إيلاف من بيروت: قال الرئيس السوري أحمد الشرع مازحا بعد وصول أكثر من 100 من الموالين له إلى قاعدته السابقة للمعارضة وكان كثير منهم في سيارات فارهة :"لم أكن أعلم أن الرواتب التي تدفعها الحكومة مرتفعة إلى هذا الحد!".

"أنسيتم أنكم أبناء الثورة؟"، وبخ الشرع المسؤولين ورجال الأعمال المجتمعين، بحسب شخصين حاضرين، مشيرًا إلى كثرة سيارات الكاديلاك إسكاليد ورينج روفر وشيفروليه تاهو المتوقفة في الخارج. "هل أُغريتم بهذه السرعة؟"

ووفقاً لتقرير وكالة "رويترز" فقد عُقد الاجتماع، الذي لم يُنشر عنه من قبل، في مقر الشرع السابق بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، بعيدًا عن مقره الرئاسي الرسمي في دمشق. وكان الشرع محاطًا بمسؤولين أمنيين كبيرين أثناء حديثه.

تسليم مفاتيح السيارات

أمر الشرع موظفي الدولة الذين يملكون سيارات فارهة بتسليم مفاتيحها وإلا سيواجهون تحقيقًا بتهمة الكسب غير المشروع، وفقًا لما ذكره اثنان من الحضور، بالإضافة إلى موظفَين حكوميَّين مُطَّلِعين على الخطاب، والذين طلبوا جميعًا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشتهم أمورًا سرية. وقال الحضور لرويترز إنه تم تسليم عدد قليل من المفاتيح عند خروج الناس في النهاية.

وتشير الرسالة الموجهة إلى الموالين إلى تحدٍ حاسم يواجه الرئيس البالغ من العمر 43 عاماً، وفقاً لمسؤولين ومحللين سوريين: كيفية التحول من التمرد إلى حكومة مدنية دون تكرار الفساد المستشري في دولة الأسد البوليسية.

إن ما هو على المحك هو الشرعية التي اكتسبها الشرع بين العديد من السوريين، وفي الخارج، من خلال الإطاحة بالديكتاتور.

وقالت وزارة الإعلام السورية لرويترز إن الشرع رتب "اجتماعا ودياً غير رسمي" في إدلب مع قادة سابقين ومسؤولين وشخصيات بارزة أخرى، والذي تطرق إلى التحديات السياسية والأمنية، فضلاً عن الحاجة إلى تغيير "ثقافة الاستثمار التي أرساها النظام السابق". وأكدت الوزارة أنه "لن يتسامح مع أي شبهة فساد بين موظفي الدولة". ونفت تسليم مفاتيح السيارة.

إغلاق شركة لجمال شقيق الشرع

قال مسؤولون سوريون عديدون إن اعتماد الشرع على أقاربه ومقربين منه نابع من حاجته إلى سد الثغرات في إدارته الجديدة بسرعة عقب الانهيار المفاجئ لحكومة الأسد. ويرى منتقدون أن هذا محاكاة مقلقة لحكم العائلة في ظل النظام السابق.

لكن شقيقه الأكبر جمال، وهو رجل أعمال، وقع في قبضة حملة مكافحة الفساد الوليدة التي يقودها الشرع، بحسب ستة أشخاص مطلعين على الأمر، بما في ذلك مسؤولون حكوميون وشخصيات أعمال.

بعد صعود الشرع إلى السلطة، أنشأ جمال مكتبًا في العاصمة دمشق، حيث أدار من خلاله مشاريع متنوعة، بما في ذلك أعمال استيراد وتصدير وسياحة، على حد قولهم. وأصبح مشهدًا مألوفًا في ردهات الفنادق والمطاعم الفاخرة، حيث كان يستقل في سيارة مرسيدس سوداء من الفئة S، بنوافذ مظللة وبدون لوحات ترخيص.

أمر الشرع بإغلاق المكتب (الشركة) في أغسطس (آب)، وأصدر تعليماته للجهات الحكومية بعدم التعامل مع شقيقه، وفقًا لما ذكرته المصادر لرويترز. وأضافت المصادر أن القرار يتعلق بمزاعم استغلال جمال صلته العائلية بالرئيس لترتيب عشرات الاجتماعات مع شخصيات حكومية وتجارية لتحقيق مصالحه الشخصية.

وجد مراسل رويترز المكتب مغلقًا هذا الشهر، وقد غطت بقع شمع حمراء الأبواب. لم يُجب أحد على جرس الباب. ويستخدم الشمع الأحمر بشكل متكرر في المنطقة، بما في ذلك سوريا، لإغلاق العقارات التي صدر أمر بإغلاقها في انتظار تحقيقات الفساد.

أكدت وزارة الإعلام السورية إغلاق المكتب. وقالت لرويترز: "لم يُسمح لجمال الشرع بالعمل كجهة استثمارية أو تجارية". وأضافت: "أوضحت الرئاسة منذ تشكيل الحكومة أن جمال الشرع لم يشغل أي منصب رسمي".

ولم تذكر الوزارة ما إذا كانت السلطات قد وجهت اتهامات محددة لشقيق الرئيس، أو ما هي هذه الاتهامات.

وبعد وقت قصير من إغلاق مكتب جمال، عقد الشرع اجتماعا مع أفراد العائلة، بما في ذلك والده البالغ من العمر 79 عاما، وحذرهم من استغلال اسم العائلة لتحقيق مكاسب شخصية، بحسب أحد أقاربه الذين حضروا الاجتماع.

جمال الشرع: افتراء

صرح جمال لوكالة رويترز في بيان أنه لا يملك مكتبًا خاصًا ولا يمارس أي أنشطة تجارية في دمشق، ولا يشغل أي منصب رسمي في الحكومة. وأضاف أن "التقارير المتعلقة بوجود "مكتب أعمال" أو "لقاءات مع رجال أعمال ومسؤولين" هي محض افتراء".

وأضاف أن "لكل مواطن سوري الحق في ممارسة أعماله التجارية المشروعة ضمن إطار القوانين المرعية الإجراء، وهو حق لا يجوز استخدامه ذريعة للتشهير أو نشر الاتهامات الكيدية".

وجاء التحذير الذي وجهه الشرع إلى الموالين في أغسطس (آب) في أعقاب شكاوى أطلقها سوريون عاديون في اجتماع مع الرئيس في وقت سابق من ذلك الشهر بشأن الرفاهية الجديدة التي يعيشها بعض المتمردين السابقين الذين يعملون الآن في الخدمة المدنية، وفقا لأحد الحاضرين. ومنذ ذلك الحين، كرر الشرع رسالته المناهضة للفساد بشكل علني في دمشق.

في مقطع فيديو نُشر في 13 أكتوبر (تشرين الأول)، ونشرته وسائل الإعلام الرسمية، أبلغ المسؤولين بضرورة الكشف عن استثماراتهم الحالية، ومنعهم من الدخول في مشاريع خاصة جديدة. كما دعا إلى تجنب العلاقات الشخصية مع رجال الأعمال، محذرًا إياهم من تكرار النموذج الذي اتُبع في عهد الأسد.

ومع ذلك، لا يزال الفساد مستمرا في سوريا ما بعد الأسد، بما في ذلك دفع الرشاوى للخروج من السجن أو استعادة المنازل والمركبات وغيرها من الأشياء الثمينة التي استولى عليها أعضاء النظام الحاكم الجديد، وفقا لمقابلات مع تسعة من رجال الأعمال السوريين والمسؤولين السابقين والحاليين.

وقال أحد الصناعيين واثنان من كبار مديري المصانع، الذين طلبوا جميعا عدم الكشف عن هويتهم للتحدث بحرية، إنهم أجبروا على دفع أموال نقدية إلى وسطاء ذوي علاقات جيدة، دون إيصال أو وثائق رسمية، للحفاظ على استمرار أعمالهم أو تأمين إطلاق سراح الموظفين المعتقلين بسبب علاقاتهم السابقة المزعومة مع نظام الأسد.

رشوة 100 ألف دولار

وقال أحدهم إنه دفع 100 ألف دولار لإطلاق سراح أحد العمال، ليقال له إنه سيضطر إلى دفع 100 ألف دولار أخرى إذا أراد السماح للموظف باستئناف العمل. وقال آخر إنه دفع 25 ألف دولار لإطلاق سراح أحد موظفيه. ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة هذه الروايات بشكل مستقل.

وقالت وزارة الإعلام إن مثل هذه الممارسات ليست منتشرة على نطاق واسع، وأن بعض الأشخاص المشتبه في تلقيهم رشاوى مقابل إطلاق سراح المعتقلين أو القيام بأعمال رسمية أخرى قد أُحيلوا إلى "تحقيق فوري".

من أبرز مصادر القلق في مجتمع الأعمال السوري، وفقًا للأشخاص الذين تمت مقابلتهم، عملية التسوية الغامضة التي أبرمها مسؤولون حكوميون مع أشخاص متهمين بصلاتهم بالأسد. بدأت هذه الصفقات، التي يسلم بموجبها أصحاب الأعمال أصولهم مقابل السماح لهم بالعودة إلى العمل في سوريا، تتبلور فور سقوط دمشق.

لجنة المكاسب غير المشروعة

وتحاول السلطات توجيه كل هذه التسويات عبر لجنة للمكاسب غير المشروعة تشكلت في مايو (أيار)، قبل تحويل الأصول إلى صندوق ثروة سيادي جديد لا يزال قيد الإنشاء، بحسب ستة أشخاص، بمن فيهم مسؤولون حكوميون ورجال أعمال مطلعون على الأمر.

وقال الأشخاص الستة إن الصندوق يضم الآن مئات الشركات والمباني المكتبية والمصانع وغيرها من الأصول المرتبطة بأشخاص متهمين بالارتباط بنظام الأسد. وقال أشخاص لرويترز إن محاميين يعملان في الصندوق تم اعتقالهما على ذمة التحقيقات بشأن مزاعم فساد، مع احتجاز أحدهما لأكثر من شهر.

أكدت وزارة الإعلام الاعتقالات، قائلةً إن المحامين يخضعون للتحقيق بتهمة "سرقة مزعومة لم تثبت بعد". وأضافت الوزارة أن بعض أعضاء لجنة الكسب غير المشروع، المكلفة بالتحقيق في الفساد، احتُجزوا أيضًا للتحقيق معهم في مخالفات مُشتبه بها، وإن لم يُعتقلوا رسميًا.