إيلاف من واشنطن: رفضت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، الخميس، تعليقات أدلت بها نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان، والتي أشارت فيها إلى أن هبوط الإنسان على سطح القمر عام 1969 كان مزيفاً.

خلال حلقة من المسلسل التلفزيوني The Kardashians الذي تم بثه يوم الخميس، تساءلت كيم عما إذا كانت مهمة الفضاء قد حدثت بالفعل، وأشارت إلى اهتمامها بنظريات المؤامرة.

لماذا يرفرف العلم؟

"لا توجد جاذبية على القمر. لماذا يرفرف العلم؟" قالت كارداشيان . "الأحذية المعروضة في المتحف والتي ارتدوها على القمر مطبوعة بشكل مختلف في الصور. لماذا لا توجد نجوم؟" تابعت. "سيقولون إنني مجنونة مهما كان الأمر، لكن اذهبوا إلى تيك توك وشاهدوا بأنفسكم..."

وبعد ساعات من بث الحلقة، رد القائم بأعمال مدير وكالة ناسا، شون دافي، على كارداشيان في منشور تضمن مقطعًا من تصريحاتها.

ذهبنا إلى القمر 6 مرات

نعم، لقد ذهبنا إلى القمر من قبل... ست مرات! كتب دافي . "والأفضل من ذلك: أن برنامج أرتميس التابع لناسا سيعود بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لقد فزنا بسباق الفضاء الأخير، وسنفوز به هذا أيضًا."

قالت كارداشيان إن شكوكها نابعة من تعليقات مزعومة سابقة لباز ألدرين، ثاني رجل يمشي على سطح القمر بعد نيل أرمسترونغ، والتي انتشرت على الإنترنت لفترة طويلة بصيغة مُعدّلة أو مضللة، وإن تلك الفيديوهات دفعت بها إلى التشكيك في الرواية الرسمية للهبوط. (ألدرين، من جانبه، لكم رجلاً ذات مرة شكك في حقيقة هبوط الإنسان على سطح القمر).

بعد منشور دافي، ردت كارداشيان مع تغيير الموضوع: "انتظر... ما هو الشاي الموجود على 3I Atlas؟؟؟!!!!!!!!!!!!"، في إشارة إلى المذنب بين النجوم الذي تم رصده مؤخرًا أثناء مروره عبر النظام الشمسي.

لا وجود لكائنات فضائية

ورد دافي، الذي اختاره ترامب في يوليو (تموز ) كرئيس بالنيابة لوكالة الفضاء ، قائلا إنه "سؤال رائع!"، مشيرا إلى أن ملاحظات ناسا الحالية تظهر أن هذا هو المذنب النجمي الثالث الذي يمر عبر نظامنا الشمسي.

لا وجود لكائنات فضائية. لا تهديد للحياة هنا على الأرض، قال، مضيفًا أنه يُقدّر حماس كارداشيان لمهمة أرتميس القمرية، ودعاها لحضور إطلاق أرتميس المُرتقب في مركز كينيدي للفضاء.

ويأتي هذا الحوار القوي وسط توتر متزايد بين وكالة ناسا وإدارة ترامب، التي اقترحت تخفيضات كبيرة في الميزانية وإعادة هيكلة الوكالة حتى مع ترويجها لتركيز متجدد على استكشاف القمر.

نظريات المؤامرة

انتشرت لعقود نظريات مؤامرة تزعم أن هبوط الإنسان على القمر كان مُدبرًا. ووفقًا لمعهد الفيزياء ، فإن "كل حجة تزعم أن ناسا زيفت هبوط الإنسان على القمر قد دُحضت".

ويشير المعهد إلى أدلة فوتوغرافية وإشعاعية ومادية، بما في ذلك 382 كيلوغراماً من الصخور القمرية التي أعادها رواد فضاء أبولو، والتي تم التحقق منها جميعها بشكل مستقل من قبل مختبرات في جميع أنحاء العالم.