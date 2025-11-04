إيلاف من لندن: استقبل العاهل الأردني ، اليوم الثلاثاء، وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية إيفيت كوبر، وبحث اللقاء العلاقات المتينة بين الأردن وبريطانيا، وسبل تعزيز التعاون في عدة مجالات، لا سيما التجارة والصناعة والدفاع.



أكد الملك عبدﷲ الثاني على ضرورة ضمان الالتزام بتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة، وتكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية.



وحذر العاهل الأردني من خطورة التصعيد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



كما أكد أهمية جهود بريطانيا لاستعادة التهدئة وتحقيق السلام في المنطقة، معربا عن تقديره لقرار اعتراف المملكة المتحدة بالدولة الفلسطينية في أيلول الماضي.



ولفت إلى ضرورة دعم جهود سوريا ولبنان في الحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسيادة أراضيهما.