ذات صباحٍ استيقظتُ -كعادتي- بكلِّ همَّةٍ ونشاطٍ، فنظرتُ عن يميني فوجدتُ درجًا كُتب عليه «أرشيف الصُّحف عام 2013م»، فأخذتُ أقلِّب الموضوعات والعناوين، كانت بعضها تتكرَّر مفرداتُها تقريبًا بشكلٍ أسبوعيٍّ، أخذتُ أقلِّب متصفِّحًا لا قارئًا، وخرجتُ بما يقاربُ الخمسين مفردةً، كانت تتصدَّر الموضوعات الصحافيَّة في تلك الحقبة الزمنيَّة، وللأمانة كانت هي الموضوعات الأهم في تلك الفترة، بصرف النَّظر عن صحَّتِها أو خطئِها، وإليكم المفردات التي تكرَّرت في ذلك العام وهي كالتَّالي:

إرهاب، مناصحة، العلمانيَّة، التَّيار الإسلاميُّ، الإخوان، الاختلاط، السفور، أخبار الهيئة، رابعة العدويَّة، قيادة المرأة للسيَّارة، السفر من غير محرم، غطاء الوجه، حقوق المرأة، القزع، الفتاوى، خطورة الابتعاث، الشِّيعة، السُّنَّة، رجال الدِّين، مكبِّرات الصَّوت، إغلاق المحلَّات وقت الصَّلاة، صورة المرأة عورة، المداهمة، الإلحاد، حُكم تدريس الفلسفة، الليبراليَّة، حُكم الموسيقى والمعازف، ما حدث في الماريوت، مطاردات رجال الهيئة، انهيار سوق الأسهم، سيول جدَّة، قائمة الإرهابيِّين، التطرُّف، الغلو، العباءة المخصَّرة، احتجاجات، مطالبات، مشاركة المرأة في الانتخابات البلديَّة والشورى، المزمار، الثَّوابت، الضوابط الشرعيَّة، الخصوصيَّة، التشدُّق، الفئة الضَّالة، اختطاف المدارس، المراكز الصيفيَّة، جمعيَّة التوعية الإسلاميَّة، الغزو الفكريُّ، الغزو الثقافيُّ، دفع الصَّائل، الصَّحوة، مشايخ الفضائيَّات، زوَّار السَّفارات، جَلْدُ الذَّات، مكافحة الفقر، السَّعودة، التَّغريب، الثَّورات، التصحُّر، منع الكتب، تأنيث محلَّات الملابس النسائيَّة، الرَّبيع العربيُّ.

وفي اليوم التَّالي، استيقظتُ أيضًا مبكِّرًا فألتفتُّ إلى الدرجِ الذي يقع على يساري، فوجدتُ لوحةً تقول: «أرشيفُ الصُّحف لعام 2023م»، أخذتُ أقلِّب في هذا الأرشيف فوجدتُ أنَّ المفردات قد تغيَّرت، والاهتمامات قد تبدَّلت بشكلٍ جذريٍّ، وإليكم أهم مفردات تكرَّرت في هذا العام وهي كالتَّالي:

مستهدفات الرُّؤية، تعظيم المحتوى، اقتصاد مزدهر، مجتمع حيويٌّ، نيوم، القوَّة النَّاعمة، القدية، عسير شيمٌ وقيمٌ، الرياض الخضراء، جدَّة التاريخيَّة، آمالا، البحر الأحمر، قياس الأداء، خصخصة الأندية، المستثمر الأجنبيُّ، العلامة التجاريَّة، إكسبو، تنظيم كأس العالم، الألعاب السعوديَّة، ليلة طلال مداح، الشَّغف، التَّفاؤل والإيجابيَّة، التَّرفيه، السِّياحة، الآثار، مشروع سكنيٌّ، شعب طويق، همَّة حتَّى القمَّة، صندوق المواطن، رخصة المعلِّم، روح السعوديَّة، الحكومة الرقميَّة، نزاهة، محاربة الفساد، الشخصيَّة السعوديَّة، الاعتدال، تنمية المهارات، السعوديَّة العُظمَى، صنَّاع السعوديَّة، حماية الحياة الفطريَّة، مشروع الدرعيَّة، كود البناء، المواطن المسؤول، المنصَّة، التَّعليم عن بُعد، خصخصة الجامعات، اتفاقيَّات، رالي دكار، صندوق الاستثمارات العامَّة، ترشيد المياه، المنشآت الصغيرة، الدَّعم، الطَّاقة الشمسيَّة، الذَّكاء الاصطناعيُّ، تنمية القدرات البشريَّة، الاتِّصال المرئيُّ، الإصلاح، الشفافيَّة، موسم الرياض، الطَّاقة المتجدِّدة، أبشر، توكَّلنا، العُلا، ريادة الأعمال، الشَّرق الأوسط الأخضر، التَّوطين، الشَّراكة مع القطاع الخاص، جودة الحياة.

في النهاية أقولُ:

يا قومُ، هذا نموذجٌ بسيطٌ لاهتمامات المجتمع بين زمنَين، إنَّني رصدتُ هنا جزءًا يسيرًا من المفردات والموضوعات، وأرجو أنْ يُتاح الوقت لأحد الباحثين في الصَّحافة، ويقوم بدراسة موازنة ومقارنة بين الموضوعات والقضايا في تلك الفترة، وفي الموضوعات التي زرعتهَا في حدائق أيَّامنا رؤيةُ 2030.