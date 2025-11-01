إيلاف من القاهرة: كم تبلغ قيمة تذكرة دخول المتحف المصري الكبير؟ ومتى يفتح أبوابه رسمياً للزائرين سواء مصر أو أي مكان في العالم؟ باستطلاع أسعار تذاكر متاحف العالم، يمكن القول إن المتحف المصري الكبير هو الأغلى عالمياً، أو من بين الأغلى، وتبلغ قيمتها للضيف الأجنبي 30 دولار، ولكن للمصري لا تتجاوز 4 دولارات.

ساعات على الافتتاح الرسمي المرتقب للمتحف المصري الكبير، ولكن يبقى السؤال الذي يشغل المصريين والمهتمين بالآثار الفرعونية، متى ستفتح الأبواب للزيارة؟ وما هي أسعار تذاكر الدخول؟

موعد فتح الأبواب للجمهور

وفقا لمصادر عديدة، فإن المتحف سيفتح أبوابه للزوار من المصريين والأجانب، ابتداء من الثلاثاء 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وسط حالة من الترقب والشغف المصري والعربي والعالمي بزيارة المتحف، خاصة أنه أصبح "ترند العالم" في الأيام الأخيرة، ولقي دعاية جماهيرية لم يسبق لها مثيل، مما يعزز من حالة الشغف لزيارته

أسعار التذاكر للمصريين والأجانب

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، وفقا لمصادر مصرية، أنه لن تطرأ أية زيادة في أسعار تذاكر الزيارة بالنسبة للمصريين عقب الافتتاح الرسمي للمتحف، مشيرا إلى أن أسعار تذاكر الزيارة للمصريين كما هي حتى بعد زيادة عدد القاعات بافتتاح قاعتي توت عنخ آمون ومتحف مركب الملك خوفو داخل المتحف المصري الكبير.

أما بالنسبة للأجانب، فستكون هناك زيادة طفيفة قدرها نحو 5 دولارات فقط، لتبلغ في الوقت الراهن 30 دولار، نظرا لافتتاح قاعتي الملك توت ومركب خوفو بالافتتاح الرسمي للمتحف، وبمقارنة هذا السعر بمتحف اللوفر فإن المتحف المصري هو الأغلى، حيث لا تتجاوز تذكرة دخول اللوفر 23 دولار.

أسعار التذاكر المقررة بعد الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير هي:

التذاكر للمصريين:‎

البالغين: سعر الذكرة 200 جنيه (حوالي 4 دولارات)

الأطفال: سعر التذكرة 100 جنيه.

‎الطلاب: سعر التذكرة 100 جنيه.

‎كبار السن: سعر التذكرة 100 جنيه.

التذاكر للأجانب:

البالغين: سعر التذكرة 1450 جنيها. (حوالي 30 دولار)

‎الأطفال: سعر التذكرة 730 جنيهات.

الطلاب: سعر التذكرة 730 جنيهات.