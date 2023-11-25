نشر صياد نيجري صوراً لسمكة من نوع بلو مارلن، يبلغ ثمنها 2.6 مليون دولار، قام باصطيادها وتناولها مع تسعة من أصدقائه.

واصطاد الشاب الذي لم يكشف عن اسمه السمكة النادرة باهظة الثمن في منطقة أندوني حسبما ذكر موقع بزنس إنسايدر، يبلغ ثمن الرطل الواحد من السمكة قرابة 32 ألف دولار.

وتنتشر هذه السمكة بشكل واسع في المحيطات الاستوائية، ويقبل صيادو الأسماك عليها وذلك نظراً لحجمها الكبير، وقدرتها القتالية، ومقاومتها الكبيرة.

ولو أن ذلك الصياد بدلاً من أن يتفشخر ويعزم أصدقاءه على أكلها، كان قد باع تلك السمكة النادرة والغالية مجزأة، وتقاسم ثمنها مع أصدقائه لنال كل واحد منهم 260000 دولار بدلاً من أن تذهب أثمانها سدى - ولكن أهل العقول في راحة.

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حوّل الياباني دايسوكي هوري (36 عاماً) مقولة الشاعر عمر الخيام التي غنتها أم كلثوم (فما أطال النوم عمراً... ولا قصر في الأعمار طول السهر)، إلى حقيقة، إذ لم ينم خلال الأعوام الـ12 الماضية سوى 20 دقيقة يومياً، ووفقاً لجريدة صن البريطانية، يقول هوري دربت نفسي على أقل قدر من النوم، ولا أقبل قضاء 8 ساعات في النوم، ما يقصر النهار إلى 16 ساعة فقط، وهي غير كافية لإنجاز أعمالي اليومية، ولإثبات صحة ادعائه قرر برنامج تلفزيوني توثيق تجربته بالبقاء معه 3 أيام بلياليها وتصوير مدة نومه، وبالفعل نام نصف ساعة فقط دون تأثير على نشاطاته ورياضته اليومية - عضلاته في نمو متزايد-

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يتبنى الملياردير الروسي مبادرة تستهدف تمكين تحميل العقل البشري إلى جسد رجل إلى ثلاثي الأبعاد، بحلول عام 2045، مشيراً إلى تأسيسه الكونغرس العالمي للمستقبل، الذي عقد أول اجتماع في موسكو العام الماضي، وسيعقد اجتماعه الثاني في مدينة نيويورك الأميركية في شهر يونيو (حزيران) المقبل، للكشف عن أحدث نسخ الروبوتات الشبيهة بالإنسان.

ويعتقد أنه من الممكن القضاء على الشيخوخة، والتغلب على الحدود الأساسية للقدرات البدنية والعقلية من أجل التحرر من قيود الجسد المادي، وقال إنه مع حلول 2045 سيكون بوسع الناس تحديد حياتهم وتطوير الشخصية في الجسد الجديد بعد أن ينتهي العمر الافتراضي لأجسادهم، وأكد الملياردير الروسي أن الخلايا العصبية ستمكن الإنسان من أن يختار الشكل الذي يريده لنفسه، فيقوم بتغيير متى أراد بضغطة زر واحدة.