على مدار عقود، ارتبطت ذاكرة الطفولة لأجيال في مختلف بلدان العالم، بسلسلة الرسوم المتحركة اليابانية لكرة القدم «الكابتن تسوباسا»، المعروف في نسخته العربية ب «الكابتن ماجد».

خبر وصف بالحزين، وهو كذلك فعلاً، جرى تداوله، قبل أيام، عن توقف إنتاج السلسلة قريباً. الإعلان جاء على لسان مؤلفها يوتشي تاكاهاشي في العدد الأخير للمجلة التي تحمل اسم المسلسل، معزياً الأمر إلى تدهور حالته الصحية. ولأن الرجل يدرك الوقع المحزن لإعلانه هذا على نفوس الملايين، نجده يقول: «لم يكن من السهل اتخاذ هذا القرار الذي قد يخيب ويحزن أولئك الذين يستمتعون بقراءة الكابتن تسوباسا، ولكن أتمنى أن تتفهموا قراري».

عُرض المسلسل في أكثر من 100 دولة، وقال يويتشي تاكاهاشي ذات مرة، إنه أراد من خلال عمله نشر رياضة كرة القدم في اليابان، إذ إن الدوري الياباني لم ير النور حتى عام 1993، «في أوروبا – يقول تاكاهاشي - من الطبيعي تماماً أن تدعم ناديك المحلي، لكن لم تكن لدينا هذه الثقافة في اليابان.. لم يكن لديّ ناد محلي، لذلك أردت إنشاء ناد بنفسي».

استمرت السلسلة 43 عاماً. نُشرت قصة «الكابتن تسوباسا» لأول مرة عام 1981 في مجلة أسبوعية يابانية اسمها «شونن جامب»، وسرعان ما أصبحت ملهمة لأساطير كرة القدم في أرجاء العالم، فضلاً عن أنها شدّت اهتمام أجيال من أطفال العالم الذين حلم كل واحد فيهم، في لحظةٍ ما، بأن يكون هو نفسه الكابتن تسوباسا، وإذا كان هذا الطفل عربياً فحلمه أن يصبح «الكابتن ماجد».

أما كيف تحوّل الكابتن تسوباسا إلى «الكابتن ماجد» في نسخته العربية، فيقال إن اختيار هذا الاسم بالذات كان على اسم اللاعب العربي السعودي ماجد عبدالله، وكما المسلسل، فإن في ذاكرة أجيال تحضر أيضاً مجلة «ماجد» الأسبوعية التي صدر عددها الأول في فبراير/ شباط 1979، عن شركة أبوظبي للإعلام، وكانت موجهة للأطفال من سن 7 حتى 14عاماً، وتشير إحدى الإحصائيات إلى أن حجم مبيعاتها وصل إلى 176500 نسخة في الأسبوع، وهو رقم قياسي في تاريخ الصحافة الموجهة إلى الأطفال. وربما يكون مسمى «الكابتن ماجد» مستوحى من اسم المجلة، حيث اختاره مالك «شركة العالمية» المنتجة للنسخة العربية المدبلجة من المسلسل، المخرج عبدالله المحيسن. بُثت 55 حلقة من المسلسل، في البداية، بدبلجة أردنية بأسماء عربية، ثم بدبلجة سورية، وبالأسماء المعربة نفسها، وغطت الحلقات ال 73 الباقية ابتداء من الحلقة ال 56 إلى 128.

وهو يطلق صفارة النهاية لمسلسله الذي أبهر أطفال العالم، أومأ تاكاهاشي إلى أن شخصياته باقية ولن تموت.