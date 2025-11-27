إيلاف من واشنطن: قالت المدعية العامة الأميركية بام بوندي لشبكة فوكس نيوز إن الحكومة الأميركية تخطط لتوجيه اتهامات بالإرهاب إلى لاكانوال والسعي لفرض عقوبة السجن مدى الحياة "كحد أدنى".

من ساحات القتال في أفغانستان إلى منزل خلاب في شمال غرب المحيط الهادئ، سار رحمان الله لاكانوال على طريق واعد قبل يوم الأربعاء، عندما قالت السلطات الأميركية إنه أطلق النار على جنديين من الحرس الوطني على بعد بضعة شوارع من البيت الأبيض.

صرحت جانين بيرو، المدعية العامة الأميركية لولاية واشنطن، في مؤتمر صحفي عُقد يوم الخميس، بأن لاكانوال، البالغ من العمر 29 عامًا، قاد سيارته عبر البلاد من منزله في ولاية واشنطن. كان يقيم في بيلينجهام، وهي مدينة ساحلية قريبة من الحدود الكندية، مع زوجته وأطفاله الخمسة.

قالت بيرو إنه نصب كمينًا لاثنين من الحرس الوطني يوم الأربعاء أثناء قيامهما بدورية قرب البيت الأبيض. وأضافت أنه أطلق النار على أحدهما، مسلحًا بمسدس قوي من عيار 357 ماغنوم، فسقط، ثم أطلق النار عليهما مرة أخرى، قبل أن يطلق النار عدة مرات على الثاني.

أُصيب لاكانوال في تبادل لإطلاق النار مع حراس آخرين قبل اعتقاله ونقله إلى المستشفى، حيث لا يزال تحت حراسة مشددة. ولم تُصدر السلطات أي تحديث عن حالته أو دوافع الهجوم.

وقالت بيرو إن لاكانوال يواجه ثلاث تهم بالاعتداء بقصد القتل وهو مسلح، وتهمة حيازة سلاح ناري أثناء ارتكاب جريمة عنف.

وقالت إنه سيتم توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى إليه أيضًا إذا لم يتمكن الحراس، الذين هم في حالة حرجة، من النجاة من إصاباتهم.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قالت المدعية العامة الأميركية بام بوندي لشبكة فوكس نيوز إن الحكومة الأمريكية تخطط لتوجيه اتهامات بالإرهاب ضد لاكانوال والسعي إلى الحكم عليه بالسجن مدى الحياة "كحد أدنى".

دخل لاكانوال الولايات المتحدة عام 2021 عبر عملية "ترحيب بالحلفاء"، وهو برنامج هجرة في عهد بايدن لإعادة توطين آلاف الأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة خلال الحرب وخشوا انتقام قوات طالبان التي سيطرت على البلاد بعد الانسحاب الأميركي. وقد أُعيد توطين أكثر من 70 ألف أفغاني في الولايات المتحدة بموجب هذا البرنامج.

وأكد مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية جون راتكليف ووزير الدفاع بيت هيغسيث أنه عمل مع قوات شريكة للولايات المتحدة في أفغانستان، بحسب ما ذكره مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل.

وبحسب ملف إنفاذ القانون الفيدرالي الذي اطلعت عليه رويترز ، تقدم لاكانوال بطلب اللجوء في ديسمبر (كانون الأول) 2024 وتمت الموافقة عليه في 23 أبريل (نيسان)، أي بعد ثلاثة أشهر من تولي ترامب منصبه.

وفقًا للملف، لم يكن لدى لاكانوال سجل إجرامي معروف. ولم يوثق سفره إلى الولايات المتحدة أو منها منذ وصوله عام 2021، وكان قد استورد شحنة من السلع المنزلية من أفغانستان في فبراير (شباط).

وقال باتيل إنه بعد العمل طوال ليلة الأربعاء، صادر المحققون هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر محمولة وأجهزة آيباد وأجهزة إلكترونية أخرى من منزله في ولاية واشنطن