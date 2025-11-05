إيلاف من طنجة: أعلنت بلدية طنجة عن إدراج المدينة رسميًا ضمن شبكة المدن المبدعة التابعة لليونسكو في مجال الأدب، وذلك بموجب القرار الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بتاريخ 30 أكتوبر 2025. ويُعد هذا التتويج اعترافًا بالمسار الثقافي العريق للمدينة، وبمكانتها التاريخية كحاضرة للإبداع والانفتاح، حيث تزخر طنجة بتراث أدبي وحضاري غني.

وذكر بيان صادر عن البلدية أن هذا الإنجاز جاء ثمرة مشروع مؤسساتي متكامل أشرف عليه ديوان رئيس البلدية، وشمل حصر المكونات الإبداعية للمدينة، وتثمين ذاكرتها الثقافية، وتعبئة الشركاء المحليين المعنيين.



ساحة فارو في طنجة

واوضح عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، ان تصنيف المدينة ضمن المدن المبدعة من طرف اليونيسكو، هو تكريس عالمي لتاريخها الحافل لإحدى المدن الاكثر إبداعًا على مستوى الادب، الذي يعتبر أداة للتنمية المجالية والانفتاح الحضاري.

ويضم هذا التصنيف طنجة ضمن شبكة تضم أكثر من 400 مدينة عالمية، منها 53 مدينة فقط متخصصة في الأدب، ما يمنح المدينة إشعاعًا دوليًا جديدًا ويتيح فرصًا للتبادل والتعاون مع عواصم أدبية مرجعية حول العالم. في سياق ذلك، أكدت بلدية طنجة التزامها بتنفيذ مقتضيات هذه العضوية عبر خطة عمل تشمل القراءة العمومية، النشر والترجمة، والإقامات الأدبية، وتثمين الفعل الثقافي المحلي، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية ويعتمد على مقاربة تشاركية ومستدامة.

الى ذلك، اعلنت بلدية طنجة عن فتح حوار مستمر مع مختلف الفعاليات الثقافية المحلية لإعداد برنامج عمل مشترك، يضمن ترسيخ هذا المكتسب الدولي، وتحويل طنجة إلى منصة أدبية دولية وفاعل ثقافي بارز ضمن منظومة اليونسكو. ويعكس هذا الإنجاز الطموح الكبير للمدينة في تعزيز حضورها الثقافي على الصعيد العالمي، ودورها في دعم الإبداع الأدبي كرافعة للتنمية والتبادل الحضاري.