على الرغم من رفض إدارة بايدن دعم وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يساعد في إنهاء هجوم الإبادة الجماعية الذي تشنه إسرائيل على غزة، فإن الزخم يتزايد في جميع أنحاء الولايات المتحدة ويدعو الإدارة إلى عكس مسارها. والمهم هو أن المعارضة لموقف البيت الأبيض تأتي من داخل حزب الرئيس نفسه. ولا يزال نفور الإدارة العنيد من استخدام مصطلح وقف إطلاق النار غير قابل للتفسير.

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد أيام قليلة من التفجيرات الإسرائيلية التي أعقبت هجمات 7 أكتوبر، أصدرت وزارة الخارجية بياناً يدعو إلى وقف إطلاق النار، وسرعان ما تم إلغاءه وأعقبته مذكرة توجيهية للدبلوماسيين تقول، إن هذا المصطلح لا ينبغي استخدامه. ومع استمرار تزايد أعداد الضحايا المدنيين، تراجع مسؤولو الإدارة مراراً وتكراراً عن موقفهم القائل بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وأنه لا بد من القضاء على «حماس»، وأن وقف إطلاق النار لن يؤدي إلا إلى السماح لـ«حماس» بإعادة بناء قدرتها. وحاولت الإدارة تبرئة نفسها من خلال ربط هذا الرفض لوقف إطلاق النار بمناشدات إسرائيل لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين ودعم المساعدات الإنسانية.

وقد فشلت هذه الحجج في اختبار الزمن، إذ أن القصف الشامل للمناطق السكنية في غزة، والإخلاء القسري للملايين، وغير ذلك، أدى إلى اتهام إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. وقد لاحظ كبار المحللين في الولايات المتحدة وإسرائيل أن «القضاء على حماس» هو في أحسن الأحوال «مهمة حمقاء». ومع تزايد وضوح أبعاد المأساة الإنسانية التي تتكشف في غزة، وجدت الولايات المتحدة نفسها معزولة فعلياً في المجتمع الدولي بسبب رفضها لقرار مجلس الأمن الذي ترعاه الإمارات العربية المتحدة، والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار مما يسمح بتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق. وفي مواجهة هذا الاقتراح، دعمت الولايات المتحدة زيادة المساعدات لغزة، لكنها لم تأخذ في الاعتبار حقيقة أنه من دون وقف القصف، لا يمكن إيصال المساعدات أو الوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

لقد تغير الرأي العام الأميركي ببطء ولكن بثبات، حيث تريد أغلبية كبيرة الآن وقف إطلاق النار، ويشير الناخبون بفارق اثنين إلى واحد إلى أنهم أكثر ميلاً إلى دعم المرشحين الذين يدعون إلى وقف إطلاق النار، مع هامش دعم أكبر لوقف إطلاق النار بين «الديمقراطيين» والدوائر الانتخابية «الديمقراطية» الرئيسية (الناخبين الشباب والناخبين غير البيض).

ولا تزال الإدارة تقاوم. وفي الأسبوع الماضي، انضم السيناتور «الديمقراطي» البارز، كريس فان هولين، إلى جوقة المشرعين الذين يدعون إلى وقف إطلاق النار، مما جعله العضو رقم 68 في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب الذي يفعل ذلك. ويمثل هذا أكثر من ربع الديمقراطيين في الكونجرس ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة. والأكثر أهمية، وغير المتوقع إلى حد ما، هو عدد مجالس المدن التي قبلت الدعوة لوقف إطلاق النار. وبقيادة التعبئة الشعبية للأميركيين الفلسطينيين، والجماعات اليهودية التقدمية، والناشطين السود، أصدرت مدن كبرى مثل أتلانتا، وسان فرانسيسكو، ومينيابوليس، وديترويت، وسياتل، وسانت لويس، وثلاثين بلدية أخرى قرارات قوية لوقف إطلاق النار.

وبينما تم تأجيل التصويت على قرار مماثل لبضعة أيام في شيكاغو، ثالث أكبر مدينة في الولايات المتحدة ومقر المؤتمر الوطني الديمقراطي لهذا العام، أصدر عمدة تلك المدينة، براندون جونسون، هذا الأسبوع دعوة قوية لدعم وقف إطلاق النار. لأن اللغة التي استخدمها العمدة جونسون كانت مثيرة للغاية، فإنها تستحق النظر فيها. مردداً مشاعر ناخبيه، لم يعرب جونسون عن رعبه من الخسائر في الأرواح فحسب، بل ربط أيضاً تحرير السود بالحاجة المبررة لتحرير فلسطين. وقال: «لن أكون عمدة مدينة شيكاغو إذا لم يكن الناس يضغطون على الحكومة للاعتراف بقيمة التحرير - وما يعنيه للناس والمجموعات والأمم. وفي هذه الحالة يجب تحرير الناس». قبل أسبوعين فقط، انعقدت قمة طارئة حول غزة في شيكاغو تحت رعاية تحالف بقيادة القس جيسي جاكسون. خلال تلك الجلسات، ربط رجال الدين السود البارزون بالمثل نضالهم من أجل العدالة بنضال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال. وانضم إليهم الحاخامات اليهود التقدميون، وزعماء الكنيسة البروتستانتية، والأميركيون العرب، والمسلمون الأميركيون - جميعهم متحدون في الدعوة إلى وقف إطلاق النار وملتزمون بتعزيز هذه الجهود على الصعيد الوطني. الجهود تتقدم. أتذكر المناقشة التي أجريتها قبل عقدين من الزمن مع ممثل منظمة التحرير الفلسطينية. كنا نخاطب مؤتمراً لمنظمة فلسطينية أميركية حول استراتيجيات النهوض بالقضية الفلسطينية.

وتحدث الممثل عن نجاحاتهم في تحقيق انتصارات ساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ثم أعرب عن أسفه لخسارتهم في مجلس الأمن بسبب الفيتو الأميركي. وكان الحل الذي توصل إليه هو أنهم سيقدمون قراراً آخر إلى مجلس الأمن في الخريف المقبل. وفي ردي، قلت إنه بما أن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض ضد هذا القرار الجديد، فإن التصويت الوحيد المهم هو تصويت الولايات المتحدة، ولا يمكن تغيير ذلك أو التأثير عليه في محكمة الرأي العام العالمي.

كان لا بد من تغييره في الولايات المتحدة، وكانت الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي تعزيز هذا التغيير من خلال النشاط السياسي الشعبي من القاعدة إلى القمة.

وبعد مرور عقدين من الزمن، لا تزال هذه الجهود جارية. كثيراً ما كان القس مارتن لوثر كينج جونيور يقول: «إن قوس الكون الأخلاقي طويل، لكنه ينحني نحو العدالة». ما لم يقله كينج، ولكنه كان يدركه، هو أنه لا ينحني من تلقاء نفسه. لقد تطلب الأمر أيدي الكثيرين لدفع القوس في الاتجاه الصحيح. وهذا ما يحدث الآن. ويجب الاحتفال به.