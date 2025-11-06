إيلاف من بيروت: أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أنه بدأ شن سلسلة غارات على أهداف عسكرية لحزب الله جنوبي لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي نشر بيانا يوجه فيه إنذارا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان، وتحديدا في قرية عيتا الجبل، قائلا إنه "سيهاجم على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله".

وأوضح البيان أن الهجوم يأتي بهدف "التعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة".

هذا وقال مصدر أمني لوسائل إعلام إسرائيلية: "لا نسعى حاليا وراء التصعيد، لا تعليمات معينة تعمم على الجبهة الداخلية".

ويتزامن الهجوم الإسرائيلي مع بدء جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء. وستعرض قيادة الجيش اللبناني في الجلسة تقريرها الشهري بشأن خطة حظر السلاح، وفقاً لتقرير "سكاي نيوز".

وكان حزب الله أعلن، في وقت سابق الخميس، رفضه أن "يستدرج" لبنان إلى "تفاوض سياسي مع إسرائيل"، مؤكدا "حقّه المشروع" في "مقاومة الاحتلال"، في وقت تخضع الحكومة اللبنانية لضغوط لنزع سلاحه والتفاوض مع تل أبيب.