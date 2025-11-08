إيلاف من واشنطن: أعرب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أثناء لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إعجابه بمتحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت، وعرض عليها الانضمام إلى فريقه في بودابست.

وردت ليفيت على العرض بشكرها لـ"لطفه"، مؤكدة في تغريدة على منصة "إكس" السبت، تمسكها بمنصبها في البيت الأبيض إلى جانب الرئيس ترامب.

بدوره، أعرب أوربان عن أسفه للرد عبر المنصة ذاتها، قائلاً: "يؤسفني سماع ذلك، لكنني أتفهم الأمر.. استمر في العمل الممتاز!". وفقاً لما نقله تقرير لموقع شبكة RT.

وجاء إعجاب أوربان بليفيت بعد مشاهدته لها أثناء مؤتمر صحفي حيث دافعت بحماسة عن سياسات ترامب الاقتصادية، ملقية باللوم على إدارة الرئيس السابق جو بايدن في ارتفاع الأسعار، ومتهمة وسائل الإعلام بتجاهل هذه الحقائق.

ويظهر ترامب خلال المؤتمر وهو يبحث عن متحدثته لتجيب على بعض أسئلة الصحفيين حول ارتفاع الأسعار في البلاد، إلا أنها لم تكن حاضرة في المكتب، فعلق مازحا: "أين كارولين؟ لقد تخلت عنا… تخلت عني.. نجمتنا العظيمة تركتنا".

(رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان)