالموت والدمار على نطاقٍ لم تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

واضاف: بعد دعوتي المُستمرة لإنهاء هذه الحرب في هذه القاعة أسبوعيًا، لا ينبغي أن يكون من الضروري تكرار هذه الرسالة. ومع ذلك، سأفعل: المملكة المتحدة تُريد إنهاء هذه الحرب، ودون تأخير. ومع ذلك، فقد شدّدتُ باستمرار على أن الطريقة التي تنتهي بها هذه الحرب ذات أهمية بالغة لنا جميعًا. لسنا بحاجة إلى درسٍ في التاريخ لفهم السبب.

أمن أوكرانيا

وأكد السفير البريطاني أن أمن أوكرانيا هو أمن أوروبا. ولهذا السبب، تواصل المملكة المتحدة وقوفها بحزم إلى جانب أوكرانيا، الآن وعلى المدى البعيد. إنه التزامٌ بالدفاع عن القانون الدولي، ودعمٌ لحقوق دولة ذات سيادة تتعرض للهجوم، وإصرارٌ على سلام عادل ودائم، وليس مجرد حلٍّ وسط.

وقال السفير هولاند: يوم الجمعة الماضي، اجتمع ائتلاف الراغبين في لندن. ورحبوا بدعم الرئيس زيلينسكي لوقف إطلاق نار كامل وغير مشروط. في المقابل، أشاروا إلى رفض الرئيس بوتين لمثل هذا وقف إطلاق النار. وأيّد الائتلاف تمامًا تصريحات الرئيس ترامب بأن خط التماس الحالي يجب أن يكون نقطة انطلاق لأي مفاوضات. وأكدوا دعمهم الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وللمبدأ الأساسي القائل بعدم تغيير الحدود بالقوة.

وقال السفير البريطاني: لقد أوضح الرئيس زيلينسكي مرارًا وتكرارًا استعداده لوقف إطلاق النار، ولإجراء مفاوضات سلام جادة. في المقابل، اختار الرئيس بوتين التصعيد بشن هجمات أودت بحياة أطفال، ودمرت مستشفيات، وألحقت أضرارًا مؤخرًا بالبنية التحتية الحيوية للطاقة المدنية، مما تسبب في معاناة لأوكرانيا مع اقتراب فصل الشتاء.

وخلص البيان البريطاني إلى القول: هناك طرف واحد يسعى بنشاط لإطالة أمد الحرب في أوكرانيا. روسيا هي من بدأت هذا الصراع، وهي من يملك القدرة على إنهائه.