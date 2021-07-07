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مهرجان «كان» ينحاز للمرأة أم للإبداع؟.. هناك نسبة نسائية معتبرة فى الأفلام وأيضا لجان التحكيم، كما أن المهرجان يطبق قاعدة «5050»، التى تعنى أن النساء داخل هيئته التنظيمية لا يقل عددهن عن النصف. كثيرًا ما أعلنت النساء الفرنسيات الغضب ضد «كان»، المتهم بالتعصب الذكورى، خاصة لو تمت مقارنته بمهرجان «برلين»، والذى حرص خلال السنوات الأخيرة على زيادة نسبة التواجد النسائى، وعدد الأفلام فى المسابقة الرسمية يتساوى فيها عدد النساء والرجال، كما أن (دب) برلين الذهبى لأفضل فيلم كثيرا ما ذهب فى السنوات الأخيرة للنساء. لجنة تحكيم (كان) التى يترأسها المخرج سبايك لى، تضم من النساء خمسا: المغنية ميلين فارمر جوتيه، والمخرجة السنغالية ماتى ديوب، والمخرجة الفرنسية ميلانى نوران، والممثلة الأمريكية ماجى جيلنها، والممثلة النمساوية جيسكا هاونسر.

هل فى الفن والأدب رجل وامرأة؟.. أنا أقرأ باستمتاع للعديد من الكاتبات، أمثال أحلام مستغانمى (الجزائر)، سناء البيسى (مصر) غادة السمان (لبنان)، وأتابع بشغف أفلام نادين لبكى (لبنان) وساندرا نشأت (مصر)، هيفاء المنصور (السعودية)، كوثر بن هنية (تونس) وغيرهن.. لم أضبط نفسى متلبسا ولا مرة بالتحيز لهن كنساء، ولكن الإبداع هو الفيصل. أغلب ما أقرؤه وأتابعه من أحاديث لهن لا تحمل أى مشاعر تدخل تحت طائلة الإحساس بالقهر أو الظلم لكونهن نساء بقدر ما تستشعر أنهن يمتلكن موهبة فرضت نفسها. المعاناة- لو حدثت- ليست لكونها امرأة، ولكن لأنها قررت احتراف مهنة، لا يزال قسط وافر من المجتمع العربى يتحفظ على الاعتراف بها. كثيرا ما يتردد هذا التعبير: تمكين المرأة ومنحها (كوتة)، أى نسبة إجبارية، فى كل التنظيمات والتظاهرات. المرأة تبدو عالميًا، وليس فقط عربيًا أو مصريًا، وقد توارت عن الصدارة فى أفيشات الأفلام، فهى تحصل على الأجر الأقل من الرجل، بينما لو عدت للسينما المصرية تاريخيًا تدهشك المفاجأة.. إن ليلى مراد وفاتن حمامة وسعاد حسنى كُن الأعلى أجرًا من النجوم الرجال، وهن أيضا اللاتى تتصدر أسماؤهن شباك التذاكر قبل النجوم، ناهيك عن خصوصية السينما المصرية التى قامت على أكتاف نساء مثل عزيزة أمير وبهيجة حافظ وأمينة محمد وآسيا ومارى كوينى. المبدع بالدرجة الأولى يتجاوز حدوده الجغرافية والبيئية والعرقية والدينية وأيضا الجنسية ليصل إلى العمق، وهو الإنسان!!. الإبداع يستمد وقوده من العقل البشرى الذى لا يفرق بين رجل وامرأة، أتفهم فى المسابقات الرياضية أن يتم هذا الفصل بين المرأة والرجل، ولكن لم يحدث أن تم رصد جائزة فى (الأوسكار) لأفضل مخرجة أو كاتبة أو مونتيرة، الجائزة التى تحصل عليها المرأة تتحقق قيمتها، لأنها اقتنصتها من الجميع نساء ورجال، هناك اتجاه فى جائزة التمثيل بإلغاء التصنيف الجنسى بين الرجل والمرأة لتصبح جائزة تمثيل واحدة للجنسين!!. المرأة حظيت بجوائز فى كبرى المهرجانات، وفى أهم مسابقة مثل (الأوسكار)، فازت بها المخرجة كاثرين بيجيلو عن فيلم (خزانة الآلام ) قبل ثلاثة عشر عاما، وهذا العام كانت من نصيب الصينية كلوى تشاو عن (أرض الرحل). النساء لسن بحاجة إلى استخدام سلاح (الكوتة) أو قنبلة (التمكين)، لأنهن قادرات على فرض حضورهن بسلاح أكثر فتكًا وهو الإبداع !!.