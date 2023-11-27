تعتبر‭ ‬البيانات‭ ‬من‭ ‬المقومات‭ ‬الرئيسية‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬الحديث،‭ ‬حيث‭ ‬توفر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإسهامات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭. ‬وتشير‭ ‬التقديرات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حجم‭ ‬البيانات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬نقلها‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭ ‬سيتجاوز‭ ‬19‭ ‬زيتابايت‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العامين‭ ‬القادمين،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ندركه‭ ‬بسهولة،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬1‭ ‬زيتابايت‭ ‬يساوي‭ ‬1‭ ‬تريليون‭ ‬جيجابايت‭. ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬التهديدات‭ ‬السيبرانية‭ ‬المتزايدة‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬العالم،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نطور‭ ‬أنظمة‭ ‬متماسكة‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬لضمان‭ ‬أمن‭ ‬البيانات‭ ‬وأن‭ ‬ننشرها‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭. ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬القدرات‭ ‬البشرية‭ ‬غير‭ ‬كافية‭ ‬لإدارة‭ ‬متطلبات‭ ‬الأمان‭ ‬بكفاءة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬قدرات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬محورا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التحدي‭ ‬الكبير‭.‬

تواجه‭ ‬المؤسسات‭ ‬التقليدية‭ ‬الكبيرة‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬200.000‭ ‬تنبيه‭ ‬للأمان‭ ‬يومياً،‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إرباك‭ ‬إعدادات‭ ‬الأمان‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬عليها‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭. ‬وغالباً‭ ‬ما‭ ‬يتجاهل‭ ‬الموظفون‭ ‬المسؤولون‭ ‬عن‭ ‬الأمان‭ ‬بعض‭ ‬التنبيهات‭ ‬التي‭ ‬يعتبرونها‭ ‬أقل‭ ‬خطورة‭. ‬وتوصل‭ ‬تقرير‭ ‬عن‭ ‬أمن‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬نشرته‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬تريند‭ ‬مايكرو‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حوالي‭ (‬51‭%‬‭) ‬من‭ ‬قادة‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬يشعرون‭ ‬بأن‭ ‬العدد‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬تنبيهات‭ ‬الأمان‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إرباك‭ ‬موظفيهم‭. ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬55‭%‬‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬أكدوا‭ ‬أنهم‭ ‬غير‭ ‬واثقين‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬موظفيهم‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬الأولويات‭ ‬والاستجابة‭ ‬لها‭. ‬وكشف‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬40‭%‬‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬تجاهلوا‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التنبيهات،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تزايد‭ ‬نقاط‭ ‬الضعف‭ ‬المحتملة‭.‬

يتميز‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬عن‭ ‬البشر‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬يشعر‭ ‬بالتعب‭ ‬ولا‭ ‬يسيء‭ ‬أو‭ ‬يهمل‭ ‬تقييم‭ ‬أي‭ ‬احتمال‭ ‬أو‭ ‬تقدير‭ ‬للتهديدات‭. ‬وبفضل‭ ‬أنظمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬يمكن‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬التنبيهات،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراء‭ ‬المناسب‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬القدرات‭ ‬المتسارعة‭ ‬والمتزايدة‭ ‬لميزة‭ ‬تعلّم‭ ‬الآلة‭ ‬التي‭ ‬يوفرها‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ستمكّن‭ ‬أي‭ ‬نظام‭ ‬من‭ ‬التعلّم‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬السابقة‭ ‬والاعتماد‭ ‬على‭ ‬تجاربه‭ ‬لكشف‭ ‬التهديدات‭ ‬المستقبلية‭ ‬والتغلب‭ ‬عليها‭. ‬ويمكن‭ ‬لأنظمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬المتطورة‭ ‬التنبؤ‭ ‬بالهجمات‭ ‬المستقبلية‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬أسابيع‭ ‬وأشهر‭ ‬من‭ ‬وقوعها‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭.‬

وتبرز‭ ‬أهمية‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬آليات‭ ‬الدفاع‭ ‬السيبراني‭ ‬لدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الهجمات‭ ‬الخطيرة‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬المؤسسات‭ ‬والمرافق‭ ‬الحكومية‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬السابقة‭ ‬نظراً‭ ‬لتزايد‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الانترنت‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الجائحة‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬أنظمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتعلّم‭ ‬الآلي‭. ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬مجرمو‭ ‬الإنترنت‭ ‬يراقبون‭ ‬الشبكات‭ ‬بشكل‭ ‬شخصي‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يقررون‭ ‬كيف‭ ‬يمكنهم‭ ‬اختراقها‭ ‬أو‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬لهذه‭ ‬الأنظمة‭ ‬فحص‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬الشبكات‭ ‬أو‭ ‬نقاط‭ ‬البيانات‭ ‬بشكل‭ ‬متزامن‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اكتشاف‭ ‬الثغرات‭ ‬الأمنية‭.‬

ولذلك،‭ ‬فإن‭ ‬الرد‭ ‬المناسب‭ ‬هو‭ ‬مواجهة‭ ‬مجرمي‭ ‬الإنترنت‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬أنظمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الفائقة‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬لأنظمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬مراقبة‭ ‬الشبكات‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬البشر‭ ‬وتعرف‭ ‬طرق‭ ‬اختراقها‭ ‬وضبط‭ ‬أي‭ ‬سلوكيات‭ ‬غير‭ ‬معتادة‭ ‬ومختلفة‭ ‬عن‭ ‬الإجراءات‭ ‬المعروفة‭.‬

وحدد‭ ‬التقرير‭ ‬الذي‭ ‬أعدته‭ ‬هواوي‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬يوفرها‭ ‬نشر‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭. ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لبناء‭ ‬أنظمة‭ ‬دفاعية‭ ‬متطورة‭ ‬مثل‭ ‬تحديد‭ ‬البرامج‭ ‬الضارة‭ ‬والهجمات‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬لها‭ ‬الشبكات‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاعتماد‭ ‬عليها‭ ‬لشنّ‭ ‬هجمات‭ ‬معاكسة‭ ‬أكثر‭ ‬كفاءة‭.‬

ولكن‭ ‬هناك‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تلوح‭ ‬في‭ ‬الأفق،‭ ‬فضمان‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬هو‭ ‬تحدٍّ‭ ‬يواجه‭ ‬العالم‭ ‬بأكمله‭. ‬وبالتالي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬التعاون‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭ ‬وفق‭ ‬معايير‭ ‬مشتركة،‭ ‬ولكن‭ ‬مستوى‭ ‬التطور‭ ‬الرقمي‭ ‬يختلف‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬حيث‭ ‬ينقسم‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬تمتلك‭ ‬القدرات‭ ‬الرقمية‭ ‬اللازمة‭ ‬ودول‭ ‬لا‭ ‬تمتلكها‭. ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬نشر‭ ‬أنظمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬المجتمعات‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬التقنيات‭ ‬الرقمية،‭ ‬ستزداد‭ ‬هذه‭ ‬الفجوة‭ ‬بين‭ ‬الدول‭. ‬وبالتالي‭ ‬لن‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬الاستجابة‭ ‬للتهديدات‭ ‬السيبرانية‭ ‬بشكل‭ ‬متزامن،‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬نشوء‭ ‬ثغرات‭ ‬أمنية‭ ‬يمكن‭ ‬لمجرمي‭ ‬الإنترنت‭ ‬استغلالها‭. ‬لذا،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬نشر‭ ‬قدرات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬توفير‭ ‬الإنترنت‭ ‬وبقية‭ ‬التقنيات‭ ‬الأساسية‭ ‬مثل‭ ‬اتصال‭ ‬الهاتف‭ ‬المحمول‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬كافياً‭.‬

وتزداد‭ ‬أهمية‭ ‬المنصات‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مختلف‭ ‬الأنظمة‭ ‬الإيكولوجية‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬مبادرات‭ ‬الدفاع‭ ‬السيبراني‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إدارة‭ ‬التهديدات‭ ‬المتزايدة‭. ‬وتعتبر‭ ‬شبكة‭ ‬مراكز‭ ‬هواوي‭ ‬العالمية‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬وحماية‭ ‬خصوصية‭ ‬المستخدم‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬افتتاح‭ ‬أكبر‭ ‬مركز‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المراكز‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬دونغوان‭ ‬بالصين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬خصيصاً‭ ‬لحل‭ ‬هذه‭ ‬المشاكل‭ ‬وتوفير‭ ‬منصة‭ ‬مفتوحة‭ ‬للأطراف‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬التقني‭ ‬تتيح‭ ‬مشاركة‭ ‬الخبرات‭ ‬السيبرانية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الحوكمة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وابتكار‭ ‬الحلول‭ ‬التقنية‭.‬

ويسهم‭ ‬التطور‭ ‬المتسارع‭ ‬في‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬والذي‭ ‬تشهده‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬أنظمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬ويتم‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬نشر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مراكز‭ ‬البيانات‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬الحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع،‭ ‬مما‭ ‬يوفر‭ ‬منصة‭ ‬للباحثين‭ ‬والشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬تتيح‭ ‬لهم‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬الحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬مثل‭ ‬مراكز‭ ‬البحث‭ ‬والتطوير‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وذلك‭ ‬ليس‭ ‬لتلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المحلية‭ ‬فحسب‭ ‬بل‭ ‬لمواكبة‭ ‬الاستهلاك‭ ‬العالمي‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬التقنية‭ ‬الكبرى‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭. ‬ويعتمد‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬81‭%‬‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬التطبيقات‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬الحوسبة‭ ‬السحابية‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬التقنية‭ ‬الرائدة‭ ‬عالمياً‭ ‬مثل‭ ‬هواوي‭ ‬تعمل‭ ‬بجدّ‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬قدرات‭ ‬الحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬وقد‭ ‬أعلنت‭ ‬الشركة‭ ‬مؤخراً‭ ‬استثمار‭ ‬15‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الأنظمة‭ ‬الإيكولوجية‭ ‬للحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وفيما‭ ‬يلي‭ ‬بعض‭ ‬تطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭:‬

التحقق‭ ‬من‭ ‬الهوية‭: ‬يساعد‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬المطورين‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬فاعلية‭ ‬التقنيات‭ ‬الحيوية‭ ‬وزيادة‭ ‬دقتها‭.‬

خفض‭ ‬هجمات‭ ‬التصيّد‭: ‬يستخدم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتعلّم‭ ‬الآلة‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬أدوات‭ ‬تحدد‭ ‬وتتابع‭ ‬هجمات‭ ‬التصيّد‭ ‬وتحدّ‭ ‬من‭ ‬حدوثها‭ ‬بطريقة‭ ‬أكثر‭ ‬فاعلية‭ ‬من‭ ‬الإنسان‭.‬

تحليل‭ ‬السلوك‭: ‬تُصمم‭ ‬خوارزميات‭ ‬تعلّم‭ ‬الآلة‭ ‬بطريقة‭ ‬تمكنها‭ ‬من‭ ‬تعلّم‭ ‬سلوك‭ ‬المستخدم‭ ‬وخلق‭ ‬نمط‭ ‬خاص‭ ‬به‭ ‬يستفاد‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬تحليل‭ ‬الهجمات‭.‬

إدارة‭ ‬الثغرات‭: ‬يستخدم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتعلّم‭ ‬الآلة‭ ‬في‭ ‬تقييم‭ ‬الأنظمة‭ ‬بشكل‭ ‬سريع‭ ‬وتحديد‭ ‬نقاط‭ ‬الضعف‭ ‬في‭ ‬الأنظمة‭ ‬والشبكات‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬أنظمة‭ ‬استباقية‭ ‬لإدارة‭ ‬الثغرات‭.‬

أمن‭ ‬الشبكات‭: ‬يعمل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬تسريع‭ ‬عملية‭ ‬إنشاء‭ ‬السياسات‭ ‬الأمنية‭ ‬وتحديد‭ ‬تصميم‭ ‬شبكات‭ ‬المؤسسات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأجهزة‭ ‬وتحديثها‭ ‬وتصحيح‭ ‬الأمان‭ ‬فيها‭ ‬تلقائيا‭.‬