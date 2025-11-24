إيلاف من وارسو: قال النائب البولندي اليميني المتطرف جرزيجورز براون خارج معسكر اعتقال أوشفيتز: "يريد اليهود أن يكونوا بشرًا خارقين في بولندا، ويحق لهم الحصول على وضع أفضل، والشرطة البولندية ترقص على أنغامهم".

فقد أدلى براون، رئيس حزب اتحاد التاج البولندي، بهذه التعليقات يوم السبت وسط أنباء عن خطط الحكومة البولندية لتبني قرار لمكافحة معاداة السامية.

وقال: "بولندا للبولنديين، أما الأمم الأخرى فلها بلدانها الخاصة، بما في ذلك اليهود". مضيفًا أن الترويج للحياة اليهودية في بولندا أشبه بـ "دعوة هانيبال ليكتر للعيش في جوارنا".

وعدَ بأن حزبه "سيُبدد مجلس أوشفيتز الدولي إلى الأبد" إذا اكتسب نفوذًا في الحكومة. وقال إنه في ظل إدارته، لن يكون للمجلس أساس قانوني أو ميزاني.

وقال براون أيضًا: "إن منطقة معسكر الاعتقال النازي الألماني أوشفيتز-بيركيناو هي في الواقع منطقة خارجة عن نطاق الإقليم. وتبدو كما لو أنها لم تعد أرضًا بولندية".

أثارت هذه التصريحات جدلاً واسعاً في البلاد. وردّ المدعي العام البولندي ووزير العدل فالديمار زوريك على ذلك بتصريح لوكالة الأنباء البولندية بأنه سيتخذ إجراءات ضد براون وحزبه.

لن أترك هذا دون رد. لا مكان لمعاداة السامية في بولندا، ومثل هذه التصريحات تُلحق ضررًا بالغًا بالدولة البولندية دوليًا وداخليًا، كما قال.

لن نسمح لأحدٍ بالتعبير عن مثل هذه الآراء دون عقاب. سنلاحقهم بكل حزم. إنه لأمرٌ مُخزٍ حقًا للبولنديين أن يُحوّل شخصٌ كهذا، في القرن الحادي والعشرين، بعد ما حدث في بولندا خلال الحرب العالمية الثانية، هذا المكان [أوشفيتز] إلى لعبة سياسية بشعة.

وكان زوريك قد وقع شخصيا على طلب تجريد براون من الحصانة البرلمانية في وقت سابق، عندما أدلى براون بتعليقات نفى فيها وجود غرف الغاز في أوشفيتز ببولندا.

إن مثل هذه التصريحات تنتهك القانون البولندي، وتحديداً المادة 55 من قانون معهد الذكرى الوطنية - إنكار الجرائم النازية، الذي يحظر الإنكار العلني للجرائم النازية؛ والتشويه الصارخ لما حدث في معسكرات الاعتقال التي تديرها ألمانيا؛ أو التصريحات التي تشير إلى أن بولندا كانت مسؤولة.

لبراون تاريخ طويل من الأعمال المعادية للسامية. وقد ازدادت شهرته عالميًا عام 2021 عندما اقترب من احتفال عام بعيد الحانوكا في البرلمان البولندي وأطفأه، واصفًا إياه بأنه "معاد للبولندية". كما يعارض تعويض الناجين من الهولوكوست. واحتل براون المركز الرابع في الانتخابات الرئاسية هذا العام.