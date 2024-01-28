هم من زمان على ذات النهج.. جيل يسلم الراية لجيل والهدف وطني.....!!



بعضهم عاش معنا وبعضهم ما زالوا بيننا نعرفهم من عباراتهم وسحناتهم.. كنا نصمت عنهم ليس عدم قدرة على تحجيمهم لكن المراحل لم تكن تساعد.. أما اليوم فنحن هنا جاهزون للرد بل تعريتهم الكلمة بكلمة وإن زادوا زدنا.....!!!



أمثال (جورج) كُثر.. تختلف الجنسيات والغل واحد....!!



وطني ذهب إلى حيث التميز على كافة الصعد ولا يضيرنا نباحهم بقدر ما يضيرنا أن بعضهم أعداء في ثياب أصدقاء....!!!



نعرف ثمنهم لكننا لا نملك عملتهم الرخيصة لكي نشتري ونبيع معهم في سوق الابتذال الذي هم رواده وأهله.....!!!



حملاتهم المسعورة تجاه المستشار تركي آل الشيخ هي أوضح من أن تُفسر......!!



الرجل يعمل كواحد من ثوابت النهضة التي تعيشها المملكة.. بل وشكل من خلال هيئة الترفيه قوة اقتصادية كبرى من خلال الاستثمار في الوطن ومن خلال شباب الوطن....!



أما الجانب الآخر الذي أتعب شهاب الدين وأخاه فهو أن الترفيه بات قوة ناعمة للوطن كما هي الرياضة والسياسة والاقتصاد....!!



ما يميز مرحلة الملهم انشغاله بالمستقبل ولا يوجد هناك وقت للتفكير في حملات المغرضين التي هي أشبه لأصحابها بمن يطلق النار على قدميه لاعتبارات منها وليس كلها أن العالم بأسره منبهر من السعودية الجديدة كما أنتم.. لكن الفرق أن انبهاركم فيه غل وحقد وحسد....!!!



المستشار تركي آل الشيخ يمثل اليوم حجر الزاوية من خلال هيئة الترفيه التي اختصرت بقيادة صديق النجاح الزمن، وذهبت إلى ما هو أبعد مما خُطط له، إذ حوّل المبدع تركي آل الشيخ إنجازاً يحسب بالسنوات إلى عام، وهنا الإعجاز بكل دلالاته، ولهذا نقول للأوباش موتوا بغيضكم..!