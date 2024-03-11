اليوم الاثنين هو الأول من رمضان المبارك يوافق يوم 11 مارس (آذار) 2024، وهو اليوم الذي قرّرته الدولة السعودية، أعني كل يوم 11 مارس، يوماً للعلَم السعودي، كانَ ذلك بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عام 2023.

الحال إنَّ الجدولَ السعودي الوطني اغتنى كثيراً، في عهد الملك سلمان، بعد أن أضيفَ لليوم الوطني، يومُ التأسيس، احتفالاً بلحظة انبلاج نور الدولة السعودية الأولى عام 1727 على يد المؤسس «الأول» محمد بن سعود، انطلاقاً من الدرعية، عاصمة الدولة الأولى، الدرعية التي حظيت، وستحظى أكثر، بمشاريعَ ضخمة، تتعلَّق بالعمران والثقافة والاقتصاد والرياضة... على ضفاف التاريخ الحيّ.

في بيان مجلس الوزراء الأخير برئاسة الملك سلمان، احتفاءً بـ«يوم العَلَم» جاء التأكيد على الاعتزاز بالهوية الوطنية، وثوابت الدولة، وأسسها ماضياً، وحاضراً، ومستقبلاً.

العلَم أو الراية أو اللواء أو البيرق السعودي، له تاريخ عميق، مرّ بمراحلَ كثيرة وتطورات عديدة، وللباحث السعودي عدنان الطريف مزيد عناية بالرايات السعودية، ويملك متحفاً رائعاً يحفل بنوادر وتحف عن الأعلام السعودية، منها علم من الدولة السعودية الأولى!

المرحوم المؤرخ السعودي عبد الرحمن بن رويشد، له كتابٌ عن تاريخ العلَم السعودي ذكر فيه: «أنَّ أول راية رفعت في العصر السعودي الأول كانت عام (1744)»، موضّحاً أنَّ «المؤرخ ابن بشر ذكر في تاريخه أن الإمام عبد العزيز بن محمد الحاكم الثاني في الدولة السعودية الأولى، وابنه الإمام سعود، كانا يبعثان رسلهما إلى رؤساء القبائل، ويحددان لهم يوماً ومكاناً معلوماً على ماء معين، وتتقدمهما الراية، فتنصب على ذلك المورد».

مجلس الشورى في 11 مارس 1937 رفع مقترحاً للملك عبد العزيز ليوضع السيف تحت عبارة «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، واستقر شكل العلم إلى ما هو عليه الآن. ثم صدرت عام 1973 ضوابطُ وقوانينُ تحدّد شكل واستخدامات العلَم السعودي، وصولاً إلى اعتماد يوم العلَم حالياً.

الراية هي عنوان الأمة وشارة الشعب، ومعقد العزّ، تحتها تراقُ الدماء وخلفها يسير الأبطال، في كل أمة... والاحتفاء بها يجذّر الانتماء ويغذّي الولاء.

هذا من حيث العموم، ومن حيث الخصوص، فإنَّ علَم السعودية له حكايات وحوله ملاحم، وكان من عادة أهل الجزيرة العربية تسميةُ كل علَم لزعيم كبير باسم خاص، وكان علَم السعوديين يُسمّى «سعيّد»، كما قال الراوية المرحوم ابن سكران.

الفِرق اللاوطنية، من أصوليين وأمميين، تضيق ذرعاً بأي تعزيز لهذه الرمزيات، كونها تُعلي من قيمة الانتماء الوطني وتنأى عن الهويات التي ينحتونها على قياس أصنامهم الفكرية.

قال شاعر الحماسة والوطنية السعودي خلف بن هذّال ذات فخر وطني:

العدا لا تشتبه في الخرايط والحدود/ الحدود من الحديدة لاقصى كربلا

قِد رفعنا في سماها العلَم فوق العمود