إيلاف من بيروت: أكد جيش الدفاع الإسرائيلي، الجمعة، اغتيال السياسي اللبناني المسيحي إلياس حصروني على يد حزب الله الذي كان يعارضه.

وقد تم اغتيال الرجل البالغ من العمر 72 عامًا على يد وحدة 121 التابعة لحزب الله في أغسطس (آب) 2023، وفقًا لجيش الدفاع الإسرائيلي، على الرغم من نشر الرواية التي تقول إنه لقي حتفه في حادث سيارة.

الوحدة 121 لحزب الله

قيل إن جماعة حزب الله نصبت كمينًا للحصروني على طريق قرب منزله في عين إبل جنوب لبنان، حيث اختطفوه. بعد اختطاف السياسي المسن، زعم جيش الدفاع الإسرائيلي أن عناصر من حزب الله كسروا ضلوعه وسمموه.

كما اختُطف عضو آخر من حزب القوات اللبنانية المسيحية وقُتل العام الماضي. اختُطف باسكال سليمان وقُتل في قضاء جبيل شمال لبنان في أبريل (نيسان) من العام الماضي.

وأعلن الجيش اللبناني اعتقاله معظم أعضاء العصابة السورية التي ثبت تورطها في اختطاف سليمان ومقتله، وفقاً لصحيفة "جيروزاليم بوست".

وبعد وفاته، زعم جيش الدفاع الإسرائيلي أن حزب الله قام بتمثيل جثته بحيث يبدو وكأنه توفي نتيجة حادث سيارة، حيث اصطدمت سيارته بشجرة وتركته وحيدًا في حفرة.

وكانت نفس الوحدة التابعة لحزب الله مسؤولة عن اغتيال صحفيين وضباط وسياسيين بارزين وشخصيات مؤثرة أخرى استخدمت منابرها لإدانة الجماعة.

من أبرز ضحايا المجموعة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. وأدانت المحكمة الخاصة بلبنان، عام 2020، قائد الوحدة، سليم عياش، لقيادته الفريق الذي اغتال الحريري.