إيلاف من الرباط: رغبة في إنجاح تنظيم كأس الأمم الإفريقية "توتال إنرجي المغرب 2025"، أعلنت اللجنة المنظمة، بتنسيق مع السلطات المغربية المختصة والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، عن مجانية الحصول على التأشيرات "eVISA" الإلكترونية عبر تطبيق “YALLA” بالنسبة لجميع المشجعين الراغبين في حضور مباريات البطولة.

القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من الثلاثاء، يشكل بادرة غير مسبوقة في تاريخ تنظيم البطولات الإفريقية، إذ يهدف إلى تسهيل تنقل الجماهير الحاصلين على بطاقة المشجع (fan ID) من مختلف أنحاء القارة، وتعزيز أجواء الانفتاح والوحدة التي تميز المغرب كبلد مضيف للحدث القاري.

وأفادت الجهات المنظمة، أن إطلاق التأشيرات المجانية عبر المنصة الرقمية “يلا” (YALLA)، يأتي في إطار التحول الرقمي الشامل الذي يقوده المغرب في قطاعي السياحة والرياضة، حيث يتيح التطبيق إمكانية التسجيل والحصول على التأشيرة إلكترونيا في ظرف وجيز، دون الحاجة إلى التنقل إلى القنصليات أو المكاتب الدبلوماسية.

ووفق اللجنة المنظمة، فإن هذه الخدمة تهدف إلى توفير تجربة سلسة وآمنة لعشاق كرة القدم، وضمان وصول أكبر عدد ممكن من الجماهير إلى الملاعب التي ستحتضن مباريات كأس إفريقيا، المقرر انطلاقها في ديسمبر المقبل.

وكشف مصدر من الجامعة الملكية لكرة القدم، أن قرار مجانية التأشيرة الالكترونية يعكس الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الرياضة رافعة للتقارب بين الشعوب الإفريقية، وتجسيد مكانة المملكة كـ "بيت مفتوح لكل الأفارقة". كما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لترويج صورة المغرب كوجهة عالمية تجمع بين التنظيم المحكم، والبنيات التحتية المتطورة، والانفتاح الثقافي.

في سياق ذلك، أشادت مصادر من الاتحاد الإفريقي بالمبادرة المغربية، معتبرة أنها “خطوة رائدة” تساهم في جعل كأس إفريقيا بالمغرب نسخة استثنائية على المستويين التنظيمي والجماهيري، خاصة وأن المملكة تراهن على تنظيم بطولة تُعيد الاعتبار لكرة القدم الإفريقية وتبرز قدرات القارة على التميز والإبداع.

ومع اقتراب العد التنازلي لانطلاق الحدث القاري، تتواصل الاستعدادات اللوجستية والبنيوية على قدم وساق في المدن التي ستحتضن المباريات.

وتهدف اللجنة المنظمة إلى تقديم نسخة من كأس إفريقيا تتجاوز البعد الرياضي نحو إشعاع ثقافي واقتصادي وسياحي، حيث يُتوقع أن تستقطب البطولة مئات الآلاف من المشجعين من داخل وخارج القارة.