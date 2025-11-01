إيلاف من واشنطن: قالت مصادر أميركية إن الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور البيت الأبيض في واشنطن العاصمة في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب . وستكون هذه أول زيارة لرئيس سوري إلى البيت الأبيض في التاريخ.

وفي الأسابيع الأخيرة، جرت اتصالات عبر المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك لإدخال سوريا رسميا إلى التحالف ضد داعش، ومن المتوقع الآن أن ينضم الرئيس السوري إلى المبادرة. وقال باراك يوم السبت إن من المتوقع أن يزور الرئيس السوري أحمد الشرع واشنطن.

وقال باراك للصحفيين على هامش حوار المنامة في البحرين، وهو مؤتمر سنوي للأمن العالمي والجيوسياسي، إن سوريا "من المأمول" أن تنضم خلال الزيارة إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية.

وهذه الزيارة هي الثانية التي يقوم بها الشرع إلى الولايات المتحدة، بعد خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر (أيلول) الماضي.

ومنذ وصوله إلى السلطة، وازاحة بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قام الشرع بسلسلة من الرحلات الخارجية في إطار سعي حكومته الانتقالية إلى إعادة العلاقات بين سوريا والقوى العالمية التي كانت قد تجنبت دمشق خلال حكم الأسد.

يذكر أن سوريا ليست عضوًا في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي تم تشكيله في عام 2014 لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي. وقال باراك "نحن نحاول أن نجعل الجميع شركاء في هذا التحالف، وهو أمر ضخم بالنسبة لهم".

وصرح باراك في وقت سابق خلال القمة أن سوريا وإسرائيل تواصلان محادثات خفض التصعيد، التي تتوسط فيها الولايات المتحدة. وصرح للصحفيين بأن سوريا وإسرائيل على وشك التوصل إلى اتفاق، لكنه رفض تحديد موعد محدد لذلك.

وتجري سوريا وإسرائيل محادثات للتوصل إلى اتفاق تأمل دمشق أن يضمن وقف الضربات الجوية الإسرائيلية وانسحاب القوات الإسرائيلية التي توغلت في جنوب سوريا.

وقال المصدر السوري إن الولايات المتحدة تسعى إلى التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بحلول موعد زيارة الشرع إلى واشنطن.

لطالما كانت إسرائيل وسوريا خصمين في الشرق الأوسط. ورغم الإطاحة بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لا تزال النزاعات الإقليمية وانعدام الثقة السياسية المتجذر بين البلدين قائمين.