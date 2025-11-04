إيلاف من واشنطن: عن عمر ناهز 84 عاماً، توفي ديك تشيني، نائب الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، الثلاثاء، وهو المهندس الرئيسي في قيادة الولايات المتحدة إلى غزو العراق، وجاءت وفاة تشيتي على إثر مضاعفات لأمراض الرئة والقلب.

ووفقًا لبيان نشرته شبكة سي إن إن قالت عائلة تشيني :"كانت زوجته الحبيبة، لين، التي دام زواجهما 61 عامًا، وابنتاه، ليز وماري، وأفراد آخرون من عائلته معه عند وفاته".

وأضاف البيان: "كان ديك تشيني رجلا عظيما وصالحا علم أطفاله وأحفاده حب بلادنا، والعيش حياة مليئة بالشجاعة والشرف والحب واللطف وصيد الأسماك".

وتابع: "نحن ممتنون إلى أبعد حد لكل ما فعله ديك تشيني من أجل بلدنا. ونحن محظوظون بلا حدود لأننا أحببناه وكان يحبنا، إنه عملاق نبيل".

وكان ديك تشيني، نائب الرئيس السادس والأربعين، الذي خدم إلى جانب الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش لمدة فترتين بين 2001 و2009، شخصية بارزة ومثيرة للجدل في واشنطن والشرق الأوسط لعقود.

وأشار التقرير إلى أن ديك تشيني الذي شغل منصب نائب الرئيس الأميركي جورج بوش توفي بسبب مضاعفات الالتهاب الرئوي وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي السنوات الأخيرة، انتقد نائب الرئيس السابق القيادة الجمهورية الحديثة، وهاجم الرئيس الحالي دونالد ترامب، ووصف تشيني المحافظ المتشدد، ترامب بأنه أكبر تهديد لأميركا على الإطلاق.