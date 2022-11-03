قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



الحفاظ على لغتنا ليس بالتغني ولا الأمنيات وإنما بالعطاء والإنجاز والوفر المادي المستدام.

ومن أهم الممكّنات وجود أوقاف تعين على تحقيق الأهداف واستدامة العطاء.

وبحمد الله جاء وقف لغة القرآن الكريم لخدمة الضاد ونشرها.

وقد بدأ قوياً وسائراً بالوصول لمستهدفاته.

* * *

وكان أول غيث هذا الوقف الدعم اللا محدود مادياً ومعنوياً من أمير خير البقاع المعتز والمنافح عن لغة قرآنه سمو الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز الذي يرأس مجلس أمناء الوقف والداعم الأول لكافة برامجه، وقد تم إنشاء جائزة باسم الوقف تحمّل سموه كل تكاليفها.

* * *

وكان لجامعة الملك عبدالعزيز دور كبير بتبني هذا الوقف واحتضانه، ومن توفيق الله أن أحد أعضاء أعضاء هيئة التدريس فيها أ.د. عبدالرحمن السلمي هو المدير التنفيذي لهذا الوقف المبارك، وقد رأينا كيف يعطيه من وقته وفكره الكثير: غيرة على لغة الضاد.

* * *

الجميل أن الوقف أضحى متعدداً بمناشطه لتحقيق مستهدفاته، وها هو الآن يستعد لعقد المؤتمر الثاني الذي جاء عنوانه: اللغة العربية والقطاع غير الربحي: الهوية-التمكين-الأثر.

وتنظمه جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة في «وقف لغة القرآن» بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ويشرّفه سمو الأمير الغيور على لغته خالد الفيصل.

* * *

وقد وُفق الوقف باختيار موضوعه المهم والمتماهي مع أهداف الرؤية لجعل القطاع غير الربحي مكوناً وركناً أساسياً في نشر الخير والثقافة وخدمة الوطن والمجتمع وداعماً للتنمية عبر مؤسسات المجتمع المدني.

* * *

لقد توقفت مثّمناً أهداف المؤتمر لتحقيق رسالته بالحفاظ على اللغة العربية ونشرها وتعزيزها بوصفها أحد أهم أركان هوية الإنسان العربي الناطق بها.

* * *

وجاءت محاور المؤتمر في سياق أهدافه

دور القطاع الخاص بالأمن اللغوي ومساندة هذا القطاع لمشاريع الضاد وبحث الإفادة من مشاريع التنمية اللغوية الناجحة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، فضلاً عن بلورة مجالات التطوع لخدمة الضاد عبر توعية نوعية فاعلة.

* * *

وجميل تعاضد الجهات المعنية بخدمة الضاد في سبيل إقامة المؤتمر الدولي الذي ينهض بوقف لغة القرآن الكريم.

حيث ستشارك بالتنظيم ثلاث مؤسسات لها دورها الكبير (1) مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية (2) المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (3) الهيئة العامة للأوقاف.

* * *

متفائلون بنجاح هذا المؤتمر والوصول لغاياته النبيلة التي عقد من أجلها بعنوانه الكبير: الحفاظ على لغة كتاب ربنا، إذ هي أحد أهم ما يجمع أبناء الأمة العربية والإسلامية.

=2=

* بالمحبة تتقلّص العداوات

* أغلب الخصومات تكون شرارتها أموراً مادية تتولّد عنها عداوات ترهق النفوس،

وتتسبب بهجر أصدقاء وقطع أرحام.

بالصلح والمحبة والتجاوز وحدها تتقلّص الخصومات وتطيب العلاقات

الحياة قصيرة

* * *

آخر الجداول

تَري الشيءَ ممّا يُتّقَى فتهابُه

وما لا تَري مما يقِي اللهُ أكثرُ

- الشاعرة مريم العامري