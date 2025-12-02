إيلاف من لندن: وصلت خيام عائلية أساسية ممولة من المملكة المتحدة إلى غزة لتوفير المأوى لآلاف المدنيين. وصلت أكثر من 1,100 خيمة إلى غزة اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع وصول المزيد هذا الأسبوع ليصل العدد الى 1200.

تستطيع كل خيمة توفير الحماية لعائلة مكونة من خمسة أفراد، حيث تضم مساحة معيشة ومقصورات بثلاث غرف نوم. مع انخفاض درجات الحرارة وتدهور الأحوال الجوية، يمكن أن توفر هذه الخيمة مأوىً ضروريًا لأكثر من 12,000 غزّي، بمن فيهم عائلات نزحت بسبب الصراع خلال فصل الشتاء.

يعكس هذا التزام المملكة المتحدة بدعم المدنيين في غزة وضمان حصول المجتمعات الضعيفة على مأوى آمن وكريم.

وستواصل المملكة المتحدة الضغط من أجل وصول شحنات أخرى من المساعدات الممولة من المملكة المتحدة والتي لم تتمكن من الوصول إلى سكان غزة بسبب صعوبات تدفق المساعدات وإغلاق الطرق المؤدية إلى غزة.

وتواصل وزيرةالخارجية البريطانية الضغط من أجل إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، بما في ذلك معدات المأوى الأساسية التي لا تزال موجودة في المنطقة.

وزيرة الخارجية

وصرحت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر: لا يزال الوضع في غزة حرجًا، مع تفاقم الأحوال الجوية التي تُفاقم المشاكل الحرجة الناجمة عن البنية التحتية المتضررة وأكثر من عامين من الصراع. يحاول الآباء إيواء أطفالهم تحت الأسقف المتهالكة والسماء المفتوحة.

وستوفر هذه الخيام شريان حياة لآلاف الأشخاص الذين يحتاجون إلى مأوى، وتحميهم من الرياح الباردة والأمطار الغزيرة التي تُحوّل الأنقاض إلى طين.

وقالت كوبر: هذه أخبار سارة، لكنها ليست سوى خطوة واحدة. هناك حاجة ماسة إلى العمل الرئيسي لإعادة الإعمار، وكذلك إلى مزيد من الدعم الإنساني الفوري.

واضافت: في وقت سابق من هذا العام، رأيتُ شحنة أخرى من المساعدات عالقة على الحدود في الأردن. لا يمكن السماح باستمرار هذا الوضع. يُظهر وصول هذه الخيام حجم التأثير المُحتمل عند وصول مساعداتنا، وسنواصل بذل كل ما في وسعنا للحث على وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وفتح جميع المعابر، وتنفيذ خطة السلام، وإيجاد طريق للسلام.

وتضررت أو دُمرت 92% من منازل غزة في أعقاب الحرب، وشُرد الآلاف. دخلت الخيام، التي تُشكل جزءًا من دعم المملكة المتحدة لليونيسف، غزة بعد نقلها إلى معبر كرم أبو سالم الحدودي، بعد أشهر من التأخير.

ممثل يونسيف

وقال جوناثان فيتش، الممثل الخاص لليونيسف في دولة فلسطين: الوضع في غزة مُدمر، حيث لا يزال البرد والأمطار الغزيرة يؤثران على العائلات التي تعيش في ظروف بالغة الصعوبة. حتى مع وقف إطلاق النار، لا تزال الحياة اليومية صعبة للغاية على الأطفال في قطاع غزة. دخلت الخيام المدعومة من المعونة البريطانية إلى غزة الآن، وستوفر المأوى المُلحّ لمساعدة العائلات على مواجهة برد الشتاء القارس. هناك حاجة إلى المزيد.

ويمثل نقل هذه الخيام شهورًا من العمل المستمر الذي يقوم به المجتمع الدولي للضغط من أجل زيادة وصول المساعدات، وجهدًا موحدًا بين المملكة المتحدة والشركاء للاستفادة من الفرصة الجديدة التي يوفرها وقف إطلاق النار.