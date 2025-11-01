إيلاف من لندن: أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن ترحيب مملكة البحرين بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأخير، بشأن الوضع في الصحراء المغربية.

ويعتبر هذا القرار، الذي يدعو إلى الدخول في مفاوضات على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية، خطوة مهمة نحو التوصل إلى حل سياسي نهائي ودائم لهذه القضية، وفقًا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكدت الوزارة تقدير مملكة البحرين للجهود الدبلوماسية التي بذلتها الولايات المتحدة في صياغة وتقديم هذا القرار، الذي يؤكد على أهمية تسوية النزاعات عبر المفاوضات والوسائل السلمية، مجددة موقف المملكة الثابت في تضامنها مع المملكة المغربية الشقيقة، ودعمها الكامل لحقوقها المشروعة في التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، بما يصون أمن واستقرار وسيادة المملكة المغربية ووحدة أراضيها، ويسهم في تعزيز الأمن والسلام والازدهار المستدام في المنطقة.