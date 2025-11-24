إيلاف من واشنطن: قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع الإثنين أمرا تنفيذيا وجه فيه إدارته بدراسة ما إذا كان ينبغي تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان منظمات إرهابية أجنبية وإرهابيين عالميين مُصنفين بشكل خاص.

وأضاف البيت الأبيض في بيان "الرئيس ترامب يواجه الشبكة العابرة للحدود لجماعة الإخوان، والتي تغذي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار المناهضة للمصالح الأميركية وحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط".

ووفق البيت الأبيض فإن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب "يشمل فروع تنظيم الإخوان في لبنان ومصر والأردن".

واعتبر البيت الأبيض أن فروع التنظيم في لبنان والأردن ومصر "تُشرك نفسها أو تسهل وتدعم حملات عنف وزعزعة استقرار تضر بمناطقها وبمواطني الولايات المتحدة وبمصالحها".