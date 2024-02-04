تعتبر صناعات مثل النفط والغاز والألمنيوم والبتروكيماويات والصلب من الصناعات الرئيسية في مملكة البحرين، وجزء أساسي من أعمال هذه الصناعات هو أكاديمي للمستودعات ويجعل أعمالهم أكثر قدرة على المنافسة.
يتم تحويل قطاع إدارة المستودعات بسرعة بواسطة الذكاء الاصطناعي. حيث يعد الانتقاء التنبؤي أحد أكثر التطبيقات المحتملة للذكاء الاصطناعي في المستودعات.
كما يستخدم الانتقاء التنبؤي البيانات للتنبؤ بالمنتجات التي سيتم طلبها بعد ذلك. يمكن بعد ذلك استخدام هذه البيانات لتحسين عملية الانتقاء، مما يضمن اختيار العناصر الأكثر طلبا وتعبئتها أولا.
أولًا: استخدام الانتقاء التنبؤي له مزايا مختلفة. بالنسبة للمبتدئين، يمكن أن يساعد في زيادة الكفاءة. يمكن للمستودعات تقصير الوقت المستغرق لتلبية الطلبات عن طريق اختيار المنتجات الأكثر طلبا أولا. قد يؤدي ذلك إلى تسليم أسرع والمزيد من رضا العملاء.
ثانيا: يمكن أن يساعد الانتقاء التنبؤي في خفض الكلفة. يمكن للمستودعات تقليل كمية القوى العاملة والموارد المطلوبة من خلال تحسين عملية الانتقاء. هذا ويمكن أن يؤدي إلى وفورات كبيرة، لا سيما بالنسبة للمستودعات الكبيرة.
ثالثا: يمكن أن يساعد الانتقاء الاستباقي في الدقة. ويمكن للمستودعات تقليل فرصة اختيار المنتج الخطأ أو الكمية الخاطئة عن طريق اختيار المنتجات الأكثر طلبا أولا. يمكن أن يساعد ذلك الشركات على تجنب الأخطاء الباهظة الثمن وضمان حصول العملاء على الأشياء التي طلبوها.
يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل البيانات في الوقت الفعلي من أجهزة الاستشعار وأنظمة المراقبة للتنبؤ بأعطال المعدات واحتياجات الصيانة. وذلك من خلال تنفيذ استراتيجيات الصيانة التنبؤية، كما يمكن للمستودعات تقليل وقت التوقف عن العمل وتقليل تكاليف الصيانة وضمان الأداء الأمثل للآلات والبنية التحتية الحيوية.
ينطوي التخزين والخدمات اللوجستية دائما على بعض عدم اليقين والمخاطر المتأصلة. لضمان المرونة في مواجهة هذه المخاطر المحتملة، يجب على المؤسسات التخطيط لأي سيناريو محتمل.
بين الانكماش الاقتصادي والأوبئة وانسداد القنوات العالمية والاضطرابات الرئيسية في سلسلة التوريد، أصبحت إدارة المخاطر أمرا بالغ الأهمية.
يمكن أن تساعد أدوات إدارة المخاطر الذكاء الاصطناعي الشركات على التخطيط بشكل أفضل من خلال نمذجة سيناريوهات مختلفة. فعلى سبيل المثال، يمكن لأدوات التحليلات التنبؤية مراجعة البيانات التاريخية وتطبيق النماذج الإحصائية على عوامل التنبؤ، مثل المخزون والعرض والطلب ومساحة المستودعات وسعة سائق الشاحنة والعرض والطلب. يمكن أيضا استخدام الذكاء الاصطناعي للتسعير الديناميكي، حيث يمكن أن تتغير أسعار المنتجات استجابة للعرض والطلب. إذ يتيح ذلك للشركات أن تكون أكثر قدرة على المنافسة من خلال التكيف بشكل أسرع مع ظروف السوق في الوقت الفعلي.
يعتبر دور الذكاء الاصطناعي في التخزين والتوزيع أحد الأماكن التي يتألق فيها الذكاء الاصطناعي حقا في مجال الخدمات اللوجستية هو تحسين النقل. على سبيل المثال، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي للعثور على أفضل طرق للشحن من خلال تحليل بيانات السعة وتقارير الطقس ومعلومات حركة المرور وبيانات التتبع في الوقت الفعلي باستخدام RFID وتفاصيل أخرى لاختيار أفضل طريق ممكن في كل مرة.
كما يسمح استخدام تحسين المسار المدعوم من الذكاء الاصطناعي لشركات الخدمات اللوجستية بتأمين تسليم أسرع، مما يقلل التكاليف ويبقي العملاء سعداء. كما أنه يقلل من نفقات الوقود وساعات السائق اللازمة لنقل المنتجات نفسها.
عمليات المكتب الخلفي ضرورية لأي عمل تجاري، بما في ذلك تلك الموجودة في صناعة الخدمات اللوجستية. يلعب الذكاء الاصطناعي دورا مهما في تحسين دقة وسرعة العديد من عمليات المكتب الخلفي، ومن خلال الجمع بين أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) الذكاء الاصطناعي أصبحت الشركات الآن تستخدم شيئا يسمى التشغيل الآلي المعرفي يتيح ذلك للموظفين تعزيز الدقة والإنتاجية في مجموعة متنوعة من العمليات المتكررة، مثل الفوترة والمشتريات.
نظرا لأن العالم أصبح رقميا أكثر فأكثر، أصبح دور الذكاء الاصطناعي في التخزين والتوزيع أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث تحدث هذه التقنيات المبتكرة ثورة في طريقة إدارة المستودعات وتشغيلها مما يقلل التكاليف، ويحسن الكفاءة، ويزيد من الدقة في مجموعة متنوعة من المهام.
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