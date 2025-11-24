إيلاف من القاهرة: ثار بركان في المنطقة الشمالية الشرقية من إثيوبيا لأول مرة منذ ما يقرب من 12 ألف عام، مما أدى إلى إرسال سحب كثيفة من الدخان يصل ارتفاعها إلى 9 أميال (14 كيلومترًا) في السماء، وعبر البحر الأحمر باتجاه اليمن وعمان.

واندلع بركان هايلي جوبي، الواقع في منطقة عفار بإثيوبيا على بعد حوالي 500 ميل شمال شرق أديس أبابا بالقرب من الحدود الإريترية، يوم الأحد لعدة ساعات.

Ethiopia is reporting what scientists say is its first confirmed volcanic eruption in thousands of years after the Hayli Gubbi volcano in the remote Afar region burst to life. Researchers say this marks the volcano’s first recorded activity and likely its first eruption in many… pic.twitter.com/rzhMDttAfu — Open Source Intel (@Osint613) November 24, 2025

وقال مسؤول محلي يدعى محمد سيد إنه ليس هناك مصادفات، لكن الثوران قد يكون له آثار اقتصادية على المجتمع المحلي من مربي الماشية.

وأشار إلى أنه لم يكن هناك سجل سابق لثوران بركان هايلي غوبي، وأنه يخشى على سبل عيش السكان. وأضاف أنه "في حين لم تحدث خسائر في الأرواح والماشية حتى الآن، فإن العديد من القرى غطتها الرماد، ونتيجة لذلك لم يعد لدى حيواناتها سوى القليل لتأكله".

يقع البركان، الذي يرتفع حوالي 500 متر فوق سطح البحر، داخل وادي الصدع، وهي منطقة ذات نشاط جيولوجي مكثف حيث تلتقي صفيحتان تكتونيتان.

وقال المركز إن سحب الرماد البركاني انجرفت فوق اليمن وسلطنة عمان والهند وشمال باكستان.

وفي منطقة عفار المعرضة للزلازل، قال أحد السكان، أحمد عبد الله، إنه سمع صوتًا قويًا وما وصفه بموجة ارتجاجية. وأضاف: "شعرتُ وكأن قنبلةً أُلقيت فجأةً مصحوبةً بالدخان والرماد".

وفي مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق منها على الفور، ظهر عمود كثيف من الدخان الأبيض يتصاعد.

قال برنامج البراكين العالمي التابع لمؤسسة سميثسونيان إن بركان هايلي غوبي لم يشهد أي ثورات معروفة خلال العصر الهولوسيني ، الذي بدأ منذ حوالي 12 ألف عام في نهاية العصر الجليدي الأخير.

وأكد سيمون كارن، عالم البراكين وأستاذ في جامعة ميشيغان للتكنولوجيا، لموقع بلوسكاي أن هايلي غوبي "ليس لديه سجل لثورات العصر الهولوسيني".