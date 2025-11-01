إيلاف من الرباط: على غرار عموم الشعب المغربي، سارعت هيئات ثقافية ورياضية وإعلامية مغربية إلى التعبير عن ابتهاجها بمصادقة مجلس الأمن على قراره التاريخي الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.

اتحاد كُتاب المغرب

هنأ اتحاد كتاب المغرب، مساء الجمعة، الملك محمد السادس والشعب المغربي، بمناسبة مصادقة مجلس الأمن على القرار التاريخي الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.

ووصف بيان للاتحاد، تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، قرار مجلس الأمن الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، بـ "المناسبة التاريخية الكبرى"، مثمنا الجهود الدبلوماسية الهادئة والفعالة، للملك محمد السادس، ومختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، في الدفاع عن الحق الوطني المشروع.

وأضاف البيان أن القرار يؤكد وجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية لحل النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.

وعد الاتحاد هذا القرار التاريخي "انتصارا جديدا وتتويجا للدبلوماسية المغربية الرصينة"، و"اعترافا متجددا بسيادة المغرب على صحرائه ووحدته الترابية، وبالنهج الواقعي والحكيم والبناء الذي اعتمدته المملكة المغربية في معالجة هذا الملف".

وبعد أن جدد دعمه الثابت والمبدئي لمغربية الصحراء، دعا الاتحاد المثقفين والكتّاب المغاربة، داخل الوطن وخارجه، إلى تجسيد هذا المكسب السياسي التاريخي في مشاريع فكرية وثقافية وإبداعية وتنموية، تعزز حضور الأقاليم الصحراوية الجنوبية كفضاء للكرامة، والإبداع، والتسامح، والمواطنة الحقة.

كما أكد الاتحاد حرصه على التزامه التام بالوقوف، إلى جانب كلّ القوى الوطنية، في سبيل ترسيخ قيم الوحدة والحرية والتنمية المستدامة في جميع ربوع المملكة المغربية.

واغتنم الاتحاد مناسبة هذا المكسب التاريخي الكبير، للترحم على أرواح شهداء معارك الدفاع عن حوزة الوطن في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

جامعة كرة القدم

تقدّمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، نيابة عن أسرة كرة القدم الوطنية، بأسمى عبارات التهنئة والفخر والاعتزاز والامتنان إلى الملك محمد السادس، بمناسبة اعتماد القرار الأممي الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية، والذي يعكس دعم المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وأضافت الجامعة الملكية، في معرض بيانها، أن مكونات كرة القدم الوطنية إذ تعبر عن اعتزازها العميق بهذا الإنجاز التاريخي، فإنها تجدّد ولاءها الراسخ وإخلاصها الدائم للعرش العلوي المجيد، مؤكدةً عزمها الثابت على مواصلة العمل بكل جدية والمضي قدمًا في تطوير كرة القدم الوطنية.

شكرا جلالة الملك!

تحت عنوان "شكرا جلالة الملك!"، و"بمشاعر وطنية جارفة، ملؤها الفرح لانتصارات المغرب المتتالية"، عبرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، عن شكرها، مثل كل المغاربة، للملك محمد السادس، على الحكمة الملكية التي قادت ديبلوماسية المغرب في قضية الدفاع عن الوحدة الترابية للبلد، وهي الحكمة التي عرفت تتويجها في يوم الجمعة، من خلال تصويت مجلس الأمن بأغلبية كاسحة لصالح المشروع المغربي للحكم الذاتي في الصحراء المغربية.

وشددت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، وهي تشارك الشعب المغربي أفراحه العارمة بهذا الانتصار التاريخيّ الكبير، على أنها تصر على أن تشكر بكل صدق ووفاء ملك البلاد، على الجهود التي بذلها من أجل إيصال هذا الملف إلى بر الأمان الوحيد، بر الحفاظ على الوحدة الترابية للمملكة.

كما نوهت الجمعية بروح التسامح والرفعة التي ميزت الخطاب الملكي بعد قرار مجلس الأمن، والتي تؤكد قدرة المغرب على النظر إلى الأمور من منظار المصلحة المشتركة في المنطقة، دون اللجوء إلى منطق الغالب والمغلوب الذي لم يكن أبدا منتميا للقاموس المغربي.

وأضاف بيان للجمعية أن المناسبة تتعلق بمعركة مصيرية جديدة انتصر فيها المغرب بفضل حكمة ملكه، ونجاعة ديبلوماسيته وإجماع شعبه وضمنه الصحافة الوطنية على الدفاع عن مغربية الصحراء، والوفاء بقسم المسيرة الخضراء المظفرة، المشترك بين كل أفراد الشعب المغربي من طنجة إلى الكويرة. وختمت الجمعية بيانها بالقول: "عاش المغرب منتصرا وقويا وموحدا وعفيا إلى الأبد".

