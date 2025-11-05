إيلاف من نيويورك: انتخب المرشح الديمقراطي زهران ممداني، الثلاثاء، رئيسا لبلدية مدينة نيويورك، متغلبا على الحاكم السابق أندرو كومو والمرشح الجمهوري كورتيس سليوا، ليحقق بذلك تاريخياً باعتباره أول رئيس بلدية مسلم للمدينة.

Zohran Mamdani was elected mayor of New York City on Tuesday, capping a stunning ascent for the 34-year-old state lawmaker, who was set to become the city’s most liberal mayor in generations. pic.twitter.com/hBbovNFzPv — The Associated Press (@AP) November 5, 2025

عندما أطلق ممداني حملته الانتخابية لمنصب عمدة المدينة خريف العام الماضي، كان مشرعًا غير معروف نسبيًا في الولاية. لكن رسالته، التي ركزت على القدرة على تحمل التكاليف، إلى جانب جولاته المبهجة في أنحاء مدينة نيويورك، سرعان ما اكتسبت زخمًا ولقيت صدى لدى آلاف النيويوركيين.

دعا برنامجه الانتخابي إلى تجميد الإيجارات على الوحدات السكنية ذات الإيجار الثابت، وبناء المزيد من المساكن بأسعار معقولة، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 30 دولارًا في الساعة، وجعل الحافلات مجانية، وزيادة الضرائب على أغنى سكان المدينة، وغيرها.

الحضور الذكي على السوشيال ميديا

بفضل تبرعات بسيطة ، وعشرات الآلاف من المتطوعين، وحضورٍ ذكي على مواقع التواصل الاجتماعي، ورسالة تغيير، اكتسبت حملة ممداني الشعبية زخمًا كبيرًا خلال فصل الربيع. وتُوجت هذه الطاقة بفوزٍ حاسم في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية في يونيو ، حيث هزم كومو بنحو 13 نقطة ، مُذهلًا المؤسسة السياسية في المدينة بتحفيز ائتلافٍ متنوعٍ ضمّ العديد من الشباب والناخبين لأول مرة.

في الأشهر الأخيرة، تنازع ممداني وكومو مرارًا حول سجلاتهما ومؤهلاتهما وأفكارهما لتحسين المدينة. اتهم ممداني كومو بالتبعية للمانحين الأثرياء وخدمة مصالح الشركات، بينما رفض كومو وجود ممداني ووصفه بأنه يفتقر إلى الخبرة الكافية لقيادة المدينة .

خلال المناظرات التي جرت في أكتوبر (تشرين) الأول الماضي لاختيار عمدة المدينة، تبادل ممداني وكومو وسليوا الانتقادات والاشتباكات حول مجموعة متنوعة من القضايا المحلية والوطنية والعالمية، بما في ذلك الجريمة، والشرطة، وإسرائيل، والقدرة على تحمل التكاليف، والإسكان والنقل، فضلاً عن من سيكون أفضل في إدارة العلاقات مع إدارة ترامب.

تأييد من السيناتور بيرني ساندرز

وحظيت حملة ممداني بدعم من التقدميين على الساحة الوطنية، بما في ذلك تأييد من السيناتور بيرني ساندرز وممثلة نيويورك ألكسندريا أوكاسيو كورتيز ، وكلاهما ظهر معه في التجمعات في جميع أنحاء المدينة.

من بين القادة البارزين الآخرين في نيويورك الذين دعموا ممداني، النائب جيري نادلر ، والمدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس . في سبتمبر (أيلول)، أعلنت حاكمة نيويورك، كاثي هوشول ، تأييدها لممداني، رغم إبداء خلافات سياسية سابقة. ومؤخرًا، قبل أقل من أسبوعين من يوم الانتخابات، حذا زعيم الأقلية في مجلس النواب الأمريكي، حكيم جيفريز، حذوه ، منهيًا شهورًا من الضغوط والتساؤلات حول تردده في دعم مرشح حزبه.

ومع ذلك، لم يؤيده جميع الديمقراطيين في نيويورك . ومن اللافت للنظر أن عضوي مجلس الشيوخ عن نيويورك، تشاك شومر وكيرستن جيليبراند، لم يعلنا تأييدهما له في السباق.

هجوم يهودي على ممداني

طوال الحملة الانتخابية، واجه ممداني هجماتٍ وتدقيقًا من النقاد بسبب سنه وخبرته وأجندته التقدمية. وتعرض لانتقاداتٍ من البعض ، بمن فيهم كومو، لانتقاده الحكومة الإسرائيلية، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ودعمه لحقوق الفلسطينيين ،وكلها عواملٌ عقّدت علاقته ببعض الجماعات اليهودية .

وقد واجه ممداني سلسلة من الهجمات المعادية للإسلام عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدوائر السياسية المحافظة ، بما في ذلك من جانب ممثلة الحزب الجمهوري في نيويورك وحليف ترامب إليز ستيفانيك، التي أدانت ممداني ووصفته بأنه " مرشح جهادي لمنصب عمدة المدينة ".

في أكتوبر (تشرين الأول)، ندد ممداني بكوومو لضحكه مع مذيع إذاعي محافظ قال إن ممداني سيهتف إذا ما وقع "حادث 11 سبتمبر آخر"، في إشارة إلى الهجمات الإرهابية التي شنها متطرفون إسلاميون على مدينة نيويورك عام 2001. ووصف ممداني هذا النقاش بأنه " مقزز " و"عنصري".

وفي وقت سابق من الحملة، اتهم ممداني أيضًا لجنة سوبر باك التي تدعم كوومو بـ "كراهية الإسلام الصارخة" بعد أن تضمنت منشور مقترح صورة ممداني التي بدت وكأنها تم التلاعب بها لجعل لحيته تبدو أغمق وأطول وأكثر سمكًا .

ترامب لا يحب ممداني

وقد جذب السباق اهتمامًا وطنيًا، حيث شارك فيه سياسيون وخبراء من مختلف الأطياف السياسية. حتى دونالد ترامب دخل المعركة، واصفًا ممداني بأنه "راديكالي" و" شيوعي ".

وفي يوم الاثنين، عشية الانتخابات، أيد ترامب ترشيح كوومو لمنصب عمدة المدينة، وقال إنه إذا فاز ممداني، فسيكون "من غير المرجح للغاية" أن تتلقى المدينة أموالاً فيدرالية "بخلاف الحد الأدنى المطلوب".

كتب ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" مساء الاثنين: "سواءً كنتَ تُحب أندرو كومو أم لا، فليس لديك خيارٌ آخر. يجب أن تُصوّت له، ونأمل أن يُبلي بلاءً حسنًا. هو قادرٌ على ذلك، أما ممداني فلا!".ىوحث الملياردير إيلون ماسك أيضًا سكان نيويورك على التصويت لصالح كوومو يوم الاثنين.

مواليد أوغندا لأبوين هنديين

وُلِد ممداني في أوغندا لأبوين هنديين، وانتقل إلى مدينة نيويورك مع عائلته في سن السابعة وأصبح مواطنًا أميركياً في عام 2018. في يوليو (تموز)، أثار ترامب إمكانية سحب جنسية ممداني - وهو التهديد الذي ندد به ممداني باعتباره ليس مجرد "هجوم على ديمقراطيتنا، بل محاولة لإرسال رسالة إلى كل نيويوركي يرفض الاختباء في الظل: إذا تحدثت، فسوف يلاحقونك".

رغم الهجمات، كان لحملة ممداني آثار واسعة على الصعيد الوطني. ففي أغسطس (آب)، أفادت صحيفة الغارديان أن حملته ألهمت أكثر من 10 آلاف تقدمي في جميع أنحاء البلاد للتفكير في الترشح.