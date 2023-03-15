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السيادة والقيادة مصطلحان يرددهما الكثير منا دون وعي كامل بالفروقات بينهما.. وهل هناك فارق بينهما؟ هذا هو السؤال الذي أحاول أن أعالجه وأفكر فيه من زواياه المختلفة.. وأعرف أنني بهذه المحاولة لن أخرج بأكثر من خواطر وانطباعات بعضها قد نتفق عليها والأخرى حتماً سنختلف عليها.. وهناك من سوف ينظر للموضوع برمته على أنه فذلكة ليس منها فائدة وليس وراءها طائل، لكن مع هذا دعونا نفكر معاً.. ما هي الفروقات المحتملة:

1. السمات الشخصية في الفرد أساسية وحاسمة في اتصافه بصفة القائد.. أما السيد فيمكن أن يرث موقع السيادة دون أن يتحلَّى بسماتها.. فصاحب الشركة مثلاً هو السيد، لكن القائد هو المدير.

2. السيد هو الذي يعين القائد.. فالقائد موظف لدى السيد.

3. السيد يمكن أن يصنع القائد، والقائد يمكن أن يطيح بالسيد.

4. أهم سمات السيد الشخصية هي الكرم، بينما أهم سمات القائد الشخصية هي الشجاعة.

5. السيد مركزي ورؤيته شاملة، القائد ميداني رؤيته تفصيلية.

6. السيد يهتم بالنتائج، والقائد يهتم بالتنفيذ.

7. السيد في قراراته لديه هدف واحد، بينما القائد في قراراته يسعى لتحقيق أهداف السيد.

8. السيد له أهداف، القائد له مهام.

9. السيد يفكر في البناء طويل الأجل، القائد يفكر في النتائج الفورية.

10. السيد يتغافل ويتنازل بإرادته، القائد لا يتنازل ولا يتغافل.

11. السيد متخذ قرار، القائد صانع قرار.

12. السيادة مفردة، القيادة متعددة.

13. السيادة يمكن أن تُوَرَّث، القيادة تُكْتَسب.

14. السيادة مطلقة، القيادة محدودة.

15. من أمثلة الفارق بين السيادة والقيادة قصة معاوية بن أبي سفيان الشهيرة مع عمرو بن العاص رضي الله عنهما، حيث يُحكى أن عمرو بن العاص قال في مجلس الخليفة معاوية: إني لا أدخل في شيء إلا وأعرف مخرجي منه.. فرد عليه معاوية: أما أنا فلا أدخل شيئاً أريد الخروج منه.