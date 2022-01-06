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بحنكة سياسية مبنية على الثقة والإرادة والطموح والرؤية المستقبلية تمكنت دولة الإمارات من الوصول للمراكز الأولى عالمياً دون الإخلال بالثوابت والقيم الإجتماعية والأخلاقية والتمسك بالعادات والتقاليد، وفق تجانس عجيب وغريب لفت أنظار العالم إليها لرؤية (درة الخليج العربي) كيف كانت وإلى أين وصلت خلال الخمسين عاماً الماضية!

لولا التضحيات التي قدمتها القيادة الحكيمة منذ قيام الاتحاد برئاسة المؤسس الشيخ زايد (رحمه الله) وإخوانه حكام الإمارات السابقين والحاليين لما صمد هذا الاتحاد في وجه الرياح والعواصف العاتية من مختلف الاتجاهات، التي تحاول اقتلاع شجرة الاتحاد المبنية على المحبة والتعاون والتعاضد والتضحيات، ما جعلها متينة قوية قادرة على الصمود في مختلف الأحداث العالمية بإذن الله في السنوات المقبلة.

هذا جزء من التحدي المقبل للأجيال المستقبلية، للحفاظ على المراكز الأولى التي وصلت إليها الدولة في ما مضى من عقود، وعلى رأسها حصاد عام 2021، هذه السنة التي سطرت بها الدولة العديد من الإنجازات الاستثنائية التي تتزامن مع احتفالات اليوبيل الذهبي للاتحاد.

لولا الدافع والحماس الكبيرين من القيادة الحكيمة للدولة وإيمانها الصادق بالسواعد المواطنة، التي استطاعت تحقيق المراتب الأولى عالمياً في 152 مؤشراً تنموياً واقتصادياً واجتماعياً، انطلاق إكسبو 2020 دبي بمشاركة 192 دولة، وإطلاق أول بورصة في العالم لتداول العقود الآجلة لخام «مربان»، الذي تنتجه شركة «أدنوك». البدء في إنتاج لقاح «حياة – فاكس» المضاد لـ«كورونا»، وتصدر الإمارات دول العالم في التعامل مع جائحة «كوفيد-19» في نوفمبر 2021. البدء في التشغيل التجاري لـ«براكة» كأولى محطات الطاقة النووية السلمية عربياً. ربط الوحدة الثانية لمحطة «براكة» بشبكة الكهرباء. فوز الإمارات باستضافة (COP 28) أهم مؤتمر عالمي للمناخ في 2023. مسبار الأمل الإماراتي يصل إلى مدار كوكب المريخ بنجاح. الإعلان عن مهمة استكشاف كوكب الزهرة وسبعة كويكبات ضمن المجموعة الشمسية، انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن للفترة 2022- 2023. الإمارات تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان للمرة الثالثة، الإمارات تنضم إلى منظمة التكامل لدول أمريكا الوسطى. حكومة دبي أول حكومة لاورقية على مستوى العالم، اليونسكو تعتمد اليوم الوطني لدولة الإمارات الموافق الثاني من ديسمبر يوماً عالمياً للمستقبل. أبوظبي تحافظ على صدارة التصنيف العالمي في الأمن والأمان وانخفاض معدلات الجريمة. معرض الشارقة الدولي للكتاب يصنف الأكبر عالمياً على مستوى بيع وشراء حقوق النشر لعام 2021، وغيرها الكثير يضاف لهذه المنجزات متقدمة على كثير من الدول سبقتها في هذه المجالات.