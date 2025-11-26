إيلاف من لندن: يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، احتفل سلاح الجو الملكي البريطاني وسلاح الجو الملكي الأردني بالذكرى الخامسة والسبعين لتسلُم السرب 6 رايته الملكية من العاهل الأردني الراحل الملك عبد الله الأول.

منذ ذلك الحدث، أصبح السرب الوحيد في سلاح الجو الملكي البريطاني الذي يحمل رايتيْن ملكيتيْن، وهو تكريم نادر يجسد عقوداً من التعاون العملياتي في الشرق الأوسط.

يتمركز السرب 6 في قاعدة سلاح الجو الملكي لوسيموث، وهو منتشر حالياً دعماً لعملية شادر Operation Shader، مستخدما المقاتلة يوروفايتر تايفون FGR4 متعددة المهام.

وتعود الروابط التاريخية للسرب مع الأردن إلى فترة انتشاره خلال الحرب العالمية الأولى في العراق وفلسطين وشرق الأردن، حيث عمل جنباً إلى جنب مع الفيلق العربي، وهي القوة التي تطورت لاحقاً لتصبح القوات المسلحة الأردنية.

وقال قائد القوات الجوية والفضاء البريطاني، الفريق طيار آلان مارشال: "إنّ العلاقة بين السرب 6 والقوات الجوية الأردنية تُمثّل فصلاً مميزاً في تاريخ سلاح الجو الملكي البريطاني، وهو فصل يفخر به سلاح الجو الملكي فخراً استثنائياً. والراية الملكية الأردنية الخاصة بالسرب تمثل رمزاً قويا للثقة والتعاون اللذيْن يدعمان جهودنا الأمنية المشتركة."

كلام العميد حياصات

وقال العميد الركن طيار محمد حياصات، قائد سلاح الجو الملكي الأردني: "تكمن قوة سلاح الجو الملكي البريطاني وسلاح الجو الملكي الأردني في الإحساس بالتاريخ المشترك والتعاون، بالبناء على ثقة فريدة تربطنا معاً. وهذه الذكرى تسلط الضوء على العلاقات الوثيقة بيننا والتزامنا بالتعاون مستقبلا. ذلك يعني أنه إذا لزم الأمر، يمكننا الانتشار والقتال، وهزيمة أي تهديد محتمل لاستقرار المنطقة معاً."

الأردن والمملكة المتحدة تربطهما علاقة راسخة تمتد لأكثر من قرن، تقوم على روابط وثيقة مَلكية وسياسية وأمنية. والتعاون الدفاعي يرتكز على المصالح الأمنية المشتركة، ويُركّز على التمارين العسكرية المشتركة ومبادرات بناء القدرات الاستراتيجية.

وتاريخ السرب 6 في الأردن يظل جزءاً لا يتجزأ من هويته، ويجسّد الرابطة الفريدة التي بناها أسلافه مع نظرائهم في الفيلق العربي.

وقد شهدت الذكرى السنوية عرضاً جوياً مشتركاً لسلاح الجو الملكي البريطاني وسلاح الجو الملكي الأردني، تأكيداً على أنّ هذا التاريخ المشترك قائم ومتحد في إطار مصلحة مشتركة تهدف إلى تعزيز ازدهار المنطقة وأمنها.