تعتبر‭ ‬صناعات‭ ‬مثل‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬والألمنيوم‭ ‬والبتروكيماويات‭ ‬والصلب‭ ‬من‭ ‬الصناعات‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وجزء‭ ‬أساسي‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬هذه‭ ‬الصناعات‭ ‬هو‭ ‬أكاديمي‭ ‬للمستودعات‭ ‬ويجعل‭ ‬أعمالهم‭ ‬أكثر‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭.‬

يتم‭ ‬تحويل‭ ‬قطاع‭ ‬إدارة‭ ‬المستودعات‭ ‬بسرعة‭ ‬بواسطة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬حيث‭ ‬يعد‭ ‬الانتقاء‭ ‬التنبؤي‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬التطبيقات‭ ‬المحتملة‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬المستودعات‭.‬

كما‭ ‬يستخدم‭ ‬الانتقاء‭ ‬التنبؤي‭ ‬البيانات‭ ‬للتنبؤ‭ ‬بالمنتجات‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬طلبها‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭. ‬يمكن‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬البيانات‭ ‬لتحسين‭ ‬عملية‭ ‬الانتقاء،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬اختيار‭ ‬العناصر‭ ‬الأكثر‭ ‬طلبا‭ ‬وتعبئتها‭ ‬أولا‭.‬

أولًا‭: ‬استخدام‭ ‬الانتقاء‭ ‬التنبؤي‭ ‬له‭ ‬مزايا‭ ‬مختلفة‭. ‬بالنسبة‭ ‬للمبتدئين،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الكفاءة‭. ‬يمكن‭ ‬للمستودعات‭ ‬تقصير‭ ‬الوقت‭ ‬المستغرق‭ ‬لتلبية‭ ‬الطلبات‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬اختيار‭ ‬المنتجات‭ ‬الأكثر‭ ‬طلبا‭ ‬أولا‭. ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬تسليم‭ ‬أسرع‭ ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬رضا‭ ‬العملاء‭.‬

ثانيا‭: ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬الانتقاء‭ ‬التنبؤي‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬الكلفة‭. ‬يمكن‭ ‬للمستودعات‭ ‬تقليل‭ ‬كمية‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬والموارد‭ ‬المطلوبة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحسين‭ ‬عملية‭ ‬الانتقاء‭. ‬هذا‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬وفورات‭ ‬كبيرة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمستودعات‭ ‬الكبيرة‭.‬

ثالثا‭: ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬الانتقاء‭ ‬الاستباقي‭ ‬في‭ ‬الدقة‭. ‬ويمكن‭ ‬للمستودعات‭ ‬تقليل‭ ‬فرصة‭ ‬اختيار‭ ‬المنتج‭ ‬الخطأ‭ ‬أو‭ ‬الكمية‭ ‬الخاطئة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬اختيار‭ ‬المنتجات‭ ‬الأكثر‭ ‬طلبا‭ ‬أولا‭. ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬ذلك‭ ‬الشركات‭ ‬على‭ ‬تجنب‭ ‬الأخطاء‭ ‬الباهظة‭ ‬الثمن‭ ‬وضمان‭ ‬حصول‭ ‬العملاء‭ ‬على‭ ‬الأشياء‭ ‬التي‭ ‬طلبوها‭.‬

يمكن‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬تحليل‭ ‬البيانات‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الفعلي‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬الاستشعار‭ ‬وأنظمة‭ ‬المراقبة‭ ‬للتنبؤ‭ ‬بأعطال‭ ‬المعدات‭ ‬واحتياجات‭ ‬الصيانة‭. ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬استراتيجيات‭ ‬الصيانة‭ ‬التنبؤية،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬للمستودعات‭ ‬تقليل‭ ‬وقت‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬وتقليل‭ ‬تكاليف‭ ‬الصيانة‭ ‬وضمان‭ ‬الأداء‭ ‬الأمثل‭ ‬للآلات‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬الحيوية‭.‬

ينطوي‭ ‬التخزين‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬دائما‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬عدم‭ ‬اليقين‭ ‬والمخاطر‭ ‬المتأصلة‭. ‬لضمان‭ ‬المرونة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬هذه‭ ‬المخاطر‭ ‬المحتملة،‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬التخطيط‭ ‬لأي‭ ‬سيناريو‭ ‬محتمل‭.‬

بين‭ ‬الانكماش‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والأوبئة‭ ‬وانسداد‭ ‬القنوات‭ ‬العالمية‭ ‬والاضطرابات‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬التوريد،‭ ‬أصبحت‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬أمرا‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭.‬

يمكن‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬أدوات‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الشركات‭ ‬على‭ ‬التخطيط‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نمذجة‭ ‬سيناريوهات‭ ‬مختلفة‭. ‬فعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬يمكن‭ ‬لأدوات‭ ‬التحليلات‭ ‬التنبؤية‭ ‬مراجعة‭ ‬البيانات‭ ‬التاريخية‭ ‬وتطبيق‭ ‬النماذج‭ ‬الإحصائية‭ ‬على‭ ‬عوامل‭ ‬التنبؤ،‭ ‬مثل‭ ‬المخزون‭ ‬والعرض‭ ‬والطلب‭ ‬ومساحة‭ ‬المستودعات‭ ‬وسعة‭ ‬سائق‭ ‬الشاحنة‭ ‬والعرض‭ ‬والطلب‭. ‬يمكن‭ ‬أيضا‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬للتسعير‭ ‬الديناميكي،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتغير‭ ‬أسعار‭ ‬المنتجات‭ ‬استجابة‭ ‬للعرض‭ ‬والطلب‭. ‬إذ‭ ‬يتيح‭ ‬ذلك‭ ‬للشركات‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أكثر‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التكيف‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع‭ ‬مع‭ ‬ظروف‭ ‬السوق‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الفعلي‭.‬

يعتبر‭ ‬دور‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬التخزين‭ ‬والتوزيع‭ ‬أحد‭ ‬الأماكن‭ ‬التي‭ ‬يتألق‭ ‬فيها‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬حقا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬هو‭ ‬تحسين‭ ‬النقل‭. ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬يمكن‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬للعثور‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬طرق‭ ‬للشحن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحليل‭ ‬بيانات‭ ‬السعة‭ ‬وتقارير‭ ‬الطقس‭ ‬ومعلومات‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭ ‬وبيانات‭ ‬التتبع‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الفعلي‭ ‬باستخدام‭ ‬RFID‭ ‬وتفاصيل‭ ‬أخرى‭ ‬لاختيار‭ ‬أفضل‭ ‬طريق‭ ‬ممكن‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭.‬

كما‭ ‬يسمح‭ ‬استخدام‭ ‬تحسين‭ ‬المسار‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لشركات‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬بتأمين‭ ‬تسليم‭ ‬أسرع،‭ ‬مما‭ ‬يقلل‭ ‬التكاليف‭ ‬ويبقي‭ ‬العملاء‭ ‬سعداء‭. ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬نفقات‭ ‬الوقود‭ ‬وساعات‭ ‬السائق‭ ‬اللازمة‭ ‬لنقل‭ ‬المنتجات‭ ‬نفسها‭.‬

عمليات‭ ‬المكتب‭ ‬الخلفي‭ ‬ضرورية‭ ‬لأي‭ ‬عمل‭ ‬تجاري،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تلك‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭. ‬يلعب‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬دورا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬دقة‭ ‬وسرعة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬المكتب‭ ‬الخلفي،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬أتمتة‭ ‬العمليات‭ ‬الروبوتية‭ (‬RPA‭) ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬أصبحت‭ ‬الشركات‭ ‬الآن‭ ‬تستخدم‭ ‬شيئا‭ ‬يسمى‭ ‬التشغيل‭ ‬الآلي‭ ‬المعرفي‭ ‬يتيح‭ ‬ذلك‭ ‬للموظفين‭ ‬تعزيز‭ ‬الدقة‭ ‬والإنتاجية‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬المتكررة،‭ ‬مثل‭ ‬الفوترة‭ ‬والمشتريات‭.‬

نظرا‭ ‬لأن‭ ‬العالم‭ ‬أصبح‭ ‬رقميا‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر،‭ ‬أصبح‭ ‬دور‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬التخزين‭ ‬والتوزيع‭ ‬أكثر‭ ‬أهمية‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى،‭ ‬حيث‭ ‬تحدث‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات‭ ‬المبتكرة‭ ‬ثورة‭ ‬في‭ ‬طريقة‭ ‬إدارة‭ ‬المستودعات‭ ‬وتشغيلها‭ ‬مما‭ ‬يقلل‭ ‬التكاليف،‭ ‬ويحسن‭ ‬الكفاءة،‭ ‬ويزيد‭ ‬من‭ ‬الدقة‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المهام‭.‬