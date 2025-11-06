إيلاف من نيويورك: في حين كان زهران ممداني، أول عمدة مسلم لمدينة نيويورك، في المراحل الأخيرة من حملته الانتخابية، كان صادق خان ، أول عمدة مسلم لمدينة لندن، يختتم قمة المناخ التي استمرت يومين في ريو دي جانيرو، وقال خان أمام رؤساء البلديات الـ300 الذين تجمعوا في متحف الفن الحديث في المدينة البرازيلية: "الأمل لم ينته".

و عند سماعه بفوز ممداني، أشار خان إلى أنه انتصار للأمل، وقد أثارت شخصيات مثل ستيف بانون، رئيس موظفي ترامب السابق، مسألة لندن وعمدة المدينة مرارًا وتكرارًا، باعتبارها النتيجة الكارثية التي كان على سكان نيويورك تجنبها.

في السنوات الأخيرة، تزايدت أعداد المعلقين والسياسيين على جانبي الأطلسي الذين يهاجمون لندن ونيويورك بسبب قيمهما الليبرالية، حسبما صرح خان لصحيفة الغارديان. وأضاف: "يرسمون صورةً لمجتمعٍ خارج عن القانون، في محاولةٍ لزرع الخوف والانقسام. لكن اسأل معظم سكان لندن أو نيويورك، وستجد أن هذه الرواية لا تلقى آذانًا صاغية".

تتشابه العديد من التحديات التي تواجهها مدننا، ولكنها ليست متطابقة. لكن ما يجمعنا هو أمر جوهري للغاية: إيماننا بقدرة السياسة على تغيير حياة الناس نحو الأفضل.

وفي وقت لاحق، غرد قائلاً: "واجه سكان نيويورك خيارًا واضحًا - بين الأمل والخوف - ومثلما رأينا في لندن - انتصر الأمل".

خان قادم من باكستان

حقق خان (55 عاما)، وهو ابن أمان الله وسهرون خان، سائق حافلة وخياطة على التوالي، والمولود في لندن ، واللذان وصلا إلى بريطانيا من باكستان في عام 1968، فترة ولاية ثالثة تاريخية كرئيس بلدية على بطاقة حزب العمال في مايو (أيار) من العام الماضي .

حقق ممداني، نجل الأكاديمي محمود ممداني، المتخصص في التاريخ الاستعماري وما بعد الاستعماري، وميرا ناير، المخرجة السينمائية الشهيرة، تاريخه الخاص يوم الثلاثاء كديمقراطي حصل على ما يقرب من 200 ألف صوت أكثر في نيويورك من أقرب منافس له، حاكم الولاية السابق أندرو كومو.

انتصار للأمل

قال خان: "لم يكن من الضروري أبدًا لمدننا أن تتحدى من يستغلون تنوعنا، وأن تتمسك بدلًا من ذلك بإيمان راسخ بأنه مهما كانت هويتك أو أصل عائلتك، يمكنك تحقيق أي شيء". "في مدننا، سينتصر الأمل والوحدة دائمًا على الخوف والانقسام".

هناك أوجه تشابه واضحة، وإن كانت سطحية، بين الرجلين.

على الرغم من أن ممدامي، البالغ من العمر 34 عاماً، يوصف بأنه اشتراكي متشدد، فإن برنامجه السياسي يشبه إلى حد كبير برنامج خان، الذي يصف نفسه بأنه من "اليسار الناعم" على الطيف السياسي البريطاني - وهو نكهة من السياسة التقدمية التي تحب أقل سخاء قوى السوق من السياسيين مثل بيل كلينتون وتوني بلير، ولكنها أكثر تشككا بشأن تسليم إدارة الاقتصاد للدولة من أمثال زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين.

اقترح كلاهما أنواعًا من ضوابط الإيجار. يُطالب ممداني بتحديد حد أدنى للأجور في المدينة بـ 30 دولارًا (23 جنيهًا إسترلينيًا)، بينما يُؤيد خان منذ فترة طويلة حدًا أدنى للمعيشة في لندن، والذي يبلغ 14.80 جنيهًا إسترلينيًا (19.30 دولارًا) في الساعة، أي أكثر من جنيهين إسترلينيين عن الحد الأدنى القانوني في المملكة المتحدة.

اقترح ممداني فرض ضريبة بنسبة 2% على الدخل الذي يتجاوز مليون دولار سنويًا (ما يؤثر على حوالي 34 ألف أسرة)، إلا أن ذلك سيتطلب التفاوض مع الهيئة التشريعية لولاية نيويورك ومع الحاكمة كاثي هوشول، التي عارضت فرض ضرائب دخل جديدة. لا يملك خان صلاحيات جمع الضرائب، لكنه سعى للحصول على هذه الصلاحيات لتمويل مشاريع النقل الكبرى.

كان جعل مدنهم ميسورة التكلفة محورًا أساسيًا في برنامج الرجلين السياسي: اقترح ممداني إعفاءً من رسوم الحافلات، بينما جمّد خان أسعارها لسنوات.

كلاهما مع غزة

كان الرجلان صريحين في موقفهما بشأن غزة، إذ أدانا هجمات حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنهما وصفا حرب إسرائيل بالإبادة الجماعية. وكان خان متقدمًا على زعيم حزبه، رئيس الوزراء، كير ستارمر، في دعوة المملكة المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية.

مع ذلك، يختلف السياق تمامًا. يقول المراقبون إن ممداني يُرعب حزبه ويثير حماسه في آنٍ واحد . وعلى عكس خان، الذي كان شعار حملته الانتخابية لعام 2024 "لندن للجميع"، فإن خطاب النيويوركر يُرسي خطوطًا فاصلة، ويرى البعض أنه يُصوّر "الملياردير" كشخصية مُرعبة.

شارك خان في السياسة العمالية لأكثر من 30 عامًا، وهو مُلم ببناء التحالفات الانتخابية. وعندما سُئل عن التحذيرات من مغادرة الأثرياء نيويورك في حال فوز ممداني، أجاب بدعوتهم إلى المملكة المتحدة.

«إذا كان الأمر كذلك، فتفضلوا بزيارة لندن»، قال. «سأفرش لكم سجادة حمراء وأرحب بكم».

وقال بريت بروين، الدبلوماسي الأميركي السابق في إدارة أوباما، إن القضية الرئيسية هي أنه في سن الرابعة والثلاثين، لا يوجد الكثير مما يمكن الاعتماد عليه عند الحكم على الكيفية التي سيحكم بها ممداني فعليا.

قال: "لقد برز كقائد مُؤهل لهذه اللحظة، لكن هذا بالطبع يتطلب تدقيقًا دقيقًا. أعتقد أن بعضًا من ذلك مُبرر في أسئلة حول سيرته الذاتية وما إذا كان يمتلك الخبرة اللازمة لقيادة هذه المدينة الضخمة.

من الإنصاف القول إنه يقع على أطراف الطيف السياسي، حتى في نيويورك. وكما تعلمون، فقد رأينا، في حالة ألكسندريا أوكاسيو كورتيز وآخرين، أنه على الرغم من نجاحهم في قطاعات معينة، إلا أنهم أصبحوا أيضًا أهدافًا شائعة لترامب والجمهوريين.

يواجه من هم في قلب الحزب مأزقًا عويصًا. كيف نتحدث عن حزب قادر على جذب المستقلين، بل وحتى الجمهوريين المعتدلين، في حين أن بعضًا من أكثر أصواتنا صراحةً ووضوحًا هي أصوات اليسار المتطرف؟

إذا كان الرجلان يختلفان من حيث الخبرة والخطاب ومستوى الدعم الداخلي داخل حزبيهما، فمن المؤكد أن هناك أوجه تشابه في سياسة التضليل ــ وما هو أسوأ ــ التي أثارتها ترشيحاتهما بين خصومهما.

عندما ترشح خان لأول مرة لمنصب عمدة لندن في عام 2016، اتُهم منافسه المحافظ زاك جولدسميث بشن حملة ربما تكون الأكثر قذارة في السياسة البريطانية.

تم إرسال رسائل تحذيرية إلى التاميل والهندوس والسيخ بأن مجوهراتهم غير آمنة، لأن خان كان يخطط لفرض ضريبة على الثروة.

حملات ضد خان وممداني من منظور ديني

وألمح وزير الحكومة المحافظ آنذاك مايكل جوف إلى أن خان سوف يطبق الشريعة الإسلامية إذا انتخب.

بلغت الحملة ذروتها بمقال كتبه جولدسميث في صحيفة ميل أون صنداي مصحوبًا بصورة لحافلة لندن تم تفجيرها خلال الهجمات الإرهابية في السابع من يوليو (تموز) وعنوان رئيسي يشير إلى أن التصويت لصالح خان من شأنه أن يضع المدينة في أيدي حزب "يعتقد أن الإرهابيين هم أصدقاؤه".

وفي الوقت نفسه، وصف ترامب خان بأنه "عمدة فظيع للغاية" ، وادعى زوراً أن لندن تواجه "قانون الشريعة الإسلامية".

واجه ممداني إهانات مماثلة. سأل كومو في إحدى المرات مخاطبًا سيد روزنبرغ، مقدم البرامج الإذاعية المحافظ، قائلاً: "لا قدر الله، 11 سبتمبر آخر، هل يمكنك أن تتخيل ممداني في هذا المقعد؟"

أجاب روزنبرغ: "سيُشجع". ضحك كومو، الذي وصف ممداني سابقًا بأنه "متعاطف مع الإرهابيين"، مضيفًا: "هذه مشكلة أخرى".

أي يهودي يصوت لممداني "غبي"

وكتب ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" يوم الثلاثاء: "أي شخص يهودي يصوت لصالح زهران ممداني ، وهو شخص يكره اليهود بشكل مؤكد ومعترف بذلك، هو شخص غبي!!!"

وقالت ميشيل لوجان جريشام، الحاكمة الديمقراطية لولاية نيو مكسيكو، إن ما يجمع بين خان وممداني هو أنهما قدما رؤية إيجابية للمستقبل.

أعتقد أن هذا يجذب الناخبين بشدة، كما قالت. "إنهم يريدون أفكارًا جديدة. يريدون الابتكار. يريدون التفاؤل. لا يريدون شخصًا مظلمًا وسلبيًا وغاضبًا.

ممداني نقيضٌ للتشاؤم والغضب وتقلب المزاج، وهو متفائلٌ جدًا. لذا أعتقد أن هذا هو مستقبل الحزب الديمقراطي، إذ يُجسّد هذا الحماس والتفاؤل بالمستقبل.

وقالت ليا كريتزمان، التي كانت مديرة الشؤون الخارجية والدولية في حكومة خان حتى عام 2021، إن هناك تشابهًا واضحًا بين الرجلين يفسر الكثير من ردود الفعل العنيفة التي تعرضا لها.

وقالت إن "السبب وراء تعرض صادق للهجوم، سواء من قبل اليمين المتطرف أو المتطرفين الإسلاميين، هو أن حقيقة وجوده ونجاحه تعني أنهم مخطئون".

إنه يتحدى تمامًا أيديولوجيتهم ونظرتهم للعالم: أنه يمكن أن يكون لندنيًا، بريطانيًا، مسلمًا، من أبوين مهاجرين، ليبراليًا في سياساته، ولكنه متدين في معتقداته. إذا كان كل هذا صحيحًا وناجحًا وشعبيًا، فهم مخطئون.

الشعبيون القوميون لا يحبون التعددية الثقافية

"خان وممداني شخصان مهمان للغاية بهذا المعنى، لأنهما تجسيد حي لحقيقة مفادها أنه يمكنك أن تكون كل هذه الأشياء."

من الواضح أن الرجلين، اللذين لم يتحدثا إلا مرة واحدة بعد فوز ممداني ببطاقة الحزب الديمقراطي لانتخابات رئاسة البلدية، أدركا أيضاً أن هناك فائدة انتخابية في وجود رؤية إيجابية واضحة ولكن أيضاً في كونهما المرشح المناهض لترامب.

قال خان لصحيفة الغارديان: "ما الذي يكرهه القادة الشعبويون القوميون؟ إنهم يكرهون الديمقراطيات الليبرالية. يكرهون التقدميين. يكرهون المجتمع متعدد الثقافات. وفي لندن، لدينا كل ذلك، وهو ناجح للغاية. لذا، كما تعلمون، فإن وجود مدينة ليبرالية وتقدمية ومتعددة الثقافات ناجحة للغاية بقيادة عمدة مُنتخب ليس مرة واحدة، ولا مرتين، بل ثلاث مرات، وهو مسلم من أصل باكستاني، لا بد أن يكون مصدر إزعاج حقيقي له، مصدر إزعاج مستمر، لكن هذه مشكلته وليست مشكلتي."

وعن الفوز في نيويورك، خاطب ممداني الرئيس الأميركي بغطرسته المعهودة: "دونالد ترامب، بما أنني أعلم أنك تشاهدني، فلدي كلمات أقولها لك: ارفع مستوى الصوت".