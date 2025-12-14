إيلاف من سيدني: في مفاجأة غير متوقعة تتعلق بمذبحة سيدني، قالت الشرطة الأسترالية، الأحد، إن الشخصين المشتبه في ضلوعهما في الهجوم الذي وقع على شاطئ بونداي في سيدني هما أب وابنه، وإنها لا تبحث عن مشتبه به ثالث.

وأضافت الشرطة خلال إحاطة إعلامية أن التحقيقات أظهرت أن شخصين فقط هما المسؤولان عن الهجوم على احتفال بعيد حانوكا اليهودي، الذي أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة 40 آخرين.

وقتلت الشرطة أحد المهاجمَين ويبلغ 50 عاما، مما رفع الحصيلة الإجمالية للقتلى إلى 16.

وأصيب حوالى 40 شخصا أيضا، عندما فتح مسلحان النار على الاحتفال اليهودي ليل الأحد في بداية عيد الأنوار (حانوكا).

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان إن "5 أشخاص ما زالت حالاتهم حرجة، بينما البقية في أوضاع بين خطيرة ومستقرة".

وأصيب الابن، مطلق النار الثاني، بجروح خطيرة، وهو حاليا في المستشفى تحت الحراسة.

وعرّفت وسائل إعلام محلية عن أحد المهاجمين على أنه يدعى نافيد أكرم، من دون أن توضح إن كان الوالد أو الابن.

ووقع إطلاق النار في شاطئ بوندي الشهير، أثناء الاحتفال الذي قالت الشرطة إن أكثر من ألف شخص حضروه. وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي تنكيس الأعلام في أستراليا حدادا على الضحايا.

سيدني مورننج هيرالد: قالا انهما في رحلة صيد

المسلحان المتورطان في الهجوم الذي استهدف الجالية اليهودية في سيدني هما أب وابنه، وقد أخبرا عائلتهما أنهما ذاهبان في رحلة صيد على الساحل الجنوبي.

وأُلقي القبض على نويد أكرم، 24 عامًا، في موقع إطلاق النار، ونُقل إلى المستشفى حيث لا يزال تحت حراسة الشرطة في حالة حرجة ولكنها مستقرة. توفي والده، ساجد أكرم، 50 عامًا، صاحب محل فواكه، في مكان الحادث.

وقالت والدة أكرم، وتدعى فيرينا، إن ابنها، وهو عامل بناء عاطل عن العمل، تحدث آخر مرة مع عائلته صباح الأحد، قبل ساعات من الهجوم الذي أسفر عن مقتل 16 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات. وقالت إن ابنها كان قد ذهب إلى خليج جيرفيس مع والده لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

قالت فيرينا: "اتصل بي يوم الأحد وقال: أمي، لقد ذهبت للسباحة. مارست الغوص. سنذهب لتناول الطعام الآن، ثم هذا الصباح، وسنبقى في المنزل الآن لأن الجو حار جدًا".

لم تتمكن والدته من التعرف على أكرم من صورة التُقطت في موقع إطلاق النار، لكنها قالت إنها لا تعتقد أن ابنها قد يكون متورطًا في أي أنشطة عنيفة أو متطرفة.

وأضافت: "ليس لديه سلاح ناري. إنه لا يخرج من المنزل أبدًا. لا يختلط بأصدقائه. لا يشرب الخمر، ولا يدخن، ولا يذهب إلى أماكن مشبوهة... يذهب إلى العمل، ويعود إلى المنزل، ويمارس الرياضة، وهذا كل شيء، أي شخص يتمنى أن يكون له ابن مثل ابني... إنه ولد صالح."

كان أكرم يعمل عاملاً للبناء، لكنه فُصل من عمله قبل شهرين تقريبًا عندما أفلست الشركة التي كان يعمل بها، وكان يبحث عن عمل.

على الرغم من أن لديه العديد من الأصدقاء خلال دراسته الثانوية في مدرسة كابراماتا الثانوية، إلا أن فيرينا قالت إنه لم يكن اجتماعيًا بشكل خاص. وأضافت أنه لم يكن يقضي وقتًا طويلًا على الإنترنت. كان يحب صيد الأسماك والغوص والسباحة وممارسة الرياضة.

يبدو أن أكرم قد تم الإشارة إليه في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عام 2022 يُظهر أنه اجتاز دراسة القرآن في معهد المراد، الذي يُدرس اللغة العربية ودراسات القرآن في هيكنبرغ، غرب سيدني. وقد تم حذف المنشور لاحقًا.